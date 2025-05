Si sono chiuse le Elezioni Portogallo 2025 con dei risultati che sembrano confermare in larga parte le attese dei sondaggi, pur con alcune sorprese importanti destinate a cambiare drasticamente la composizione del prossimo governo portoghese: proclamate a soli 14 mesi di distanza dall’ultimo turno, le Elezioni Portogallo 2025 sembrano confermare il successo elettorale dell’Alleanza Democratica (o semplicemente AD), che già all’ultimo turno si era piazzata prima; mentre ora scatta il vero e proprio rebus sulle alleanze utili a creare una solida maggioranza in Parlamento, con i partiti che sono arrivati secondo e terzo che sembrano fuori dai giochi governativi.

Partendo da quanto accaduto ieri alle urne delle Elezioni Portogallo 2025, è utile precisare fin da subito che l’Alleanza Democratica, guidata dall’attuale premier Luís Montenegro – e con posizioni di centrodestra – ha ottenuto il 32,7% dei voti, cresciuti di circa 3 punti percentuali rispetto all’ultimo turno di votazioni; mentre a sorprendere è soprattutto il crollo netto del Partito Socialista di Pedro Nuno Santos, che ha incassato il 23% dei voti (5 in meno rispetto al turno precedente), e il boom del partito della destra populista Chega, guidato da André Ventura, che è passato dal 18 al 22,6% dei voti.

I risultati delle Elezioni Portogallo 2025: è rebus per la maggioranza con l’AD che chiude ai Socialisti e a Chega

Insomma, piuttosto incerti i risultati delle Elezioni Portogallo 2025, che sembrano confermare – almeno, grosso modo – quanto era successo già nel turno precedente, stravolgendo leggermente la composizione dei seggi e non risolvendo l’importante nodo della maggioranza: l’AD di Montenegro, infatti, attualmente conquisterebbe circa 89 seggi dei 116 necessari per la maggioranza, con i Socialisti e Chega che viaggiano entrambi sull’ordine dei 58 a testa, e gli altri partiti (tra Iniciativa Liberal, Livre, CDU, Bloco de Esquerda, PAN e Juntos Pelo Povo) che, con i loro restanti 11 seggi totali, non sono sufficienti – pur nella remota ipotesi che si mettano tutti assieme in un campo larghissimo – a raggiungere il risultato di 116 necessario per governare.

Quello della maggioranza per le Elezioni Portogallo 2025 è un vero e proprio rebus, con il leader dell’AD che già nella prima mattinata di oggi, davanti al suo elettorato, ha spiegato che se da un lato i Socialisti non sembrano essere intenzionati a firmare alcun accordo sulla maggioranza, dall’altro non è lui intenzionato a farne con Ventura e il suo Chega: qualche (piccolo) colpo di scena potrebbe ancora emergere dal conteggio dei voti – previsto per i prossimi giorni – degli elettori che si trovano all’estero; mentre, al contempo, le dimissioni del leader socialista Pedro Nuno Santos (legate al risultato, il più basso per il partito dal 1987 a questa parte) potrebbero cambiare ulteriormente le carte in tavola.