TUTTI I RISULTATI DELLE ELEZIONI COMUNALI: AFFLUENZA CHOC IN TRENTINO ALTO ADIGE AL 50%

Sarà banale ma il dato più impressionante dei risultati delle Elezioni Comunali Trentino Alto Adige 2025 è che metà dei cittadini aventi diritto non hanno votato: vuoi il ponte del Primo Maggio, vuoi il voto solo su un giorno (nel 2020 era spalmato sue due giornate), vuoi la disaffezione generale sia per i partiti “locali” che per le liste nazionali. Il risultato è che nella Provincia autonoma di Trento hanno votato solo il 54,53% a fronte di un 64% cinque anni fa, in provincia di Bolzano invece si sale di poco al 60% ma è comunque crollo affluenza rispetto al 65% del 2020.

Al di là dunque dei sindaci eletti, dell’ottima performance del Centrosinistra a Trento e della possibile svolta a Bolzano con il Centrodestra avanti per la prima volta verso il ballottaggio (fissato per il 18-19 maggio 2025), i risultati delle Elezioni Comunali 2025 tendono a spaventare i partiti in vista del turno di Amministrative nazionali previsto per fine maggio (con annessi i 4 referendum abrogativi previsti in concomitanza con i turni di ballottaggio delle Comunali nelle regioni a statuto ordinario). L’affluenza è ormai attorno al 50%, anche in quelle Regioni a statuto speciale come il Trentino Alto Adige che normalmente avevano una buona media di votanti alle urne.

E invece nella votazione di domenica 4 maggio 2025 si è visto ancora quel senso di “scollamento” generale tra cittadini e politica che porta inevitabilmente a ragionamenti complessivi per tutte le forze politiche in campo, anche chi ottiene i risultati migliori in questo turno di Elezioni Comunali come Pd e FdI. A Trento appunto la riconferma del sindaco ex sindacalista Ianeselli, a Bolzano la sfida sarà fino all’ultimo voto tra campo largo e centrodestra, ma non sono certo gli unici Comuni che avevano i riflettori addosso specie per la politica locale della Regione “composta” dalle due Provincie autonome di Trento e Bolzano.

IL TRIONFO DI FRANCO IANESELLI RICONFERMATO SINDACO DI TRENTO: I RISULTATI NEGLI ALTRI COMUNI NEL TRENTINO

Partendo dallo scenario del Trentino, i risultati delle Elezioni Comunali 2025 vedono nel capoluogo principale il trionfo di Franco Ianeselli, sindaco uscente sostenuto da Pd, AVS e civiche di Centrosinistra: con il 54,6% la vittoria al primo turno è fatta, sconfitta Ilaria Goio del Centrodestra con il 26,69% così come la candidata di M5s e Rifondazione Giulia Bortolotti, terza al 7,41%. Male gli altri candidati sindaco, da Claudio Geat al 5% fino all’ex Pd Andrea De Marchi al 4,58%, finendo con Simonetta Gabrielli all’1,71%.

In termini di voti di lista, il partito più votato resta il Pd al 24,4% seguito da FdI di Giorgia Meloni al 14,45%, con terzo Campobase al 9,9% appena davanti alla civica Insieme Per Trento (8,9%). Perde terreno la Lega scivolata al 6% dopo il 13 di cinque anni fa, mentre i risultati delle Elezioni Comunali Trentino Alto Adige 2025 sorridono per AVS al 5,3%, Generazione Trento per Geat al 5,26% e Prima Trento al 4,92%. Male Forza Italia che resta al 4,2%, ancora peggio il Movimento 5Stelle al 2,2%.

Tra i Comuni più grandi, i risultati definitivi vedono il ballottaggio ad Arco, Avio, Borgo Valsugana, Cavalese, Cles, Mori, Novella, Pergine Valsugana, Riva del Garda, Ville d’Anaunia e Volano. Per quanto riguarda tutti i 24 Comuni con una sola lista – che dunque attendevano solo il superamento del quorum – si hanno i nuovi 24 sindaci eletti: oltre ai piccoli Paesi, eletti primi cittadini nei comuni sopra i 5mila abitanti ad Aldeno (Alida Camerotti), Folgaria (Michael Rech), Mezzocorona (Mattia Hauser), San Giovanni di Fassa (Giulio Florian). A questo link è possibile scorrere tutti i nuovi sindaci eletti nei Comuni del Trentino, qui invece gli altri scenari tra ballottaggi e Comuni più grandi.

BALLOTTAGGIO A BOLZANO CON DAVANTI IL CENTRODESTRA: GLI ALTRI ELETTI IN ALTO ADIGE

Scenari diversi invece in Alto Adige, dove la grande sfida sul capoluogo Bolzano non si esaurisce nei risultati finali di ieri: servirà infatti il ballottaggio tra due settimane per stabilire chi erediterà la “poltrona” del sindaco uscente Caramaschi, se il suo “erede” nel Centrosinistra Juri Andriollo o il clamoroso ribaltone del Centrodestra che per la prima volta dal Dopoguerra potrebbe guidare il centro nevralgico dell’Alto Adige con il candidato sindaco Claudio Corrarati.

I risultati del primo turno vedono al momento in vantaggio la coalizione di Centrodestra con il 36,3% complessivo davanti al 27,3% delle liste pro-Andriollo: fuori dalla contesa l’SVP di Stephan Konder – che però potrebbe essere decisivo con quel 15% di voti presi al secondo turno in caso di eventuale apparentamento – e la Civica di Angelo Gennaccaro (12,5%), così come il TeamK di Cologna al 6,8% e la combinata M5s-Rifondazione che perde al 2% con la candidata Simonetta Lucchi.

Per quanto riguarda i voti di lista, in attesa del ballottaggio del 18-19 maggio a Bolzano, il primo partito rimane al 16% il Sudtiroler Volskpartei, di poco davanti a FdI-Corrarati al 15,4%, mentre la civica di Gennaccaro al 12,9% tiene dietro il Pd al 12,6%, la civica di Corrarati, i Verdi al 7,8%, la Lega al 5%, Forza Italia 3,1% e M5s solo l’1,4%. Negli altri due Comuni sopra i 15mila abitanti, eletto sindaco solo a Brunico con la vittoria di Bruno Wolf dell’SVP al 51,8%.

A Merano è invece ballottaggio tra Katharina Johanna Zeller dell’SVP al 33% e Dario Dal Medico al 21,7%, ko sia il campo largo di Ceresara (23,2%) che la candidata di Lega e FdI Elena Da Molin, che chiude i risultati al 9,5%. Per tutti i Comuni con meno di 15mila abitanti non si ravvisano situazioni in bilico senza il quorum raggiunto: si hanno dunque tutti i nuovi sindaci eletti, disponibili – con anche la simulazione sulla composizione del Consiglio Comunale – a questo link ufficiale sui risultati delle Elezioni Comunali in Alto Adige 2025.