Risultati Elezioni Nord, sotto 50mila abitanti/ Diretta Comunali Rho, Desio, Chioggia

ELEZIONI COMUNALI NORD (UNDER 50MILA ABITANTI): COME SI VOTA

Urne aperte da ieri nei 1.342 Comuni chiamati al voto per le Elezioni Comunali Amministrative 2021: tanti capoluoghi di provincia (ben 20 tra cui tutte le principali città italiane) ma anche sfide molto interessanti e apertissime nei centri meno popolosi ma comunque significative nei rispettivi territori. Nel focus qui sotto ci concentriamo sui risultatiin arrivo lunedì 4 ottobre per le città del Nord Italia inferiori ai 50mila abitanti, con particolare attenzione ai Comuni di Rho, Desio, Treviglio, Gallarate, Chioggia.

Seggi con votazioni in corso, con possibile ballottaggio fissato per domenica 17 ottobre (dalle 7 alle 23) e lunedì 18 ottobre (dalle 7 alle 15). Capire come si vota è lievemente più complesso per il semplice motivo che cambiano le modalità a seconda della popolazione: sopra o sotto i 15mila abitanti per Comune. Regole generali per tutti restano: no obbligo Green Pass, sì a mascherina indossata oltre a carta d’identità e tessera elettorale.

– Comuni sopra 15mila: Si vota con una croce sul candidato sindaco, sul simbolo di una lista (e il voto va al candidato collegato), oppure facendo due simboli su un candidato sindaco e su una lista. Concesso il voto disgiunto (voto al candidato e ad una lista non collegata): la scheda elettorale per l’elezione diretta del sindaco e del Consiglio Comunale sarà di colore azzurro, con possibilità di esprimere fino a 2 preferenze (ma di genere opposto). È permesso il voto disgiunto, vige la regola della doppia preferenza purché di generi diversi, pena l’annullamento della seconda preferenza.

– Comuni sotto 15mila: non c’è ballottaggio, vince il candidato che ha maggioranza relativa dei voti. A ogni candidato sindaco corrisponde un’unica lista con un numero di candidati al Consiglio comunale che non supera il numero dei seggi: i cittadini che votano per un sindaco esprimono una preferenza anche per la sua lista. Non è permesso il voto disgiunto.

FOCUS AMMINISTRATIVE: RISULTATI ELEZIONI RHO 2021

Tra i Comuni più importanti dell’area milanese vi è certamente Rho, chiamata a rinnovare Sindaco e Consiglio Comunale come per tutte le altre Elezioni Amministrative 2021: il sindaco uscente del Pd Pietro Romano non si ricandida, dunque la sfida si fa sempre più aperta tra le due principali coalizioni sfidanti: candidato Centrosinistra è l’assessore uscente Andrea Orlandi, sostenuto da Pd, Civica Rho, Italia Viva, +Rho e Rho Casa Comune. Per il Centrodestra si è consumata la “spaccatura” con da un lato Daniele Paggiaro sostenuto da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e SiAmoRho, dall’altro v’è Uberto Re (sostenuto da Gente di Rho con Tizzoni, Autonomi e Partite Iva, Rho per la famiglia e Centrodestra Uberto Re). Terzo e ma non ultimo candidato il rappresentante di Rifondazione Comunista e La Sinistra Rho, Andrea Savi.

RISULTATI ELEZIONI DESIO 2021: I CANDIDATI

Sono invece 5 i candidati sindaco che tentano la scalata per la poltrona di sindaco di Desio, in provincia di Monza-Brianza: alle Comunali 2021 non si ripresenta il sindaco uscente Roberto Corti, ma anche qui il Centrodestra presenta una frattura interna alla coalizione. Lega e Fratelli d’Italia presentano Simone Gargiulo, per Forza Italia, Udc è invece Stefano Motta il candidato alla guida della città. Completano il parterre a Desio il candidato del Centrosinistra Jennifer Moro (assessore uscente), il civ Rico “Attivi per Desio” Guido Meda, il candidato del M5s Denis Branzini. Il 3-4 si vota anche nei vicini Comuni di Vimercate, Arcore, Limbiate, Varedo, Seveso, Verano Brianza, Limbiate, Vedano al Lambro e Biassono.

RISULTATI ELEZIONI ELEZIONI TREVIGLIO 2021 : SFIDA A DUE!

Per uno dei comuni più importanti della Bergamasca, Treviglio, le Elezioni Comunali vedono una sfida sostanziale a due per la corsa a nuovo sindaco: Juri Imeri per il Centrodestra (Lega; FdI; Fi-Udc; Io Treviglio; con Mangano per Treviglio; Salute e Futuro) e Matilde Tura del Centrosinistra (Pd; M5S; Tura sindaco; Treviglio aperta; Treviglio merita di +; Noi trevigliesi con Luigi Minuti). A provare ad impensierire i due candidati favoriti ci saranno anche Daniele Corbetta (Treviglio civica); Augusto Corsi (Socialisti per Treviglio; Rinascerò). In tutto nella provincia di Bergamo sono 38 i Comuni che rinnovano il proprio Consiglio Comunale, ma Treviglio (che presenta anche il record di liste, ben 15) e Caravaggio sono le uniche sopra i 15mila abitanti.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI GALLARATE 2021: 13 LISTE!

A Gallarate, alle porte di Varese e Milano, sono 4 i candidati sindaco per le Elezioni Amministrative 2021, con ben 14 liste e più di 300 candidati consiglieri: la sfida è tutta per il sindaco uscente del Centrodestra Andrea Cassani, che si ricandida sostenuto da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Cassani Sindaco e Centro popolare Gallarate). Proveranno a sfilargli la poltrona il candidato del Centrosinistra Margherita Silvestrini (Partito democratico, Città è Vita, Azione, Margherita Silvestrini sindaco e la lista di sinistra Officina di cura Urbana), outsider invece Sonia Serati (+Gallarate, Gente di Gallarate) e Massimo Gnocchi (Obiettivo Comune Gallarate), usciti invece di scena negli ultimi giorni i due candidati Pietro Romano (Gallarate al Centro) e Giuseppe Maffioli (Partito comunista italiano).

RISULTATI ELEZIONI CHIOGGIA 2021: LA SITUAZIONE

Per l’ultimo focus sulle Comunali del Nord ci affacciamo in Veneto, per la precisione nella popolosa Chioggia alle porte di Venezia: qui la corsa è a 6 con l’obiettivo di sconfiggere il Movimento 5Stelle che si ricandida alla guida della città dopo gli ultimi 5 anni tribolati in Consiglio Comunale. Il sindaco uscente Ferro non si è ricandidato, sostituito da Daniele Stecco, candidato contiano: a sfidarlo saranno l’ex grillina Alessandra Penzo (Obiettivo Chioggia), Roberto Rossi (Pd, Energia Civica), Mirco Righetto (Rinascere Chioggia), centrodestra invece compatto col candidato sindaco Mauro Armelao (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, e la lista “Chioggia Protagonista Armelao sindaco).



