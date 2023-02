Risultati Elezioni Regionali Lazio 2023 Rocca è Presidente/ Voti liste, seggi partiti

Netta vittoria del centrodestra anche alle Elezioni Regionali 2023 nel Lazio. Le proiezioni parlano chiaro: secondo il Consorzio Opinio Rai, Francesco Rocca è il nuovo presidente col 52,1%, Alessio D’Amato al 34,7%, Donatella Bianchi al 10,6%, Rosa Rinaldi all’1,4%. Diffusa anche la proiezione SWG per La7 con copertura dell’11%, con le percentuali che non differiscono di molto: Rocca al 53,70%, D’Amato al 32%, Bianchi all’11,8%. Ma è stato diffuso l‘Exit Poll Opinio Rai che non fornisce solo le “forchette” dei candidati, ma anche un’analisi per fasce d’età, che vede Rocca il più votato per tutte. Partiamo dagli under 34: Rocca è avanti col 46%, D’Amato al 36,1%, Bianchi al 13,9%, Rosa Rinaldi al 2,2%. Ora la fascia tra i 35 e 54 anni: Rocca sale al 56,5%, D’Amato al 29,4%, Bianchi all’11,9%, Rinaldi all’1,4%. Infine, gli over 55: Rocca al 52,6%, D’Amato al 33%, Bianchi al 12,7%, Rinaldi all’1,3%. Passiamo alla seconda proiezione Opinio Rai: Rocca al 51,4%, D’Amato al 35,3%, Bianchi all’11,3%, Rinaldi all’1,1%.

Passiamo alla seconda proiezione SWG per La7 con i dati anche relativi alle liste: Rocca al 54, D’Amato al 32,20%, Bianchi all’11,5%. La coalizione di quest’ultima ha raccolto il 10,2%: al M5s 9%, 1,2% al polo progressista. La coalizione del centrosinistra è al 32%: Pd 19,7%, Azione-Italia Viva 3,70%, Lista D’Amato 3,2%, Verdi-Sinistra 2,8%, Demos con D’Amato 1,3%, +Europa-Radicali-Volt 0,8%, Psi 0,5%. Passiamo a Rocca, la cui coalizione raccoglie il 55,8% secondo tale proiezione: Fratelli d’Italia al 31,5%, Forza Italia al 10,4%, Lega al 9%, Rocca presidente 2,50%, Udc 1,30%, Noi Moderati-Rin. Sgarbi 1,1%. La seconda proiezione di Opinio Rai mostra la sua panoramica delle liste: 31,2% Fratelli d’Italia, 20,9% Partito democratico, 9,9% M5s, 8,7% Forza Italia, 8,6% Lega, 4,9% Azione-Italia Viva; Lista civica D’Amato Presidente 3,1%, Alleanza Verdi e Sinistra 2,3%, Lista Civica Rocco Presidente 2,3%, Noi Moderati-Rinascimento 1,9%, Polo Progressista Sinistra ecologista 1,2%, altre 5%. (agg. di Silvana Palazzo)

COSA SUCCEDE DOPO I RISULTATI DELLE ELEZIONI REGIONALI LAZIO 2023

Mancano pochi minuti per conoscere i risultati delle Elezioni Regionali Lazio 2023: per sapere però cosa succede dopo eccovi un breve vademecum sull’iter istituzionale che seguirà il voto del 12-13 febbraio 2023 e che darà piena legittimità al Presidente e alla coalizione trionfante delle prime tornate del nuovo anno. In attesa dell’ultimazione dello spoglio elettorale – in programma alla chiusura dei seggi alle ore 15 di lunedì 13 febbraio – sarà necessaria qualche ora per la proclamazione ufficiosa dell’erede di Nicola Zingaretti.

Discorso diverso per quanto concerne la composizione del nuovo Consiglio regionale del Lazio. Per questo frangente è necessario avere la certezza sulle preferenze dei candidati consiglieri e dovremo dunque attendere la giornata di martedì 14 febbraio quando gli ufficiali elettorali regionali daranno ufficialità. La road map è tracciata: prima la proclamazione del nuovo Presidente, poi il nuovo Consiglio regionale: entrambi resteranno in carica per cinque anni.

REGIONALI 2023, COMPOSIZIONE CONSIGLIO REGIONALE E GIUNTA LAZIO: LE TAPPE

Basteranno dunque dunque poche ore per conoscere il nome dell’erede di Nicola Zingaretti alla guida della Regione. Per l’elezione si vota in un unico turno senza ballottaggio e viene proclamato governatore il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi in ambito regionale. È possibile il voto disgiunto. Come prevedibile, otterrà la poltrona di governatore il candidato che avrà almeno un voto in più rispetto agli altri contendenti.

Per quanto riguarda il Consiglio regionale, è formato da 50 consiglieri più il presidente. L’80 per cento dei seggi – 40 consiglieri – viene assegnato con un meccanismo proporzionale sulla base dei consensi ottenuti dai candidati che si sfidano nelle liste concorrenti, presentate a livello circoscrizionale. Il restante 20 per cento dei seggi – 10 consiglieri – è deciso con il premio di maggioranza, poi diviso tra le liste collegate al candidato presidente vincente. Ricordiamo che il Lazio è suddiviso in cinqu circoscrizioni: Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e Città metropolitana di Roma.

