Verso i risultati delle Elezioni Regionali Marche 2025, l'analisi di SocialCom: sentiment negativo per Ricci, Acquaroli favorito sul web e sui social

L’ANALISI DI SOCIALCOM SULLA SFIDA TRA ACQUAROLI E RICCI

In attesa dei Risultati Elezioni Regionali Marche 2025 definitivi, con il voto che è ancora in corso, perché la tornata elettorale è spalmata su due giorni, indicazioni arrivano dal report realizzato da SocialCom, focalizzato su come i candidati vengono percepiti e seguiti sui social network e online.

Se il voto fosse social, allora il candidato favorito sarebbe Francesco Acquaroli, che ha una probabilità di vittoria social del 53% rispetto a Matteo Ricci. Il sentiment è nettamente positivo per il candidato di centrodestra, visto che è al 68% positivo, mentre è al 74% negativo per l’esponente di centrosinistra.

Per quanto riguarda i temi più discussi dagli elettori delle Marche, prevale l’indagine che coinvolge l’ex sindaco di Pesaro (44%) rispetto a sanità (10%) e turismo (10%).

L’analisi di SocialCom si è soffermata anche sulle interazioni complessive, quindi sull’engagement social dei due principali candidati con Matteo Ricci avanti, perché ne vanta 555 mila (204,3 mila like, 92,1 mila follower), contro i 250 mila di Acquaroli (122 mila like, 103 mila follower).

ELEZIONI REGIONALI MARCHE SUL WEB: LE PROIEZIONI SOCIAL

L’analisi dei dati medi degli ultimi 30 giorni fotografa una situazione equilibrata per quanto riguarda i due rivali, con una probabilità di vittoria social leggermente più favorevole per Ricci, visto che gli è attribuito il 50,4%, ma è di fatto quasi alla pari con Acquaroli. La campagna elettorale è il tema dominante (30%), poi la Palestina (12%) e la sanità (9%).

Negli ultimi sette giorni Ricci è sembrato più competitivo, ma la probabilità di vittoria è calata al 49,5% con un sentiment sempre negativo per lui. Per SocialCom è cresciuta la polarizzazione in questo lasso temporale, con Ricci che l’ha sofferta maggiormente. Infatti, tenendo conto dei dati a ridosso del voto, quindi nelle ultime 48 ore, la probabilità di vittoria social è scesa fino al 44,9% per il candidato di centrosinistra, con un sentiment negativo salito all’87,8% e un cambio dei temi, visto che la Palestina prevale (64%) rispetto alla campagna elettorale (10%).

La questione Palestina domina il dibattito, ma penalizza in particolare Ricci, con una proiezione finale del risultato social stimato che vede Acquaroli al 52% e lui al 48%. Infatti, gli utenti approvano l’attenzione del governatore uscente Acquaroli sui temi più locali: 1 marchigiano su 10 discute di campagna elettorale e dei messaggi mandati agli elettori di centrosinistra. Per quanto riguarda engagement e follower, restano simili ai dati delle 48 ore.