Risultati Elezioni Regionali Molise 2023/ Diretta exit poll, proiezioni seggi: Roberti vs Gravina (26 giugno)

RISULTATI ELEZIONI REGIONALI MOLISE 2023: AFFLUENZA, EXIT POLL E ORARI SPOGLIO

Urne ancora aperte questa mattina dalle ore 7 fino alle 15 per il secondo e ultimo giorno di voto alle Elezioni Regionali Molise 2023: dopo un’affluenza registrata in calo nella prima giornata di votazioni ieri, ecco le ultimissime ore disponibili per esprimere il proprio voto utile a rinnovare il Consiglio Regionale e decretare il nuovo Presidente del Molise dopo i 5 anni di giunta Toma.

Voto disgiunto è valido alle Elezioni Regionali Molise 2023?/ Cos'è, info e regole per votare (25 giugno)

Da dopo le ore 15 sarà possibile conoscere i primi risultati delle Elezioni Regionali con probabili exit poll e successive proiezioni: lo spoglio dei dati reali comincerà subito ed essendo il Molise una regione “piccola” i risultati finali si dovranno avere già nel tardo pomeriggio/serata di oggi 26 giugno 2023. Secondo i sondaggi Tecné della vigilia – registrati prima del silenzio elettorale – il candidato del Centrodestra Francesco Roberti era dato in vantaggio di circa 8% sullo sfidante del Centrosinistra Roberto Gravina; fuori dai giochi invece l’outsider Emilio Izzo con la lista “Io non voto i soliti noti”.

Come si vota Elezioni Regionali Molise 2023/ Scheda, voto disgiunto, modalità: le regole (25 giugno)

PRESIDENTE E SEGGI CONSIGLIO: PERCHÈ SONO IMPORTANTI I RISULTATI ELEZIONI REGIONALI 2023 IN MOLISE

Un laboratorio interessante quello del Molise per tre motivi principali: in primis, le Elezioni Regionali 2023 di oggi sono il primo vero test elettorale per Forza Italia dopo il lutto e la scomparsa del proprio leader fondatore Silvio Berlusconi. Roberti è infatti originario del movimento azzurro e si proverà ad avere nei risultati l’effettiva forza di FI a pochissimi giorni dalla triste dipartita del Cavaliere. In secondo luogo, i risultati del Molise diranno come sarà andato l’atipica alleanza Terzo Polo-Centrodestra, con Renzi e Calenda che non hanno nascosto (pur non avendo una lista ufficiale) l’appoggio al candidato Presidente di Meloni, Salvini e Tajani. Da ultimo, nuovo test per la “strana” alleanza Pd-M5s dopo gli scontri interni alla Direzione dem per il dialogo tra Schlein e Giuseppe Conte, oggi in Molise uniti a sostegno di Gravina, candidato originario dei 5Stelle.

Elezioni Regionali Molise 2023/ Diretta verso i risultati: quando e come si vota, i candidati

La sfida sembra dunque tutta giocata nei risultati tra il sindaco di Termoli e presidente della provincia di Campobasso Roberti e il candidato grillino nonché sindaco di Campobasso Gravina, due potenziali “laboratori” interessanti a livello nazionale a meno di un anno dalla fatidica data dalle Elezioni Europee (9 giugno 2024). Il sistema elettorale del Molise prevede la ripartizione dei seggi del prossimo Consiglio Regionale nell’unica circoscrizione (non ci sono divisioni tra province, ndr) con una maggioranza minima di 12 seggi (su 20 totali) e una massima di 14 alla coalizione del presidente vincitore e una soglia di sbarramento al 5% per le liste. Ecco qui il manifesto delle Regionali Molise con tutti i candidati Presidente e consiglieri nelle singole liste.

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI REGIONALI MOLISE 2023: NIENTE VOTO DISGIUNTO, NO BALLOTTAGGIO

Mancano poche ore allo spoglio con tutti i risultati in diretta per le Elezioni Regionali Molise 2023 ma urge un piccolo ripasso su come si vota per chi non fosse ancora riuscito a recarsi alle urne nella giornata di domenica. Ebbene, per votare ricordiamo essere necessario portarsi dietro la carta d’identità e la tessera elettorale: in caso di esaurimento degli spazi, furto o smarrimento della tessera o mancata ricezione della stessa è possibile chiederne una nuova, dopo aver compilato un modulo di richiesta in tutti gli uffici comunali tenuti aperti durante le Elezioni Regionali (ma non ai seggi, nota bene).

Votare la scheda elettorale invece è molto semplice: si può votare solo per il candidato presidente, barrandone il simbolo; si può votare il simbolo di una lista, in questo caso il voto andrà anche al candidato governatore della coalizione; barrare con una X sia la lista sia il simbolo del candidato governatore. Si può, inoltre, votare una lista e indicare la propria preferenza per uno o due candidati consiglieri di quella stessa lista, ma solo se si scelgono una donna e un uomo (pena l’annullamento della seconda preferenza). A differenza di altre Regioni, in Molise non è previsto il voto disgiunto, dunque non è possibile votare per un candidato Presidente e una lista/consigliere di un’altra coalizione. Non è previsto ballottaggio, quindi si vota in un unico turno e si conoscerà il nome del Governatore eletto e dei relativi consiglieri al termine dei risultati ufficiali delle Elezioni Regionali 2023.











© RIPRODUZIONE RISERVATA