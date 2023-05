RISULTATI ELEZIONI COMUNALI SOTTO 15MILA ABITANTI/ Diretta Comuni: i sindaci eletti

DIRETTA RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2023: I COMUNI SOTTO I 15MILA ABITANTI

Seggi nuovamente riaperti questa mattina dalle ore 7 alle 15 per il secondo e ultimo giorno delle Elezioni Comunali 2023: dopo la prima giornata di votazioni conclusasi questa notte, la diretta dello spoglio e i primi risultati delle Amministrative saranno disponibili nel pomeriggio dopo la chiusura dei seggi, con anche il dato dell’affluenza complessiva in questo primo turno di Elezioni Comunali.

Nei 596 Comuni al voto in questa prima tornata di Elezioni Comunali del mese di maggio (i restanti 195 di Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige si terranno il 21, 28 e 29 maggio), sono ben 506 i Comuni definiti “inferiori” in quanto aventi meno di 15mila abitanti: la differenza rispetto ai 90 Comuni “superiori” (compresi 13 capoluoghi di provincia) è tutta nella possibilità del ballottaggio, ammessa per i Comuni sopra i 15mila abitanti e non prevista per quelli “inferiori”. Questo significa che già nel pomeriggio sarò possibile conoscere sindaci eletti e consiglieri comunali nei 506 “piccoli” Comuni al voto di queste Amministrative 2023.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2023: L’ELENCO DEI COMUNI, OGGI I SINDACI ELETTI

Dalla Lombardia alla Puglia, sono coinvolte nelle Elezioni Comunali 2023 tutte le Regioni a statuto ordinario con appunto 506 Comuni “inferiori” chiamati al voto per rinnovare consiglio comunale e sindaco: come spesso accade nelle piccole realtà locali, grandi partiti e liste civiche si “mischiano” con a volte delle coalizioni diverse da quelle presente in ambito nazionale.

In termini numerici, ecco i Comuni coinvolti suddivisi per Regione: 29 Comuni in Abruzzo, 14 in Basilicata, 41 in Calabria, 18 in Emilia Romagna, 35 nel Lazio, 94 in Lombardia, 11 nelle Marche, 14 nel Molise, 66 in Piemonte, 38 in Puglia, 16 in Toscana, 4 in Umbria, 39 in Veneto. Qui l’elenco di tutti i Comuni al voto in queste Elezioni Amministrative 2023; qui invece i risultati delle precedenti Elezioni Comunali messi a disposizione dal Viminale.

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI COMUNALI 2023 NEI COMUNI “INFERIORI”

Da ultimo, ecco un breve ripasso di tutte le informazioni utili per come si vota alle Elezioni Comunali 2023 quando mancano ancora poche ore ai risultati delle Amministrative nei 596 Comuni sparsi per il Paese. Oltre ai documenti obbligatori per il voto – carta d’identità e tessera elettorale valide – occorre fare attenzione alla divisione presente nella legge elettorale delle Elezioni Comunali, se il Comune abbia più o meno di 15mila abitanti: nel primo caso esiste la possibilità del ballottaggio, per il secondo invece vince il candidato sindaco con anche un voto in più degli avversari.

Nei 506 Comuni “inferiori” si vota con un sistema maggioritario in un unico turno: il nome del candidato che prende più voti, anche soltanto uno in più dei suoi avversari, è automaticamente eletto sindaco. È ammesso il ballottaggio soltanto nel caso in cui i due candidati più votati hanno preso l’esatto numero di preferenze: non è previsto il voto disgiunto (si può votare una lista solo se è collegata al candidato sindaco scelto) mentre è concesso esprimere due preferenze, ma soltanto nelle modalità previste – un maschio ed una femmina – ed esclusivamente nei Comuni che hanno più di 5.000 abitanti. Per quanto riguarda gli eletti in Consiglio comunale, i due terzi dei seggi disponibili vanno alla lista del vincitore mentre il restante terzo si spartisce in maniera proporzionale tra le altre liste.

