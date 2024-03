Risultati Elezioni Regionali Abruzzo 2024/ Marsilio vince sul “campo largo”: seggi ed eletti in Consiglio

ELEZIONI REGIONALI ABRUZZO 2024, I RISULTATI INCORONANO MARSILIO!

L’abbraccio dei sostenitori suggella la vittoria di Marco Marsilio alle Elezioni Regionali Abruzzo 2024. I risultati non sono definitivi, ma prima gli exit poll e poi le proiezioni, che si sono andate consolidando nel tempo, hanno attestato un vantaggio importante del governatore uscente, che raggiunge un risultato storico, visto che ottiene la conferma, circostanza che non si era verificata negli ultimi trent’anni. D’altra parte, c’è un dato definitivo che invita a una riflessione tutti i partiti: è stata, infatti, registrata l’affluenza al voto più bassa di sempre, pari al 52,2%. Nel 2008 gli abruzzesi che tornarono al voto dopo la caduta della Giunta per alcuni arresti legati a un’inchiesta sulla sanità, quindi con un clima di sfiducia per la politica, fecero registrare il 52,98%. Nel 2014, invece, l’affluenza arrivò al 61,57%, mentre tra il 1970 e il 1980 le percentuali relative all’affluenza arrivavano sopra l’80%.

Marco Marsilio, arrivato poco dopo le ore 2 al comitato elettorale di Pescara dalla chiusura delle urne, ha aspettato che i dati confermassero la sua vittoria e quella della coalizione del centrodestra. Dopo aver atteso i primi risultati dello spoglio delle Elezioni Regionali Abruzzo 2024 nella sua abitazione, con la sua famiglia, si è recato al comitato elettorale di via Patini con dati rassicuranti riguardo il vantaggio della sua coalizione. Inoltre, è stata confermata la conferenza stampa mattutina all’Aquila. Ma le sue dichiarazioni sono di fuoco: «Avevo concluso il comizio di venerdì promettendo due cose: la prima che l’unica sarda che avrebbe festeggiato sarebbe stata mia moglie e che alle 2 li mandavamo tutti a dormire con 10 punti di vantaggio. Qualcuno ci ha sottovalutato e a mezzanotte raccontava di un testa a testa che non è mai esisto, se non nei sogni di chi ha provato a raccontare un altro Abruzzo, non quello scelto dagli elettori». Clima diverso, invece, nel centrosinistra. Anche Luciano D’Amico ha seguito da casa l’andamento dei risultati del voto, in compagnia di alcuni amici. Lo staff del candidati lo ha descritto «estremamente tranquillo», i suoi collaboratori non hanno dato indicazioni riguardo il suo eventuale arrivo al comitato elettorale, che appare tutt’altro che imminente.

L’ultima proiezione al momento disponibile di Noto Sondaggi per Rete 8 mostra Marco Marsilio al 54,1%, mentre Luciano D’Amico al 45,9%. Per quanto riguarda invece i partiti, il primo partito si conferma Fratelli d’Italia con il 24,9%. A seguire il Pd con il 18,4%, Forza Italia al 13,4%, Lega all’8,4%, la lista Abruzzo Insieme-D’Amico Presidente al 7,9%, M5s al 7,1%, la lista Marsilio Presidente al 5,4%, Azione -D’Amico al 4,1%. Alleanza Verdi-Sinistra al 3,7%, D’Amico presidente – Riformisti civici al 2,8%, Noi Moderati al 2,5%, infine Udc-Dc all’1,4%. (a cura di Silvana Palazzo)

RISULTATI ABRUZZO, LA VITTORIA DI MARSILIO SU D’AMICO PER LE ELEZIONI REGIONALI 2024

Nella seconda tornata elettorale del nuovo anno i risultati arrivati nella notte danno una dimensione diversa dalle recenti urne in Sardegna: alle Elezioni Regionali Abruzzo 2024 il Centrodestra del Governatore uscente Marco Marsilio, in attesa dei dati definitivi con preferenze e seggi eletti, ha tenuto, diversamente dalla maggioranza uscente a Cagliari. Nell’unica giornata di voto domenica 10 marzo 2024, la sfida tra gli unici due candidati Presidente ha visto il Centrodestra unito – le liste sono FdI, Lega, Forza Italia, Udc, Marsilio Presidente, Noi Moderati – confermare le preferenze raggiunte 5 anni fa nella prima vittoria del Governatore uscente.

Per quanto riguarda invece il Centrosinistra (o “campo largo”) di Luciano D’Amico – le liste sono Pd, M5s, Alleanza Verdi-Sinistra, Azione, Riformisti e Civici (Psi–Italia Viva), Abruzzo Insieme – i risultati delle Elezioni Regionali Abruzzo 2024 confermano il buon trend visto in Sardegna: per poter contrastare ed eventualmente vincere contro il Centrodestra a guida Meloni occorre una larga alleanza che vada dalla sinistra radicale fino alle liste più “centriste”, anche se l’Abruzzo mostra che potrebbe pure non bastare. Tutto in realtà è poi un grande esperimento locale con ottica nazionale – come è stata la Sardegna e come sarà la Basilicata a metà aprile – che porterà all’Election Day di Europee, Regionali e Amministrative di giugno 2024. E arrivarci con un’astensionismo ancora piuttosto diffuso, come dimostra l’affluenza finale in Abruzzo appena di poco sopra il 50%, non è certo il miglior viatico per le forze politiche che rappresentano i cittadini nei vari organi politici, che siano locali, nazionali ed europee.

CONSIGLIO REGIONALE ABRUZZO 2024: TUTTE LE INFO SU SEGGI ED ELETTI

Nei primi exit poll delle Elezioni Regionali Abruzzo 2024, i risultati vedevano una forbice ancora piuttosto minima tra i due candidati: per gli exit poll di Noto Sondaggi su Rete 8, Marsilio otteneva un margine tra il 48,7% e il 52,7% mentre lo sfidante D’Amico risultava appena sotto con il 47,3% e il 51,3%. Per le coalizioni invece l’exit poll dava già il Centrodestra in ottimo vantaggio, con un margine tra il 49,7% e il 53,7%: è poi il secondo exit poll col 100% di copertura a dare le prime effettive impressioni di vittoria per il Centrodestra di Marsilio. I risultati infatti vedevano il Presidente dell’Abruzzo uscente nuovamente vincente con il 50,5%-54,5% delle preferenze contro il 45,5%-50,5% di D’Amico: lato coalizioni, il Centrodestra otteneva il 51,5-55,5% contro il 44,5-48,5%. È poi la prima proiezione delle ore 24 a lanciare il dato fatale per il campo largo: Marsilio veniva dato vincente con il 54,5% contro il 45,5% di Luciano D’Amico.

Dopo i risultati della notte elettorale, la giornata di oggi sarà decisiva per capire chi saranno i consiglieri eletti nel prossimo Consiglio Regionale guidato nuovamente da Marco Marsilio: i voti dei singoli partiti, i seggi eletti e la composizione del Consiglio diverranno definitivi (in attesa di eventuali rinunce/dubbi sciolti in arrivo nelle prossime settimane, ndr) nel corso di oggi 11 marzo 2024. Sull’attribuzione dei seggi, il Consiglio Regionale in Abruzzo prevede 31 eletti di cui 29 consiglieri e i due candidati Presidente. 7 i consiglieri previsti per ogni circoscrizione dell’Aquila, di Teramo e di Pescara, 8 invece a Chieti: per l’attribuzione del premio finale di maggioranza (da un minimo di 60% e un massimo di 65% di seggi) l’Abruzzo segue una ripartizione proporzionale dei seggi tra la coalizione o il gruppo di liste maggioritario «collegato con il Presidente eletto e i gruppi di liste minoritarie non collegate con il Presidente eletto, al fine di verificare il numero di seggi ottenuto dalle liste maggioritarie», si legge nel regolamento del sistema elettorale regionale in uso in Abruzzo.











