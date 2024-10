RISULTATI ELEZIONI REGIONALI LIGURIA 2024, SECONDO E ULTIMO GIORNO: DIRETTA FINO ALLE 15, POI I RISULTATI CON LO SPOGLIO

La bellezza e semplicità dei voti regionali è che i risultati si possono sapere con certezza senza attendere un’eternità: così avverrà anche oggi 28 ottobre 2024 con la seconda e ultima giornata di Elezioni Regionali Liguria 2024, quella decisiva per capire i risultati circa il nuovo Presidente del Consiglio Regionale dopo i 9 anni di gestione Toti. La lunga maratona in diretta per le votazioni si chiuderà alle ore 15 con i seggi serrati per l’immediato inizio dello spoglio: entro sera si saprà sia il nuovo Presidente di Regione Liguria e sia con quale maggioranza potrà governare nei prossimi 5 anni alla guida del Consiglio Regionali di Genova.

Restano Andrea Orlando con il “campo largo progressista” e Marco Bucci, sindaco di Genova e candidato del Centrodestra, i favoriti principi per le Elezioni Regionali liguri dopo le dimissioni “anticipate” (e “forzate” dall’inchiesta sulla corruzione) dell’ex Governatore Toti: nella prima giornata di votazioni ieri già dal mattino i due leader Bucci e Orlando hanno votato nei rispettivi seggi a Genova e La Spezia, con picchi di affluenza che si sono registrati proprio nelle due città più importanti della regione a dimostrazione dell’effetto elettorale positivo nei bacini di consensi primari. 31 i seggi in palio per questa terzultima Elezioni regionale del 2024, con i primi due candidati Presidente per voti (quello che sarà eletto e il primo sconfitto) e 29 distribuiti con 13 eletti a Genova, 4 a La Spezia e Savona, 3 a Imperia e 6 in palio per la coalizione vincente.

RISULTATI ELEZIONI LIGURIA 2024, BUCCI VS ORLANDO, CHI SARÀ IL PRESIDENTE DELLA LIGURIA (E QUANDO LO SI SAPRÀ). EXIT POLL PREVISTI ALLE 15

Il grande recupero di Marco Bucci con il Centrodestra unito – visto nei sondaggi prima del silenzio elettorale – rappresenta la vera rampa di lancio di quest’ultima parte di campagna elettorale: dopo l’arresto e le dimissioni di Toti (dopo quasi tre mesi di domiciliari) la coalizione vincente sembrava quasi scontato fosse il Centrosinistra di Andrea Orlando, ex Ministro Pd e capace di tenere assieme Schlein, Conte, AVS e Calenda. La “baruffa” politica sulla presenza o meno di Renzi ha fatto litigare più del dovuto il “campo largo” con tanto di veto finale del M5s che ha di fatto escluso i renizani dalle Elezioni Regionali Liguria 2024: nel frattempo, il sindaco di Genova nonostante il cancro diagnosticato qualche mese prima ha accettato la candidatura in extremis riunendo sulla scia del “modello Genova” la propria coalizione liberal-conservatrice (oltre a FdI, Lega, FI e popolari, alle urne anche Alternativa Popolare di Bandecchi e le liste civiche Vince Liguria e Orgoglio Liguria).

Interessante sarà vedere nei risultati in arrivo in diretta questo pomeriggio quanti consensi saranno riusciti ad “erodere” gli altri 7 candidati Presidente alle Elezioni Regionali Liguria 2024, se soprattutto saranno poi risultati decisivi per il rush finale al 99% tra Bucci e Orlando: l’ex M5s Nicola Morra (con Uniti per la Costituzione), il candidato di Alemanno con “Indipendenza” Alessandro Rosson, o anche il candidato di Rizzo per “Democrazia Sovrana Popolare”, Francesco Toscano; la sindaca Maria Antonietta Cella con il Partito Popolare del Nord, il leader di Forza del Popolo Davide Felice, l’ex leader comunista Marco Giuseppe Ferrando e il candidato di PCI-Potere al Popolo-Rifondazione Nicola Rollando, tutti espressione di liste proprie in competizione con il “bipolarismo” schiacciante di Centrodestra e “campo largo”.

Con l’attesa che cresce per sapere chi vincerà il primo round di Regionali in vista di Emilia Romagna e Umbria a metà novembre, a fornire in diretta i primi exit poll con risultati delle Elezioni Regionali Liguria 2024 sarà la Rai con i dati del Consorzio Opinio Italia, che raggruppa i sondaggi di Noto, Emg e Piepoli: subito alle ore 15 ci saranno i primi dati dai seggi, seguiti poi dopo le 16.30 dalle proiezioni sulle Regionali, con poi man mano i risultati effettivi dalle 1785 sezioni elettorali divise in 4 circoscrizioni che completeranno la diretta dei risultati verso la proclamazione del Presidente vincitore. Per capire invece come si vota alle Elezioni in Liguria e come funziona il voto disgiunto permesso dal sistema elettorale, ecco un breve recap approfondito.

AFFLUENZA PARZIALE, MALTEMPO E CAOS SANREMO: LA DIRETTA RISULTATI ELEZIONI REGIONALI LIGURIA 2024 DI IERI

Una giornata intensa quella di ieri che ha visto chiudersi il primo giorno di votazioni per le Elezioni Regionali Liguria 2024: dopo l’allarme maltempo di sabato purtroppo in alcune aree tra Varazze, Arenzano e parte del Levante si sono confermate le criticità in alcune zone cittadine e montane che non ha reso certo semplice lo svolgimento delle normali operazioni di voto. Non vi sono state per fortuna calamità gravi né particolari criticità per i seggi spostati in emergenza in alcuni Paesi liguri: semmai, un caso “curioso” è da segnalare a Sanremo dove parte del materiale elettorale (timbri, schede, scrutini e matite) è sparito nel nulla poche ore prima dell’avvio di queste Regionali, costringendo la Procura di Imperia ad approfondire e controllare poi lo svolgimento normale delle operazioni (dopo la sostituzione del materiale mancante).

Sul tema dell’affluenza generale alle Elezioni Regionali, i risultati parziali del primo giorno di voto avevano visto alle ore 12 una presenza attorno al 13% degli aventi diritto di voto, dato poi cresciuto sopra il 30% alle 19. In definitiva, dopo la chiusura delle urne alle ore 23 i risultati parziali dell’affluenza hanno visto solamente il 34% degli aventi diritto esprimere una qualche preferenza, con un calo di ben 5 punti percentuali rispetto al dato complessivo del primo giorno di voto nelle elezioni del 2020 che ha superato addirittura il 10% (rispettivamente 27% e 31%) a Imperia e Savona.