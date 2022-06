Risultati Elezioni Palermo 2022/ Diretta Comunali: sondaggi, exit poll e proiezioni

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI PALERMO 2022: DIRETTA VOTO AMMINISTRATIVE E AFFLUENZA

Una corsa serrata per la carica di sindaco, con un grande favorito alla vigilia: alle Elezioni Comunali Palermo 2022 il centrodestra si è presentato con Roberto Lagalla e in queste ore sembra che proprio lui sia destinato ad avere la meglio, ma non è possibile dire fin da ora se ciò avverrà a primo turno o meno. Le preferenze infatti sono state divise con il candidato del centrosinistra Franco Miceli e con Fabrizio Ferrandelli, candidato di Azione/+Europa, oltre che con gli altri candidati “outsider” che hanno cercato di ottenere il maggior numero di consensi possibili.

I seggi in occasione dell’Election Day sono rimasti aperti nel corso di tutta la giornata di ieri, domenica 12 giugno 2022, dalle 7.00 alle 23.00. Oltre che per la poltrona di primo cittadino, si è votato anche per il consiglio comunale, per le circoscrizioni e per i cinque Referendum sulla Giustizia. I risultati delle elezioni Comunali di Palermo 2022 parziali sono arrivati in diretta già dopo la chiusura delle urne con i primi exit poll sulle Comunali e degli altri 977 Comuni al voto. Per avere però risultati, dati reali e proiezioni è necessario attendere la giornata di oggi, lunedì 13 giugno: lo spoglio delle Elezioni Comunali di Palermo 2022 comincerà infatti alle ore 14.00. Il ballottaggio, nel caso in cui ce ne fosse necessità, è in programma domenica 26 giugno nei medesimi orari.

DIRETTA RISUTATI ELEZIONI COMUNALI PALERMO 2022: SFIDA LAGALLA-MICELI, TUTTI I CANDIDATI

I candidati sindaco a Palermo sono in totale 6. In attesa dei risultati delle elezioni Comunali 2022, il vero favorito, come detto, è Roberto Lagalla, che è sostenuto dalla coalizione del centrodestra con le liste Prima l’Italia, Dc Nuova, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Alleanza per Palermo, Noi con l’Italia, Udc e le due liste civiche Moderati per Lagalla sindaco e Lavoriamo per Palermo. Il diretto sfidante è il candidato del centrosinistra Franco Miceli, che può contare sull’appoggio delle liste Partito democratico, Movimento Cinque Stelle, Sinistra civica ecologista e la lista civica Progetto Palermo. Il terzo candidato è Fabrizio Ferrandelli, sostenuto da Più Europa e Azione con Calenda, E tu splendi Palermo e Rompi il sistema.

La candidata della sinistra è invece Rita Barbera, che vanta l’appoggio delle liste Potere al Popolo e Rita Barbera sindaca. Tra gli altri “outsider” ci sono anche l’europarlamentare Francesca Donato, nota per le sue teorie no-vax, che corre con la lista Rinascita Palermo, e Ciro Lomonte, che si è presentato con il sostegno della lista Siciliani Liberi.

PALERMO, RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2022: SONDAGGI

In attesa di vedere i primi risultati per le Elezioni Comunali 2022 a Palermo, gli ultimi sondaggi utili – disponibili prima del silenzio elettorale imposto per legge – confermavano che il candidato favorito è Roberto Lagalla. I dati provengono da un sondaggio realizzato da BiDiMedia tra il 24 e il 26 maggio su un campione di 780 maggiorenni residenti nel capoluogo siciliano. Il 48% delle persone in questione ha dichiarato che voterà per il candidato del centrodestra. A Franco Miceli, candidato del centrosinistra, sono andate il 32,8% delle preferenze. A completare il podio Fabrizio Ferrandelli con l’11,2%.

In caso di ballottaggio, secondo il medesimo sondaggio, i favori di Roberto Lagalla si innalzerebbero ulteriormente al 56% a fronte del 44% di Franco Miceli.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI PALERMO 2022, COME FINÌ NEL 2017?

Per scoprire chi sarà il prossimo sindaco occorrerà attendere i primi risultati delle Elezioni Comunali Palermo 2022 nel pomeriggio di oggi. La situazione di 5 anni fa era molto diversa, dato che trionfò il candidato uscente Leoluca Orlando, che questa volta invece non è in corsa. L’esponente del centrosinistra a primo turno si aggiudicò il 46,28% dei voti a discapito di Fabrizio Ferrandelli, candidato anche quest’anno, che ne ottenne il 31,19% con il centrodestra. Alle Amministrative in quell’anno c’era anche Ciro Lomonte con Siciliani Liberi, che fu però il meno votato con soltanto l’1,76%. Gli altri candidati erano Salvatore Forello del Movimento Cinque Stelle (16,27%), Ismaele La Vardera con Fratelli d’Italia (2,59%) e Nadia Spallitta dei Verdi (1,92%).

