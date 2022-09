RISULTATI ELEZIONI POLITICHE 2022/ Diretta Camera-Senato: Fdi primo partito

RISULTATI ELEZIONI POLITICHE 2022, VINCE GIORGIA MELONI, MALE LEGA, PD E TERZO POLO

I risultati delle elezioni politiche 2022 sorridono a Giorgia Meloni e a Fratelli d’Italia, che dopo lo scrutinio dei voti si conferma essere il partito che ha raccolto più voti. Il Partito democratico diventa la seconda forza del Paese e, come confermato dai dati del Viminale, vuol dire che Enrico Letta non è riuscito a vincere la sua personale battaglia contro la leader di FdI sulla quale aveva costruito buona parte della sua campagna elettorale. Ne esce male anche in questi risultati delle elezioni politiche 2022 la coalizione di centrosinistra che si ferma a un misero 27%.

M5s passa, invece, dall’essere stato il partito più votato nel 2018 al finire comunque sul “podio” dopo 4 anni, nonostante le spaccature e l’uscita dell’ormai ex capo politico Luigi Di Maio, la cui nuova lista Impegno Civico non ha superato lo 0,7% e non entra neppure in parlamento. La Lega è la quarta forza politica e si attesta sotto il 9%, mentre Forza Italia potrebbe finire superata da Azione/Italia Viva come quinta forza politica del Paese. Molto deludente il risultato finale in queste elezioni politiche del Terzo Polo che si ferma al sesto posto e non raggiunge l’obiettivo del 10%. Ora sarà interessante capire come verranno assegnati i seggi alla Camera e al Senato alle forze politiche del centrodestra. E bisognerà vedere quanto peseranno nella nuova maggioranza di centrodestra la Lega e Forza Italia che, nonostante un risultato deludente in termini di percentuali, si ristrovano con un numero di seggi tale da condizionare la Meloni e da rendersi indispensabili perche la leader di FdI possa governare e diventare la prima Premier donna.

RISULTATI ELEZIONI POLITICHE 2022, DIRETTA: I SEGGI ALLA CAMERA

Il Rosatellum potrebbe, tuttavia, aiutare Lega e Forza Italia nel computo finale dei seggi assegnati: alla Camera, per esempio, i due partiti del centrodestra potrebbero far meglio dei pentastellati. Questo perché nei collegi uninominali per il Terzo Polo e M5s è molto difficile poter imporsi sulle due principali coalizioni nazionali. Un’altra novità della legislatura appena nata riguarda la riduzione del numero dei parlamentari, che potrebbe creare qualche problema al Senato per il centrodestra. Considerando, infatti, che i senatori elettivi sono ora 200, la maggioranza si attesta a 101 senatori e i primi exit poll indicano per il centrodestra una forchetta tra 111 e 131 senatori. Se lo spoglio dovesse confermare per la coalizione FdI-Lega-FI-Noi Moderati un numero di seggi vicino alla parte bassa di questa forchetta, ci sarebbe il rischio di avere una maggioranza “risicata”, tenuto anche conto dei senatori a vita, in tutto sei, che hanno diritto di voto e che potrebbero non condividere i provvedimenti del centrodestra.

Nel caso diventerebbe, quindi, fondamentale per la coalizione non “perdere pezzi”, cioè non vedere qualcuno dei propri senatori cambiare casacca e anche partecipare massicciamente, senza quindi defezioni, alle votazioni più importanti, per evitare di finire in minoranza. Sempre che, ovviamente, tutti i partiti all’opposizione votino compatti contro i provvedimenti. Alla Camera le cose sarebbero diverse, sia per l’assenza di “deputati a vita”, sia perché il numero più elevato di membri, in tutto 400, consente proporzionalmente alla coalizione di centrodestra di avere un margine un po’ meno risicato (una ventina di deputati contro una decina di senatori) rispetto al quorum necessario per avere la maggioranza nel caso appunto il risultato finale dello spoglio confermasse la parte più bassa della forchetta stimata dagli exit poll.

