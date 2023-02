RISULTATI ELEZIONI REGIONALI LAZIO 2023/ Diretta spoglio Presidente, affluenza, exit poll, seggi

RISULTATI ELEZIONI REGIONALI LAZIO 2023, INFO FLASH: COME SI VOTA, AFFLUENZA, ORARI SPOGLIO ED EXIT POLL

Dopo il voto di ieri, urne riaperte stamane per l’ultimo miglio delle Elezioni Regionali Lazio 2023: in attesa dei primi exit poll quella di oggi lunedì 13 febbraio è dunque la giornata dei risultati per il nuovo Presidente di Regione dopo i 10 anni di giunta Zingaretti e anche per la composizione del prossimo Consiglio regionale. Forse già nel tardo pomeriggio/inizio serata sarà possibile conoscere i risultati delle Elezioni Regionali Lazio 2023, non appena lo spoglio elettorale procederà con i dati definitivi di questa due giorni intensa di votazioni nel Lazio e in Lombardia. Occhi puntati anche sul dato dell’affluenza dopo che nella prima giornata di Regionali 2023 hanno votato circa la metà degli elettori alle Elezioni Lazio 2018: va detto che si votava in un giorno solo (con Election Day alle Politiche), ergo occorre attendere i risultati di oggi per capire l’esatto peso dell’astensionismo. Comunque, alle ore 23 di ieri è stata registrata un’affluenza del 26,28% contro il 66,55% del 2018.

DIRETTA ELEZIONI REGIONALI 2023, LOMBARDIA-LAZIO/ Risultati affluenza ore 23: 29,72%

In attesa dei risultati in diretta dalle 17 circoscrizioni provinciali (12 in Lombardia, 5 in Lazio) – il dato finale sull’affluenza invece sarà disponibile poco dopo le ore 15, mentre i primi exit poll sui risultati parziali delle elezioni regionali Lazio 2023 saranno disponibili alla chiusura esatta delle urne – ecco un veloce ripasso con tutte le informazioni utili per le votazioni di questa mattina. Si vota dalle ore 7 alle 15 con lo spoglio elettorale che comincerà subito dopo la chiusura dei seggi (non è previsto ballottaggio, vince chi ottiene più voti). Capire come si vota alle Elezioni Regionali Lazio è immediato: ogni elettore, munito di tessera elettorale valida e documento di identità non scaduto, riceverà la scheda elettorale di colore verde con cui poter votare. Restano 4 le modalità con cui esprimere il proprio voto, eccole:

Come si vota alle Elezioni Regionali Lazio 2023/ Modalità, regole e voto disgiunto

– votare per candidato Presidente: non comporta alcuna attribuzione di voto alla lista o alle liste provinciali collegate

– votare per candidato Presidente e per una delle liste collegate: basta un segno X sul simbolo di una lista e una X sul nome del Presidente

– votare solo una lista: il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Regione a essa collegato

– voto disgiunto: votare un candidato Presidente e una delle liste a esso NON collegate

Risultati eletti e affluenza elezioni regionali: Lombardia e Lazio – Candidati: Lombardia e Lazio – Voti liste capoluoghi: Roma – Frosinone – Latina – Rieti – Viterbo

Come si vota alle Elezioni Regionali Lombardia 2023/ Modalità, regole, voto disgiunto

RISULTATI ELEZIONI REGIONALI 2023 ED EXIT POLL: PRESIDENTE LAZIO E SEGGI CONSIGLIO

Come noto sono 5 i candidati Presidente sfidanti per i risultati delle Elezioni Regionali Lazio 2023: Alessio D’Amato, Francesco Rocca, Donatella Bianchi, Sonia Pecorilli e Rosa Rinaldi. Non resta che attendere il pomeriggio per capire se le rispettive 5 coalizioni saranno riuscite ad ottenere l’obiettivo prefissato oppure no: secondo i dati e i sondaggi pre-silenzio elettorale sui risultati delle elezioni Regionali del Lazio 2023 il candidato che resta favorito è quello del Centrodestra unito, contro cui non sono riusciti a trovare un accordo per un’unica lista progressista i vari Pd, M5s, Terzo Polo e sinistra. La sfida resta dunque per lo più D’Amato vs Rocca, ma la fetta di voti in dote alla candidata M5s potrebbe essere decisiva, in un verso o nell’altro, perché toglie preferenze ai due candidati favoriti della vigilia.

Per capire come sarà composto il prossimo Consiglio regionale del Lazio basti sapere che alle Elezioni Regionali 2023 i seggi da assegnare sono 50: 40 di questi consiglieri vengono eletti col metodo proporzionale sulla base di liste concorrenti presentate a livello circoscrizionale (le 5 province: Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo), mentre i restanti 10 vedono un premio di maggioranza che varia in funzione dei seggi che le liste collegate al Presidente eletto avranno ottenuto con metodo proporzionale. Se la coalizione vincente nei risultati Regionali Lazio ottiene un numero di seggi nel proporzionale compreso tra 30 e 40 i restanti 10 seggi vengono assegnati alle minoranza; tra 0-20 allora i restanti 10 seggi vanno alla coalizione vincente, se tra 21 e 29 i restanti vanno ad entrambe, facendo in modo che si arrivi a 30 seggi totali di maggioranza (+ il Presidente eletto) e 20 di minoranza.

LISTE CANDIDATI E ULTIMI SONDAGGI VERSO I RISULTATI ELEZIONI REGIONALI LAZIO 2023, IN ATTESA DEGLI EXIT POLL…

Qui di seguito ecco le coalizioni e le liste a sostegno dei 5 candidati alle Elezioni Regionali Lazio 2023, in attesa dei primi exit poll e poi dei risultati definitivi delle elezioni regionali Lazio per i singoli partiti che comporranno il prossimo Consiglio Regionale:

– Alessio D’Amato: Pd, Italia Viva, Azione, PiùEuropa, Verdi-Sinistra, Psi

– Francesco Rocca: Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi Moderati, Udc, Civica per Rocca

– Donatella Bianchi: M5s, Polo Progressista

– Rosa Rinaldi: Unione Popolare

– Sonia Pecorilli: Partito Comunista Italiano

– nomi candidati consiglieri: Roma – Latina – Frosinone – Viterbo – Rieti

In attesa di exit poll e risultati, ecco però gli ultimi sondaggi politici sulle Elezioni Regionali Lazio 2023 realizzati da Ipsos lo scorso 27 gennaio, prima che scattasse l’obbligo del silenzio elettorale con il divieto di pubblicazione di nuovi sondaggi: Francesco Rocca era stimato al 41,2% con l’intero Centrodestra compatto, mentre il candidato di Pd e Terzo Polo D’Amato non andava oltre il 34,1% delle preferenze. Al terzo posto la candidata M5s Bianchi al 20% netto: dati tra l’1,2% e il 2,1% gli altri due candidati di liste minori, Rosa Rinaldi (Unione Popolare) e Sonia Pecorilli (Partito Comunista Italiano). Fronte liste, i sondaggi Ipsos per le elezioni Regionali Lazio 2023 su FdI davano ancora come primo partito in regione con il 30,1% dei consensi: Lega e Forza Italia entrambe appena sotto il 5% mentre Pd al 21,2%, Terzo Polo al 6,5% e M5s al 15,7% completavano il quadro dei partiti a circa due settimane dal voto delle Regionali Lazio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA