Risultati Elezioni Nord/ Diretta Comunali 2022: Chiavari, Crema, Belluno, Jesolo, Gorizia

ELEZIONI COMUNALI 2022, DIRETTA RISULTATI DEI COMUNI CON MENO DI 50MILA ABITANTI AL NORD

Dei 978 Comuni al voto per le Elezioni Comunali 2022 sono tante la realtà da tenere d’occhio, dato che a breve arriveranno i risultati: in questo focus ci occuperemo di monitorare in diretta le sorti del Nord Italia e in particolare dei Comuni sotto i 50 mila abitanti più rilevanti. Essi sono, nel dettaglio, Lodi, Crema, Buccinasco, Lissone (Lombardia); Chiavari (Liguria); Belluno, Jesolo, Thiene (Veneto) e Gorizia (Friuli Venezia Giulia).

Le urne, domenica 12 giugno, sono rimaste aperte dalle ore 7 alle 23. Questo Election Day comprende le Amministrative 2022 assieme ai 5 Referendum a tema giustizia. Siamo in attesa dei risultati delle elezioni Comunali 2022 in arrivo dalle ore 14 di oggi con Exit poll e proiezioni.

DIRETTA RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2022: LODI, CREMA, BUCCINASCO, LISSONE

Iniziamo l’analisi della diretta e dei risultati delle Elezioni Comunali 2022 nei Comuni nel Nord Italia con meno di 50 mila abitanti con quelli che si trovano in Lombardia, ovvero Lodi, Crema, Buccinasco e Lissone.

A Lodi la favorita per la carica di sindaco è Sara Casanova, uscente esponente del centrodestra. È sostenuta da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Il principale sfidante è Andrea Furegato, ventiquattrenne appoggiato da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e altre liste civiche. A Crema è sfida tra Fabio Bergamaschi, attuale assessore, candidato del centrosinistra sostenuto dal Partito Democratico e Maurizio Borghetti, candidato del centrodestra sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega. A Buccinasco è corsa a tre. Il candidato uscente è l’esponente del centrosinistra Rino Pruiti, sostenuto da Partito Democratico e Europa Verde. A sfidarlo ci sono il candidato del centrodestra Manuel Imberti, sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, e il candidato del M5S Alberto Schiavone. A Lissone il centrodestra cerca di riportare gli elettori dalla sua parte con il volto nuovo dell’avvocatessa Laura Borella, sostenuta Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia. A sfidarla per il centrosinistra c’è Antonio Erba con il Partito Democratico. Il candidato del M5S è invece Marco Fossati.

DIRETTA RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2022: BELLUNO, JESOLO, THIENE

Andiamo avanti la rassegna della diretta e dei risultati delle Elezioni Comunali 2022 nei Comuni nel Nord Italia con meno di 50 mila abitanti con quelli che si trovano in Veneto, ovvero Belluno, Jesolo e Thiene.

A Belluno ci sono soltanto tre candidati in corsa per la carica di sindaco. I favori sono dalla parte dell’attuale vicesindaca Lucia Olivotto, che corre con le liste civiche Belluno bene comune e Insieme per Belluno. A sfidarla ci sono il candidato del centrodestra Oscar De Pellegrin, campione para olimpico, sostenuto da Lega e Fratelli d’Italia, e il candidato del centrosinistra Giuseppe Vignato, appoggiato da Partito Democratico e M5S. A Jesolo il centrosinistra punta su Roberto Rugolotto, attuale vicesindaco, sostenuto dal Partito Democratico. Il centrodestra invece si schiera in parte con l’ex sindaco Renato Martin, appoggiato da Forza Italia e Lega ed in parte con Christofer De Zotti, sostenuto da Fratelli d’Italia. Il M5S, assieme alla sinistra, candida Antonio Lunardelli. A Thiene i candidati sono ben cinque. Quello sostenuto dall’amministrazione uscente è Gianantonio Michelusi, in corsa con l’appoggio di Partito Democratico e M5S. Il candidato del centrodestra è invece Manuel Benetti, sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia.

DIRETTA RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2022: CHIAVARI E GORIZIA

Concludiamo l’analisi della diretta e dei risultati delle Elezioni Comunali 2022 nei Comuni nel Nord Italia con meno di 50 mila abitanti con Chiavari, in Liguria, e Gorizia, in Friuli Venezia Giulia.

A Chiavari è molto probabile che si vada a ballottaggio, dato che i candidati sono sei. Davide Grillo è in corsa per il Movimento 5 Stelle; Giovanni Giardini per il centrodestra con il sostegno di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia; Mirko Bettoli per il centrosinistra con il sostegno del Partito Democratico; tre candidati con liste civiche, ovvero Silvia Garibaldi, Luigi Lanata e Federico Messuti. A Gorizia la situazione è la medesima, con addirittura sette candidati. Il candidato uscente, nonché quello favorito, è Rodolfo Ziberna e rappresenta il centrodestra con il sostegno di Fratelli d’Italia e Forza Italia. La diretta sfidante è la candidata del centrosinistra, Laura Fasiolo, sostenuta da M5S e Partito Democratico. Gli altri, con le liste civiche, sono: Pierpaolo Martina, Mario De Marco, Serenella Ferrari, Franco Zotti e Antonio Devetag.

