Risultati elezioni Nord (+50mila abitanti)/ Diretta Comunali Varese, Savona, Grosseto

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI NORD (> 50MILA ABITANTI): COME SI VOTA

Sono ben 1342 i Comuni chiamati al voto per queste Elezioni Comunali Amministrative 2021: ben 20 capoluoghi di Provincia ma anche diversi Comuni sopra i 50mila abitanti dovranno rinnovare Sindaci e Consigli Comunali. Nel focus qui sotto ci concentreremo sui risultati in arrivo per le città del Nord-Centro Italia come Varese, Novara, Busto Arsizio, Savona e Grosseto.

Urne aperte che oggi lunedì 4 ottobre (dalle 7 alle 15), con i primi risultati delle elezioni Comunali 2021 in diretta sul portale del Viminale e sulle nostre pagine già nella prima serata di lunedì. Possibile ballottaggio invece già fissato per domenica 17 ottobre (dalle 7 alle 23) e lunedì 18 ottobre (dalle 7 alle 15). Capire come si vota è invece assai più semplice, in quanto la legge elettorale prevede l’elezione diretta del sindaco qualora il candidato ottenga il 50% più un voto già al primo turno (altrimenti ballottaggio tra i primi due per preferenze): no obbligo Green Pass, sì a mascherina indossata oltre a carta d’identità e tessera elettorale. È possibile esprimere una preferenza fino a massimo di due candidati consiglieri, sempre di genere diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza: è consentito il voto disgiunto per le Elezioni Comunali, ovvero tracciando un segno sul candidato sindaco e un altro segno su una lista non collegata: in questo caso il voto espresso viene attribuito sia al candidato sindaco sia alla lista non collegata.

FOCUS AMMINISTRATIVE: RISULTATI ELEZIONI VARESE 2021

A Varese sono ben 7 i candidati sindaco che si sfidano in queste Elezioni Comunali 2021: nella provincia della Lombardia Davide Galimberti (Centrosinistra) tenta la riconferma per il secondo mandato, forte dell’appoggio del Pd, M5s, Europa Verde, PSI, Varese PratiCittà, Progetto Concittadini, Lavoriamo Insieme per Galimberti. Principale sfidante nel Centrodestra, dopo il passo indietro dell’ex Presidente lombardo Roberto Maroni, è Matteo Bianchi sostenuto da Lega, FdI, Varese con Bianchi Sindaco, Varese Ideale e Varese Città Giardino. Gli altri 5 candidati con più ridotte possibilità di finire al ballottaggio sono: Caterina Cazzato ( Noi Civici per Varese); Carlo Alberto Coletto (Azione); Giuseppe Pitarresi (Sinistra Alternativa per Varese); Francesco Tomasella (ex Forza Nuova, candidato Varese Libera); Daniele Zanzi (Varese 2.0).

RISULTATI ELEZIONI BUSTO ARSIZIO 2021: I 6 CANDIDATI

6 candidati sindaco, 270 in tutto i candidati consiglieri per il rinnovo del Consiglio Comunale di Busto Arsizio: nel popoloso Comune tra Milano e Varese, le Elezioni Amministrative 2021 vedono in campo il sindaco uscente Emanuele Antonelli che punta al secondo mandato sostenuto ancora dal Centrodestra compatto (Fratelli d’Italia, Forza Italia-Idee in Comune-Noi con l’Italia, Antonelli Sindaco e Lega). Principale sfidante sarà Maurizio Maggioni del Centrosinistra, sostenuto da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Europa Verde, Progetto in comune: in campo anche l’ex sindaco Gigi Farioli, in rottura con gli ex alleati del Cdx, sostenuto da Forza Busto – Civici Liberali e Popolari, Riformisti – Lavoriamo insieme per Busto. I restanti tre candidati sindaco vengono sostenuti ciascuno da una sola lista civica: Gianluca Castiglioni (Busto Al Centro); Laura Bignami (Movimento per Busto); Chiara Guzzo (La sinistra chiara per Busto).

RISULTATI ELEZIONI NOVARA 2021: TUTTI CONTRO CANELLI

Dalla Lombardia al Piemonte, il focus sui risultati Elezioni Comunali 2021 si ferma a Novara dove alla poltrona di sindaco punta alla riconferma il candidato del Centrodestra Alessandro Canelli (sostenuto da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Forza Novara). 5 anni vinse contro l’allora sindaco uscente Andrea Ballarè con il 57,7% ma stavolta si troverà davanti un Centrosinistra più frammentato del 2016: in campo infatti per le Amministrative novaresi Sergio De Stasio (Azione-Calenda), Nicola Fonzo (Pd, Insieme per Novara), Mario Iacopino (M5s e Novara in Comune). Chiude la corsa alla guida del Palazzo di Via Rosselli, Paolo Vanoli sostenuto da Movimento Libertas e appoggiato anche dall’ex candidato (ritiratosi a campagna elettorale ancora aperta) Roberto Esposito.

RISULTATI ELEZIONI SAVONA 2021: I CANDIDATI

Situazione tutt’altro che “decisa” a Savona per le odierne Elezioni Comunali 2021: si profila un possibile arrivo in volata al ballottaggio per le due coalizioni principali, Centrosinistra e Centrodestra. Non corre la sindaca uscente (Cdx) Ilaria Caprioglio, sostituita dall’ex primario dell’Ospedale San Paolo Angelo Schirru, sostenuto dal gruppo compatto Lega, Cambiamo-Toti, FdI, Forza Italia, Udc, Lista Civica Schirru sindaco. IN contrapposizione si candida l’avvocato Marco Russo, sostenuto da Pd, Patto per Savona, Sinistra per Savona, RiformiAmo Savona ma senza il Movimento 5Stelle che invece ha optato per il candidato Manuel Meles (con anche la lista ConTe per Savona). I restanti candidati sindaco per le Amministrative di Savona sono Luca Aschei (lista civica Andare Oltre) e Francesco Versace (Savona Popolare). Nota di colore, a Savona ha tenuto banco per l’intera campagna elettorale la candidata consigliere al Comune Giuseppina “Giusy” Rizzotto: imprenditrice, influencer ma soprattutto una bellissima donna coinvolta suo malgrado in una diffusione su larga scala di un video hot in “allegato” alle foto della sua campagna elettorale. «Quei video non sono miei, la donna mi assomiglia ma non sono io», ha spiegato la “variante Giusy” (così è stata ribattezzata in questi ultimi giorni) nel depositare denuncia per diffamazione al Commissariato di Savona.

RISULTATI ELEZIONI GROSSETO 2021, SFIDA A DUE?

Sarà ancora Antonfrancesco Vivarelli Colonna a tentare la riconferma a ruolo di sindaco per le Elezioni Comunali a Grosseto, unico Comune in Toscana sopra i 15mila abitanti al voto: il candidato civico viene sostenuto come 5 anni fa da una coalizione composita di Centrodestra, in particolare Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lista Vivarelli Colonna Sindaco. La sfida per il Consiglio Comunale dovrebbe vedere alla fine una corsa a due contro il candidato del Centrosinistra Leonardo Culicchi, sostenuto da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Europa Verde, Grosseto Città Aperta: sono in tutto 6 i restanti candidati sindaco, a cominciare da Dario Bibbiani (Partito Comunista Italiano); Marcello Campomori (Grosseto al Centro); Matteo Di Fiore (Potere al Popolo); Valerio Pizzuti (Liberali Riformisti e Socialisti); Emanuele Perugini (Polo Civico per Grosseto, Insieme per Grosseto); Carlo Vivarelli (Italexit con Paragone).



