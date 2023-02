Risultati elezioni Nigeria, caos alle urne/ Ritardi, schede falsate e morti

Elezioni in Nigeria: ritardi e incidenti

Caos elezioni in Nigeria. Nel Paese africano, sabato (e in alcune zone anche domenica) i cittadini hanno votato per le elezioni presidenziali e legislative: 93,4 milioni di elettori registrati sono stati chiamati alle urne. Il presidente Commissione nazionale elettorale Indipendente (Inec), Mahmoud Yakubu, aveva parlato di una “macchina elettorale” che “era pronta per garantire elezioni democratiche e libere”, ma così non sembra essere stato. Numerosi i ritardi e persino gli incidenti che stanno complicando lo spoglio: i risultati, infatti, non sono ancora noti, anzi, sembra che si faranno attendere parecchio.

Il caos non riguarda solo lo spoglio ma anche le stesse elezioni. Come spiega “Il Manifesto”, l’apertura dei seggi in città come Lagos e Kano è stata posticipata di alcune ore: il materiale elettorale è infatti arrivato tardi. Problemi anche nell’utilizzo delle Bva, le nuove macchine per l’identificazione elettronica degli elettori a riconoscimento facciale. Spesso hanno dato fastidi nell’utilizzo o addirittura sono state rubate. L’opposizione ha inoltre denunciato l’invio di schede senza i simboli di tutti i partiti: questo ha spinto l’Inec a posticipare la chiusura di molti seggi.

Cosa sta succedendo in Nigeria

Le elezioni in Nigeria hanno fatto registrare anche violenze, come a Lagos, dove uomini armati hanno assaltato un seggio e incendiato le schede elettorali. Caos anche negli Stati di Kogi, Niger, Katsina e del Delta, dove uomini armati hanno distrutto le urne con “almeno 5 morti tra gli aggressori”. Per evitare ulteriori tensioni, i vertici politici hanno annunciato che i risultati arriveranno “rapidamente”, senza però indicare un limite. La Legge ha 14 giorni per consegnare i risultati definitivi. Per la guida del Paese è corsa a tre tra Atiku Abubakar, leader del Partito democratico popolare (Pdp), Bola Tinubu dell’All Progressive Congress (Apc) e Peter Obi del Partito laburista (Lp). In circa un terzo dei 36 Stati, Tinubu ha un forte vantaggio su Abubakar. Obi sembra essere al terzo posto.

Gli osservatori della Comunità economica dell’Africa occidentale (Ecowas) e di Yiaga Africa, organismo di monitoraggio elettorale del Paese, hanno evidenziato “numerose irregolarità nel processo di voto che hanno causato la privazione del diritto di voto di alcuni elettori”. Intanto crescono le tensioni e le proteste da parte dei due principali contendenti di Tinubu, chiamato anche “il padrino di Lagos” a causa della sua influenza sulla vita politica della Capitale. Per Abubakar i governatori starebbero cercando di compromettere i voti. Obi ha chiesto di “annullare e ripetere le votazioni in alcuni Stati a causa delle violente intimidazioni da parte di militanti del partito al governo a favore di Tinubu“.











