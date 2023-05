Risultati Elezioni Comunali sopra 15mila abitanti/ Diretta Cinisello Torre del Greco…

DIRETTA RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2023: I COMUNI SOPRA I 15MILA ABITANTI

Urne aperte ancora questa mattina dalle ore 7 per le Elezioni Comunali 2023 dopo la prima giornata di votazioni conclusasi la scorsa notte alle ore 23: la diretta dello spoglio e i primi risultati con possibili exit poll saranno disponibili già dopo la chiusura delle urne alle ore 15, con anche il dato dell’affluenza complessiva in questo primo turno di Elezioni Comunali.

Nei 596 Comuni al voto in questa prima tornata di Amministrative del mese di maggio (i restanti 195 di Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige si terranno il 21, 28 e 29 maggio) ben 90 vengono definiti “superiori” in quanto hanno più di 15mila abitanti e prevedono la possibilità del ballottaggio (già fissato dal Viminale per il weekend 28-29 maggio 2023) qualora nessun candidato sindaco dovesse superare il quorum del 50% più uno degli aventi diritto di voto. Oltre al dato finale sull’affluenza, dalle ore 15 si attendono i risultati di questo primo turno per capire se saranno eletti già i sindaci in questa tornata. Preferenze per il Consiglio Comunale vengono invece già raccolte nel voto odierno e rappresentano, a seconda di quale coalizione risulterà vincente, la base per i consiglieri eletti in Comune nei prossimi 5 anni.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2023: LE SFIDE CHIAVE, DA CINISELLO A BISCEGLIE

Ecco dunque la rassegna di brevi analisi pre-risultati di queste Elezioni Comunali 2023 osservando i principali Comuni al voto, da Nord verso Sud: tenuto conto dei 13 capoluoghi di provincia al voto in queste Amministrative, sono numerosi gli agglomerati di abitanti che muoveranno alle urne migliaia di elettori nella sempiterna sfida tra Centrodestra, Centrosinistra (spesso divisi tra Pd, M5s e Terzo Polo) e liste civiche.

Si trovano ad esempio al voto i Comuni di Novi Ligure in Piemonte, i grandi centri in provincia di Milano come Cinisello, Cologno Monzese, Bresso, Seregno e Brugherio: spostandosi verso il Veneto, importanti Elezioni Comunali 2023 anche a San Donà di Piave e Villafranca di Verona. In Liguria la città più importante al voto, dopo Imperia, è il paese di frontiera con la Francia Ventimiglia: scendendo più al Centro troviamo Comuni come Campi Bisenzio (Firenze) e Porto Sant’Elpidio, mentre nell’area del Lazio ecco al voto Fiumicino, Pomezia, Velletri, Aprilia, Terracina. Nella vasta area popolosa vicino a Napoli alla urne rinnoveranno sindaco e Consiglio Comunale i centri di Torre Del Greco, Marano di Napoli, Quarto, Pomigliano d’Arco, Boscoreale, Qualiano, Marcianise, Maddaloni, Scafati, Pontecagnano Faiano. Verso la Puglia invece al voto troviamo i Comuni di Altamura, Monopoli, Mola di Bari, Bisceglie, Francavilla Fontana e Ostuni. Qui l’elenco di tutti i Comuni al voto in queste Elezioni Amministrative 2023

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI COMUNALI 2023 NEI COMUNI “SUPERIORI”

Da ultimo, ecco un breve ripasso di tutte le informazioni utili per come si vota alle Elezioni Comunali 2023 quando mancano ancora poche ore ai risultati delle Amministrative nei 596 Comuni sparsi per il Paese. Una volta ricordatisi documento di identità e tessera elettorale validi, occorre fare attenzione alla divisione presente nella legge elettorale delle Elezioni Comunali, se il Comune abbia più o meno di 15mila abitanti: nel primo caso esiste la possibilità del ballottaggio, per il secondo invece vince il candidato sindaco con anche un voto in più degli avversari.

Nei 90 Comuni “superiori”, compresi i 13 capoluoghi, sono in tutto 5 le modalità ammesse per esprimere il voto utile a rinnovare sindaco e Consiglio Comunale: 1- voto solo per candidato sindaco; 2- voto per lista collegata al candidato sindaco (voto va sia a lista che al candidato); 3- voto per sindaco e lista a lui non collegata (voto disgiunto ammesso); 4- voto per sindaco e lista a lui collegata; 5- per uno o due candidati consiglieri esprimendo preferenze negli appositi spazi. La scheda elettorale per l’elezione diretta del sindaco e del Consiglio Comunale sarà di colore azzurro, con possibilità di esprimere fino a 2 preferenze (ma di genere opposto, pena l’annullamento della seconda preferenza).

