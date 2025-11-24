Diretta dello spoglio verso i risultati delle Elezioni Regionali Campania 2025: Cirielli o Fico Presidente, exit poll, proiezioni e affluenza in Consiglio

ULTIME ORE PER IL VOTO E POI VIA AI RISULTATI ELEZIONI CAMPANIA 2025: TUTTO SUGLI EXIT POLL NELLA SFIDA FICO VS CIRIELLI

Pur con un’affluenza nettamente sotto la media di cinque anni fa, l’ultima giornata di voto prima dei risultati delle Elezioni Regionali Campania 2025 si apre con la consapevolezza che probabilmente solo in questa regione vi è una reale “battaglia” per la maggioranza in Consiglio Regionale (considerato che Puglia e Veneto vedono dai sondaggi prima del silenzio elettorale due nettissimi favoriti, rispettivamente campo largo e Centrodestra).

L’eredità del doppio mandato di Vincenzo De Luca è chiaramente in mano alla coalizione progressista con Roberto Fico, ex Presidente della Camera e uomo della prima ora M5s, ma il recupero segnato da Edmondo Cirielli nelle ultime settimane ha provato a mettere in difficoltà l’area del Centrosinistra.

Ultime ore possibili – fino alle 15 – per esprimere il proprio voto alle Elezioni Regionali Campania 2025, prima di seguire l’appassionante maratona dello spoglio risultati in diretta dal Viminale: al netto delle regole su come si vota nuovo Presidente e Consiglio Regionale sotto il Vesuvio (che trovate qui nel nostro focus, ndr), il primo vero indicatore sui risultati saranno i dati finali dell’affluenza, anche se l’obiettivo di far meglio del 2020 con il 55% sembra alquanto utopico.

Dopo i risultati sull’affluenza, appena dopo le ore 15 saranno disponibili primi exit poll in diretta con le preferenze dai seggi: occhi sui sondaggi Opinio per la Rai, Swg per TgLa7 e Instant poll YouTrend per SkyTG24. La sfida tra Cirielli e Fico, così come per gli altri 4 candidati Presidente, potrebbe già chiudersi nel primo pomeriggio in base alla forbice di distanza emersa negli exit poll e nelle successive proiezioni (in arrivo dopo le ore 16, ndr). Entro il Tg delle 20 sarà comunque noto il nome del nuovo Presidente di Regione Campania, con relativa maggioranza al seguito: non ci sono infatti ballottaggi, vince chi conquista anche solo un voto in più degli avversari.

La prima giornata di voto in Campania si è chiusa con un calo evidente della partecipazione: alle 23 di domenica si è recato alle urne il 32,07% degli aventi diritto, un dato nettamente inferiore al 38,91% registrato nella precedente consultazione regionale. Ad Avellino, la partecipazione si è fermata al 29,92%, rispetto al 37,01% di cinque anni fa. Percentuali simili anche a Benevento, dove ha votato il 28,92% degli elettori, contro il 36,22% della scorsa tornata.

La provincia più partecipativa risulta essere Caserta, che raggiunge il 34,09%, pur rimanendo lontana dal 40,20% di cinque anni fa. A Napoli, che conta il maggior numero di sezioni, l’affluenza alle 23 di ieri è arrivata al 32,24%, in calo rispetto al 38,85% precedente. Anche Salerno segue la stessa tendenza: si attesta al 31,85%, a fronte del 39,62% del 2020.

COSA DICEVANO GLI ULTIMI SONDAGGI ELEZIONI CAMPANIA 2025 PRIMA DEL SILENZIO ELETTORALE: IL VANTAGGIO DEL CAMPO LARGO E IL RECUPERO DEL CENTRODESTRA

La “spallata” alla sinistra in Campania: questo il sogno di Cirielli e del Centrodestra che sui risultati delle Elezioni Regionali 2025 nel Golfo di Napoli ci crede eccome, dopo il recupero parziale mostrato negli ultimi sondaggi politici redatti prima del silenzio elettorale. Dopo un’iniziale campagna elettorale che vedeva il campo largo di Fico in netto vantaggio di oltre 10 punti elettorali, nell’ultima rilevazione del 6 novembre scorso di Tecnè per l’Agenzia Dire il distacco si sarebbe ridotto fino a “soli” 6 punti elettorali.

Il Centrosinistra può contare però sull’accordo con l’area elettorale un tempo terra di conquista del Governatore uscente Vincenzo De Luca, con molti dei suoi fedelissimi candidati nelle liste a sostegno di Roberto Fico: il derby interno tra Pd e M5s per il ruolo di partito più votato nella maggioranza uscente tiene accesi i riflettori dei risultati di questo pomeriggio, così come il dato finale che riuscirà ad ottenere Fratelli d’Italia che esprime il viceministro degli Esteri nonché candidato Presidente, Edmondo Cirielli.

Per gli altri 4 candidati – ovvero Stefano Bandecchi con Dimensione Bandecchi, Carlo Arnese con Forza del Popolo, Nicola Campanile con Per le persone e la comunità, e Giuliano Granato con Potere al Popolo e sinistra comunista – il rischio è di rimanere fuori dal Consiglio Regionale: tutto dipenderà dai veri rapporti di forza che si staglieranno nello spoglio finale in arrivo dal Viminale, con il vantaggio del Centrosinistra di Fico che può concretizzarsi o, clamorosamente, ribaltarsi. L’accordo tra Conte, Schlein e De Luca ha retto prima delle urne, ora occorre capire se gli elettori lo hanno confermato o meno.

PRESIDENTE E SEGGI ELETTI IN CAMPANIA: 50 CONSIGLIERI IN PALIO, SFIDE TRA I PARTITI

In attesa degli exit poll che delineeranno chi sarà il nuovo Presidente eletto alle Elezioni Regionali Campania 2025, occorre ricordare che chiunque emergerà dalle urne rimarrà in carica per 5 anni, mentre il più votato degli sconfitti sarà automaticamente eletto come consigliere tra le file delle opposizione.

Il Consiglio Regionale invece è composto da 50 consiglieri eletti nelle rispettive 5 circoscrizioni in cui è suddivisa la Campania, di fatto le 5 province territoriali: sono in tutto 27 i seggi in palio per l’area di Napoli, 8 per Salerno, 8 a Caserta, 4 per Avellino e 2 soli i consiglieri eletti in provincia di Benevento.

Le ultime due Legislature hanno visto trionfare – specie cinque anni fa – il campo largo di Vincenzo De Luca, non sempre trovando poi la piena concordia con il Pd nazionale, né tantomeno il Movimento 5Stelle. Fico proverà invece a incarnare un’alleanza progressista stabile, anche grazie alla vicinanza politica con il sindaco di Napoli, il dem Gaetano Manfredi. Di contro invece, il Centrodestra di Cirielli sogna la “spallata” per vincere quella Regione che farebbe assumere i toni trionfali alla lunga campagna di Elezioni Regionali di questo 2025, dopo la vittoria in Marche, Calabria e molto probabilmente (secondo i sondaggi pre-silenzio) anche nel Veneto post-Zaia.