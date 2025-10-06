Diretta dei risultati alle Elezioni Regionali Calabria 2025: exit poll e proiezioni nello spoglio dopo le 15. Chi vince tra Occhiuto e Tridico: gli eletti

ULTIME ORE PER VOTARE IN CALABRIA: COSA SUCCEDE PRIMA E DOPO LE ORE 15, I PRIMI EXIT POLL GIÀ DECISIVI? AFFLUENZA DI IERI SERA IN LINEA COL 2021…

Ancora poche ore e sapremo chi sarà il nuovo Presidente eletto della Calabria, al termine di un’altra due giorni di votazioni (il dato di affluenza delle 23 di ieri era fermo al 29,08% contro il 30,87 del 2021) in queste terza chiamata alle urne “locali” di fine anno: i risultati delle Elezioni Regionali Calabria 2025 arriveranno infatti dopo le ore 15 con i primi exit poll, le proiezioni e poi i dati reali che entro tardo pomeriggio consegneranno una “nuova” maggioranza alla Regione tornata ad urne anticipate dopo le dimissioni del Governatore uscente Roberto Occhiuto.

Le virgolette su “nuova” non vanno fraintese, dipende tutto dall’esito dei risultati di queste Elezioni Regionali convocate per il 5-6 ottobre 2025: se trionfasse il Centrodestra, si ripeterebbe la medesima coalizione che ha governato la Calabria prima con Jole Santelli per 8 mesi nel 2020, e poi lo stesso Occhiuto in questi ultimi 4 anni. Se invece sarà stato Pasquale Tridico a battere al fotofinish l’esponente di Forza Italia ecco che quel “nuova” sarà effettivamente tale, con il campo largo che riuscirebbe nell’imprese di ribaltare i sondaggi politici sul voto calabrese emersi prima del silenzio elettorale.

La parola agli elettori, con gli orari e tutto quello che c’è da sapere in questo rapidissimo recap: si vota per il rinnovo di Presidente e Consiglio Regionale tutto ieri e oggi, dalle ore 7 alle 15, con lo spoglio dei risultati che comincerà in diretta su Eligendo.it e da tutte le 2406 sezioni elettorali della Calabria appena chiuse le urne, con anche annesso il risultato finale dell’affluenza dopo la crescita dei partecipanti al voto vista ieri nella prima giornata di votazioni.

Se la distanza già nei primi exit poll sarà importante tra i due candidati ecco che i primissimi dati potrebbero anche essere decisivi, altrimenti occorrerà attendere come avvenuto per le Marche almeno le prime proiezioni sui dati reali per decretare il nuovo Presidente in pectore. Per sapere come si vota alle Regionali ecco un utile riassunto in questo nostro focus, mentre il “bigino” su come si è arrivati a queste Elezioni anticipate è spiegato nel dettaglio in questo approfondimento sull’inchiesta legata ad Occhiuto e alcuni suoi collaboratori.

VERSO I RISULTATI DELLE ELEZIONI IN CALABRIA: IL NODO DEI SEGGI PER IL CONSIGLIO REGIONALE

Sei le liste a sostegno di Tridico, otto per Occhiuto, una sola (Democrazia Sovrana e Popolare) per l’outsider Francesco Toscano: sono loro i candidati che si sfidano oggi pomeriggio nello spoglio dei risultati per le Elezioni Regionali Calabria 2025, dopo una campagna elettorale “flash” cominciata in piena estate a seguito delle dimissioni della giunta uscente di Centrodestra ad inizio agosto.

Il vantaggio nei numeri della vigilia vedeva appunto Occhiuto verso un possibile “bis” del successo della coalizione conservatrice appena una settimana dopo le Marche: una vittoria oggi significherebbe un sostanziale prezioso “pareggio” nel computo delle Elezioni Regionali 2025, dato che anche a Palazzo Chigi vengono date per quasi impossibili le vittorie in Puglia, Campania e tra una settimana in Toscana (mentre il Veneto difficilmente vedrà la sconfitta del Centrodestra, specie se si presenterà ancora una volta unito e compatto).

Sono in tutto 31 i consiglieri regionali da eleggere oggi assieme al Governatore di Regione Calabria, con un sistema elettorale che unisce il proporzionale al maggioritario per decretare un premio di maggioranza alla coalizione vincente: 24 eletti arriveranno dal mero calcolo proporzionale dei risultati nelle tre circoscrizioni (Nord, Centro, Sud), mentre i 6 restanti (il 31esimo è ovviamente il Presidente regionale eletto) sono da assegnare con sistema maggioritario.

Il “nodo” resta sul calcolo successivo, in quanto la legge in Calabria prevede che se la coalizione dovesse raggiungere 15 seggi con i propri risultati, ecco che riceve “solo” 3 seggi tra i 6 maggioritari, con i restanti che andrebbero alle liste minoritarie; se invece la vittoria del candidato Presidente arrivasse di “misura” ecco che tutti e 6 i seggi maggioritari andrebbero alla sua coalizione. Spetta infine all’Ufficio elettorale calabrese verificare che vi siano almeno 16 seggi complessivi (il 55% del Consiglio Regionale) se il totale dei voti dovesse essere inferiore al 40% delle preferenze, o almeno 18 seggi se i risultati vedranno la coalizione vincente sopra al 40%.