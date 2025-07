Risultati Elezioni in Giappone del 20 luglio 2025: la sconfitta del Premier Ishiba, il Governo LDP-Komeito perde maggioranza al Senato. Ecco cosa succede

FLOP DEL GOVERNO DI CENTRODESTRA: ISHINA PERDE MAGGIORANZA ANCHE AL SENATO (DOPO LA CAMERA NEL 2024). ORA COSA SUCCEDE IN GIAPPONE

Il Premier Shigeru Ishiba ha perso su tutta la linea ma non si dimetterà perché le forze di opposizione sono ancora più frammentate della maggioranza: sono risultati ‘strani’ quelli delle Elezioni Giappone 2025 al Senato (la Camera “alta”, ovvero la Camera dei Consiglieri) in quanto la particolare composizione elettorale rinnova i due rami del Parlamento a scaglioni, permettendo la possibilità di governare anche senza una piena maggioranza ma con accordi (eventuali) sui singoli provvedimenti.

Ed è per questo che il Presidente e leader del LDP (Partito Liberal Democratico, che governa praticamente ininterrottamente dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in Giappone) Ishiba ha deciso di non dimettersi da Primo Ministro nonostante la sconfitta cocente nei risultati delle Elezioni al Senato, un anno dopo l’altro ko alla Camera: alla maggioranza del Governo conservatore Centrodestra – formata da LDP e dal partito Komeito – servivano almeno 50 seggi alla Camera dei Consiglieri, ma sono riusciti a conquistarne solo 47 arrivando così in tutto a 122 senatori sui 248 seggi complessivi.

Il Centrosinistra del Partito Costituzionale Democratico (CDP) mantiene lo stesso numero di seggi delle ultime Elezioni, ovvero 39, non compiendo alcun balzo in avanti e non recuperando i consensi persi dal Centrodestra: è invece il partito di destra populista, “ispirato” all’America First di Donald Trump, Sanseito, a raggiungere il numero di 14 senatori eletti, autentico boom rispetto all’unico deputato che aveva finora al Senato (e solo 3 alla Camera “bassa”). Con lo slogan esplicativo di “Japanese First”, e con una forte critica al sistema economico e di lavoro impostato ormai nel Giappone moderno, i risultati per la destra populista sono in linea con la crisi sostanziale dei grandi partiti nipponici, conservatori e socialdemocratici.

I RISULTATI DI TUTTI I PARTITI E I NUOVI SEGGI ALLA CAMERA DEI CONSIGLIERI

Non si può certo dire che sia stato un “successo” per le opposizioni di Centrosinistra in termini di risultati effettivi alle Elezioni Giappone 2025 nella Camera “alta”: sebbene infatti tutte assieme le forze anti-Ishiba abbiano raccolto 126 seggi contro i 122 della maggioranza, la divisione interna ai vari partiti di opposizione impedisce una coalizione alternativa al Governo LDP-Komeito.

Questo è dovuto al buon successo avuto da Sanseito e dall’altro partito di centrodestra, il FPFP (Partito Democratico per il Popolo), le due formazioni a cui molto probabilmente il Governo Ishiba guarderà per stringere accordi e riforme fino al 2028 (quando si rinnoverà il secondo ramo del Senato). I risultati ottenuti alle Elezioni del 20 luglio 2025 inoltre aumentano l’instabilità e la tensione interna per l’imminente trattativa sui dazi USA che il Premier Ishiba dovrà affrontare nelle prossime settimane: similmente all’Europa, anche il Giappone dal 1 agosto rischia un dazio reciproco del 25%.

Affrontare il tutto con una maggioranza che non è più tale in Parlamento non sarà affatto semplice per il Primo Ministro che comunque ieri, commentando i risultati deludenti delle Elezioni 2025, ha ribadito di non volersi dimettere né da leader del partito conservatore né tanto meno da Premier del Giappone.

Con ormai i risultati ufficiali e protocollati dal comitato elettorale di Tokyo, ecco la composizione del nuovo Senato dopo la prima metà dei seggi rinnovata (la seconda metà, appunto, sarà al centro delle Elezioni nel 2028): con il 21,7% dei consensi, l’LDP controllerà 101 parlamentari, 18 in meno delle ultime votazioni. Il CDP con il 12,5% avrà invece un totale di 39 seggi, davanti ai 22 del FPFP (12,9%), 21 di Komeito (Centro buddista, 8,8%), 19 per la destra di Ishin (7,4%), 15 per Sanseito (12,6%), 7 i comunisti di JCP (4,8%) e 6 per la sinistra di Reiwa (6,6%).

In termini specifici, i 125 seggi eleggibili in questa tornata di Elezioni Giappone 2025 hanno visto il partito di Governo conquistare in tutto 39 nuovi parlamentari, seguiti dai 21 del CDP, 17 per il centrodestra di DPFP, con 14 di Sanseito, 8 di Komeito, 7 per Ishin, 3 a testa JCP e Reiwa,