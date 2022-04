RISULTATI ELEZIONI FRANCIA 2022/ Diretta Presidenziali: Macron-Le Pen al ballottaggio

ELEZIONI PRESIDENZIALI FRANCIA 2022: I RISULTATI DEL PRIMO TURNO

Emmanuel Macron e Marine Le Pen andranno al ballottaggio per le Elezioni Presidenziali Francia 2022: i risultati della notte dopo il primo turno consegnano il Paese alla medesima situazione vista già 5 anni fa, con però più voti conquistati da entrambi i leader ancora in lizza e un generale “bipolarismo” che in un colpo solo ha visto infrangersi ai minimi storici i grandi partiti francesi, dai Repubblicani ai Socialisti.

Quando ormai il 97% delle schede è stato scrutinato, i risultati attuali indicano una forbice sui 4 punti percentuali tra i due contendenti, mentre impressiona il 21,95% ottenuto dal terzo classificato e primo tra gli esclusi al ballottaggio, Jean-Luc Melenchon dell’estrema sinistra. Ecco nel dettaglio i risultati attuali dei 12 candidati alla guida dell’Eliseo: Macron (REM) al 27,6%, segue Le Pen al 23,41%, detto di Melenchon al terzo posto, resta un abisso con tutti gli altri candidati Presidente, a cominciare dal polemista di destra Eric Zemmour che dopo gli allarmi lanciati dai media progressisti francesi (e non solo) racimola solo un 7,05% al primo turno. Appena dietro Valerie Pecresse dei Repubblicani al 4,58%: Jadot dei Verdi a, 4,58%, Lassalle del Centrodestra ruralista finisce al 3,16%, Roussel (PCF, sinistra) al 2,31%, DupontAignan (destra radicale) al 2,07% e catastrofe elettorale per la candidata dei Socialisti, nonché sindaco di Parigi Anne Hidalgo (1,74%). Chiudono Poutou (NPA, sinistra) allo 0.77% e Arthaud (estrema sinistra) allo 0.57%.

BALLOTTAGGIO ELEZIONI FRANCIA: CHI CON MACRON, CHI CON LE PEN

«Nulla è ancora deciso, quello che succederà nei prossimi quindici giorni è decisivo per la Francia e per l’Europa»: lo ha detto il Presidente uscente Macron nel suo quartier generale di Parigi, lanciando la sfida alla leader di Rassemblement National per il ballottaggio di domenica 24 aprile. Due settimane in cui i risultati del primo turno verranno scandagliati e analizzati per poter capire chi e come appoggerà le uniche due candidature rimaste a nuovo Presidente della Francia,

Macron e Le Pen nei loro discorsi elettorale post-voto hanno invitato tutti i francesi che non hanno votato per l’avversario a puntare sulla propria candidatura: in particolare, i destinatari diretti del discorso fatto dal vincitore delle Elezioni Presidenziali in Francia erano Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Valérie Pécresse e Fabien Roussel. Melenchon ha infatti già espresso il suo endorsement per il Presidente centrista, dicendo «Sappiamo per chi non voteremo mai. Non bisogna dare un solo voto alla signora Le Pen» ma anche Hidalgo e Jadot si sono già espressi sul fronte macroniano, pur di non far eleggere Marine Le Pen nuovo presidente. Zemmour ha fin da subito sostenuto Le Pen per la corsa al ballottaggio, così come quasi certi sono gli endorsement di DupontAignan e forse Lassalle. Più complessa la situazione dei Repubblicani, divisi tra chi resta convintamente pro-Macron e chi invece è tentato da rovesciare il sistema vigente degli ultimi 10 anni in Francia.

SONDAGGI BALLOTTAGGIO PRESIDENZIALI 2022 E APPELLI AL VOTO

I risultati delle Presidenziali 2022 indicano una perdita importante di voti con l’astensione cresciuta del 4% in più rispetto al 2017 (26,2%) anche se non così traumatica come facevano intendere diverse analisi pre-voto. Infine, i sondaggi emersi appena dopo i risultati ufficiali dell’Eliseo che indicano la strada dei prossimi 14 giorni verso il ballottaggio: al momento, secondo i dati Ipsos, Macron guida con il 54% contro il 46% della sfidante Le Pen. Il margine c’è ma non così netto per altri sondaggi, come ad esempio Ifop-Fiducial per TF1/LCI/ParisMatch/SudRadio: qui il Presidente francese rimarrebbe Macron solo per il 51% dei voti, inseguito con vero testa a testa dalla candidata di destra.

Ecco invece gli appelli al voto lanciati dai due contendenti al termine del primo turno delle Elezioni francesi: da Macron, «Ringrazio i compatrioti che, fin dal primo turno, hanno voluto dare il loro voto alla mia candidatura La loro e la vostra fiducia mi onorano, mi obbligano e mi impegnano. Potete tutti contare su di me per mettere in atto questo progetto di progresso, di apertura e di indipendenza francese ed europea, che abbiamo difeso per tutta questa campagna». Da Le Pen, «II popolo francese mi ha fatto l’onore di accedere al secondo turno. Esprimo agli elettori la mia più sincera gratitudine. Tutti quelli che oggi non hanno votato per Emmanuel Macron sono chiamati a unirsi al nostro raggruppamento. Sono convinta che vinceremo».

