Risultati Elezioni Nord Italia/ Diretta Comunali 2022: Monza, Como, Sesto San Giovanni

ELEZIONI COMUNALI 2022, DIRETTA RISULTATI DEI COMUNI +50MILA ABITANTI AL NORD

Dei 978 Comuni al voto per le Elezioni Comunali 2022 sono diverse le realtà al voto interessanti e indicative per possibili sviluppi nazionali (ad un anno dalle Elezioni Politiche, ndr): in questo focus ci occupiamo del Nord Italia e in particolare dei risultati in diretta delle elezioni Comunali 2022 di Monza, Como, Sesto San Giovanni (Lombardia); Cuneo, Asti, Alessandria, La Spezia (Piemonte e Liguria); Gorizia, Belluno e Padova (Friuli e Veneto).

Urne aperte come nel resto del Paese dalle ore 7 alle 23 in questo Election Day che comprende le Amministrative 2022 assieme ai 5 Referendum a tema giustizia: in attesa dei risultati delle elezioni Comunali 2022 in arrivo dalle ore 14 di loggi 13 giugno, Il possibile ballottaggio è già fissato tra due settimane, il 26 giugno.

DIRETTA RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2022: MONZA, LODI, COMO, SESTO SAN GIOVANNI

Iniziamo la rassegna di brevi analisi pre-voto di queste Elezioni Comunali 2022 con le principali città della Lombardia chiamate a rinnovare sindaco e consiglio comunale: a Monza, Lodi e Como si gioca molto il Centrodestra che arriva da tre esperienze di Governo nei tre rispettivi capoluoghi di provincia.

Nella “capitale” della Brianza, ancora in festa per la storica promozione in Serie A con il patron Berlusconi, si sfidano per le Elezioni Amministrative il sindaco uscente Dario Allevi (Forza Italia) – sostenuto dal Centrodestra compatto – e lo sfidante del Centrosinistra Paolo Pilotto, sostenuto da Pd, Azione, IV, Possibile, SI, Psi, Europa Verde più liste civiche di area.

Como è forse la partita più difficile per la coalizione visto il “forfait” del sindaco Mario Landriscina, con tanto di scontro ai vertici locali di Forza Italia: Giordano Molteni, medico, è il candidato del Centrodestra contro cui gareggia Barbara Minghetti, manager nel campo culturale, e volto Pd a Como. Nota importante per la città alle porte di Milano, Sesto San Giovanni: la ex Stalingrado d’Italia vede la sfida interessante tra l’attuale sindaco Roberto Di Stefano – storico primo cittadino del Centrodestra dopo decenni di vittorie della sinistra – e il giovane Michele Foggetta, Sinistra Italiana, vincitore delle Primarie contro i più quotati (sulla carta) sfidanti.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI: DIRETTA ALESSANDRIA, CUNEO, ASTI, LA SPEZIA

Dalla Lombardia, spostiamoci più a Ovest con i Comuni al voto sopra i 50mila abitanti in Piemonte e Liguria: in attesa dei risultati per il primo turno delle Elezioni Comunali, ecco le sfide principali ad Alessandria, Cuneo, Asti e La Spezia.

Occhi puntati su Gianfranco Cuttica, sindaco uscente della Lega ad Alessandria, che punta al bis con la coalizione di Forza Italia, Fratelli d’Italia, le civiche Per la nostra città e Per Alessandria: sfidante è Giorgio Abonante, sostenuto da Pd-Movimento 5Stelle-Moderati-Europa Verde-Verdi, Alessandria civica. Anche ad Asti il Centrodestra punta alla riconferma con il sindaco uscente Maurizio Rasero (3 liste civiche, Lega, FdI, FI, Udc) contro cui il Centrosinistra ha posto come candidato Paolo Crivelli, sostenuto da Pd, M5s, Europa Verde, Uniti si può, Crivelli sindaco, CambiAmo Asti, Ambiente Asti e Asti Oltre.

Infine a Cuneo, dove invece a vedere i favori del pronostico resta il Centrosinistra che presenta il “volto nuovo” Patrizia Manassero, vicesindaco uscente di Federico Borgna (fermo dopo due mandati successivi alla guida della città): a sostenerla Partito democratico, Centro per Cuneo lista civica, Crescere Insieme e Cuneo solidale e democratica. Lo sfidante per il Centrodestra a Cuneo è Franco Civallero, con insieme Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia-Udc e SiAmo Cuneo.

Per quanto riguarda la città ligure più importante del Levante, La Spezia, le Elezioni Comunali 2022 vedono in sfida come i due principali contendenti il sindaco uscente Pierluigi Peracchini (Centrodestra, vicino al Governatore Toti, sostenuto da Spezia Vince, Lista Toti, La Spezia Civica Peracchini Sindaco, Unione di Centro, Forza Italia Berlusconi, Lega Salvini Premier, Fratelli d’Italia) contro Piera Sommovigo, candidata per Partito Democratico Articolo 1, LeAli a Spezia Europa Verde Sinistra Italiana, Spezia Bene Comune, Movimento 5 Stelle, Spezia con Te.

ELEZIONI COMUNALI 2022, DIRETTA RISULTATI: GORIZIA, BELLUNO, PADOVA

Chiudiamo il “focus” dei risultati delle Elezioni Comunali 2022 nel Nord Italia con la situazione nei tre Comuni di Gorizia, Belluno e Padova, in attesa dei risultati ufficiali in diretta da lunedì 13 giugno.

A Gorizia il Centrodestra punta dritto sulla riconferma del sindaco uscente Rodolfo Ziberna, candidato con le liste Lega FVG per Salvini Premier, Noi con l’Italia Ziberna Sindaco, Lista Ziberna Sindaco, Fratelli d’Italia per Ziberna Sindaco e Forza Italia Berlusconi per Ziberna: il principale sfidante con il Centrosinistra è Laura Fasiolo, candidata esperta di politiche sociali e sostenuta da Laura Fasiolo per Gorizia, Slovenska Skupnost, Gorizia è tua, Movimento 5 stelle, Partitodemocratico-Demokratska Stranka Fasiolo sindaca, Noi mi noaltris Go!.

Entriamo invece nel Veneto dove le città più importanti al voto sono certamente i due capoluogo Padova e Belluno: nella città della Cappella degli Scrovegni è il sindaco uscente del Centrosinistra, Sergio Giordani, a cercare la riconferma alle Elezioni Comunali 2022 (sostento da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Europa Verde, Coalizione Civica, Padova Bene Comune, Giordani sindaco, Padova Futura, Padova Insieme e Per Padova). Principale sfidante al voto è il candidato del Centrodestra Francesco Peghin, 57 anni industriale sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Coraggio Italia, Popolo della Famiglia, Più Padova e Francesco Peghin sindaco. A Belluno invece la sfida è a tre: Oscar De Pellegrin (Belluno al centro, Noi con Oscar, Fratelli d’Italia e Lega), Lucia Olivotto (Insieme per Belluno, Belluno bene comune) e Giuseppe Vignato (Valore Comune, Partito Democratico, Belluno D+, InMovimento).











