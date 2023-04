Risultati Elezioni Comunali Udine 2023/ Friuli Venezia Giulia diretta spoglio sindaci

EXIT POLL E APPELLI AL VOTO: VERSO SPOGLIO ELEZIONI COMUNALI UDINE E FRIULI 2023

In attesa di capire se alle ore 15 ci saranno i primi exit poll sulle Elezioni Comunali a Udine, è ormai terminata l’attesa per lo spoglio e i risultati delle Amministrative Friuli Venezia Giulia 2023: nel tardo pomeriggio, forse più probabile in serata, si avranno i sindaci dei 24 Comuni al voto con le rispettive maggioranze in Consiglio Comunale. Occhi puntati ovviamente su Udine e Sacile, gli unici due Comuni che potrebbero giungere a ballottaggio qualora non si raggiungesse un 50% per nessuno dei candidati sindaco.

Nelle ultime ore di seggi aperti per le Elezioni Comunali Friuli Venezia Giulia 2023 ecco gli “appelli al voto” lanciati dai candidati alla poltrona di sindaco per la città di Udine, cominciando ovviamente dal primo cittadino uscente e candidato al secondo mandato Pietro Fontanini: «io ho votato e voi? Non fermiamo il cambiamento». Per lo sfidante di Pd e Terzo Polo, Alberto Felice De Toni, «Il momento del voto è sempre un momento speciale per tutti i cittadini. Per me questa volta lo è ancora di più. Votare è una delle forme di libertà individuale più importanti che abbiamo e una delle massime forme d’espressione democratica. Se non saremo noi a scegliere, sarà qualcun altro a scegliere per noi». Per il candidato del M5s Ivano Marchiol il ringraziamento è d’obbligo: «imbucare queste schede elettorali significa chiudere un primo cerchio. Grazie a tutti coloro i quali, con un crescendo costante in queste ultime settimane, mi hanno fatto sentire il loro sostegno. Siete stati davvero tantissimi e l’affetto è arrivato a bersaglio. Ora è tempo di urne. E l’appello vale per tutti, a prescindere dalle preferenze: è importante che tutti i cittadini votino per esprimere le proprie idee».

ELEZIONI COMUNALI FRIULI VENEZIA GIULIA 2023: ULTIME ORE PER IL VOTO

Seggi aperti per le Elezioni Comunali in Friuli Venezia Giulia fino alle ore 15 e poi, una volta terminato lo spoglio delle Regionali 2023 ecco che sarà il turno dei 24 Comuni al voto per le Amministrative di primavera in FVG. Si conferma dopo i risultati dell’affluenza delle ore 23 ieri sera una minor partecipazione al voto rispetto alle Comunali 2018 anche se, specie a Udine, il dato dei partecipanti al voto è in controtendenza rispetto a quanto visto nelle precedenti tornate elettorali a cavallo tra 2022 e 2023. Medie di affluenza anche sopra il 40% per una prima giornata di votazioni che può comunque ritenere soddisfatti “contro” la temibile minaccia dell’astensionismo. Ecco qui di seguito i dati forniti dal Servizio elettorale di Friuli Venezia Giulia sull’affluenza alle ore 23 nei 24 Comuni al voto per le Elezioni Comunali 2023:

– Udine – 34.949 votanti su 80.650 iscritti: 43,33%

– Sacile – 7.409 votanti su 17.684 iscritti: 41,89%

– Brugnera: 44,46% – Cavasso Nuovo: 38,62% – Faedis: 44,11% – Fiume Veneto 45,9% – Fiumicello Villa Vicentina 49,12% – Fogliano Redipuglia: 43,16% – Forgaria nel Friuli: 35,10% – Gemona del Friuli: 38,79% – Lauco: 51,60% – Martignacco: 44,18% – Polcenigo: 33,50% – San Daniele del Friuli: 41,73% – San Giorgio della Richinvelda 39,14% – Sauris: 29,94% – Sequals: 40,06% – Spilimbergo: 41,80% – Talmassons: 46,20% – Tavagnacco: 45,73% – Valvasone Arzene: 43,33%. Risultati e affluenza Friuli 2023: Regionali (diretta live) e Comunali – come si vota

DIRETTA RISULTATI ELEZIONI COMUNALI FRIULI VENEZIA GIULIA 2023: ORARI SPOGLIO 24 COMUNI AL VOTO

Ultime ore disponibili per esprimere il proprio voto anche alle Elezioni Comunali Friuli Venezia Giulia 2023: dopo la prima giornata di voto ieri, oggi lunedì 3 aprile 2023 è prevista l’ultima tranche di seggi aperti a Udine e nei 23 Comuni al voto in queste Amministrative FVG 2023. Si rinnova il sindaco e il Consiglio Comunale – mentre in tutta la Regione sono in corso le Elezioni Regionali Friuli Venezia Giulia per rinnovare Governatore e Consiglio Regionale – a Udine, Brugnera, Cavasso Nuovo, Faedis, Fiume Veneto, Fiumicello Villa Vicentina, Fogliano Redipuglia, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, Lauco, Martignacco, Polcenigo, Sacile, San Daniele del Friuli, San Giorgio della Ricinvelda, Sauris, Sequals, Spilimbergo, Talmassons, Tavagnacco, Treppo Ligosullo, Valvasone Arzene, Vito d’Asio, Zoppola.

I risultati sull’affluenza ieri hanno registrato un lieve calo rispetto alle precedenti Comunali del Friuli Venezia Giulia del 2018, confermando però una maggiore partecipazione al voto rispetto ai Comuni dove vi erano soltanto le elezioni Regionali Friuli Venezia Giulia per questo 2-3 aprile 2023. Con la chiusura delle urne alle ore 15 sarà possibile conoscere non solo i dati sull’affluenza ma ovviamente i primi risultati delle elezioni Comunali Friuli Venezia Giulia 2023 in arrivo con exit poll (a Udine e per le Regionali), proiezioni e poi nel corso della giornata anche tutti i dati aggregati reali. Unica attenzione: lo spoglio per le Elezioni Comunali in Friuli 2023 inizierà solo una volta concluso lo scrutinio per le Elezioni Regionali FVG, perciò si potranno avere le prime informazioni utili sull’esito del voto tra la sera di oggi e la mattina di martedì 4 aprile.

VERSO RISULTATI ELEZIONI COMUNALI UDINE 2023: SFIDA A FONTANINI

È certamente Udine la città con i riflettori maggiormente puntati sui Risultati delle Elezioni Comunali Friuli Venezia 2023: la corsa per il secondo mandato consecutivo di Pietro Fontanini (Lega, Centrodestra) vede due principali sfidanti, fronte Pd-Terzo Polo e M5s. Sono però in tutto 4 i candidati alla poltrona di sindaco per Palazzo D’Aronco nei risultati attesi oggi pomeriggio/stasera alle Elezioni Comunali Udine 2023: Fontanini per l’appunto con l’intero comparto di Centrodestra appresso (Lista civica Fontanini sindaco, Identità civica, Lega Fvg per Salvini premier, Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni, Unione di centro, Forza Italia); Alberto Felice De Toni, candidato di Pd, Terzo Polo (Azione-Italia Viva), De Toni sindaco, Alleanza Verdi e Sinistra; Ivano Marchiol, M5s, Spazio Udine e Udine Città Futura; Stefano Salmé, Liberi Elettori, Io Amo Udine.

Non vi sono stati sondaggi pubblici legati alle Elezioni Comunali Udine 2023 eppure qualcosa ci possono dire i dati raccolti lo scorso novembre dall’indagine Quorum per conto della Lega: l’operato del sindaco uscente Fontanini è stato gradito dal 55,2% mentre il 40,6% non era pronto a sostenerlo per un secondo mandato. Principale sfidante alle Amministrative di Udine è l’ex rettore dell’Università del Friuli Alberto De Toni, appoggiato tanto da Calenda e Renzi quanto da Elly Schlein; Centrosinistra divisa però vista la scelta del M5s di Conte di appoggiare Ivano Marchiol di Spazio Udine (con sostegno anche di Rifondazione).

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI COMUNALI FRIULI VENEZIA GIULIA 2023: BALLOTTAGGIO SOLO SE…

Per tutti coloro che ancora non si sono presentati alle urne e che intendono farlo in questo secondo e ultimo giorno di votazioni per le Elezioni Comunali in Friuli Venezia Giulia 2023 ecco un rapido ripasso e vademecum su come si vota, quando e cosa è ammesso nelle Amministrative FVG. Si vota dalle 7 fino alle ore 15 per capire chi saranno i nuovi sindaci e i Consigli Comunali di Udine e gli altri 23 Comuni al voto in queste Amministrative del Friuli Venezia Giulia 2023: per poter votare occorre presentarsi al seggio di riferimento muniti di tessera elettorale e di un documento di riconoscimento valido (qualora fossero scaduti/persi occorre rivolgersi agli Uffici Comunali che per l’occasione rimarranno aperti per tutta la durata del voto).

Sono in tutto 4 le modalità di voto ammesse per le Elezioni Comunali in Friuli Venezia Giulia 2023: in primis, l’elettore può esprimere voto solo per il candidato alla carica Sindaco; è possibile votare per una lista collegata al candidato Sindaco, con il voto che si estende al candidato alla carica di Sindaco; voto disgiunto ammesso solo per i due Comuni sopra i 15mila abitanti – Udine e Sacile – ovvero voto per un Sindaco e una lista a lui non collegata; infine, è possibile votare per uno o due candidati consiglieri esprimendo le preferenze negli appositi spazi sulla scheda. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, di un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista per la quale si intende votare. La seconda preferenza deve essere espressa in favore di un candidato dell’altro genere compreso nella stessa lista. Il voto si intende attribuito anche alla lista e al candidato Sindaco collegato. Ricordiamo inoltre che il ballottaggio è previsto nelle Elezioni Comunali del friuli Venezia Giulia 2023 solo per i comuni sopra i 15mila abitanti, ergo saranno Udine e Sacile eventualmente a portare il voto al secondo turno, già fissato per domenica e lunedì 15-16 aprile 2023.











