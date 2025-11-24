Diretta dello spoglio verso i risultati delle Elezioni Regionali Puglia 2025: Lobuono o Decaro Presidente, exit poll, proiezioni e affluenza in Consiglio

OGGI RISULTATI ELEZIONI REGIONALI PUGLIA 2025: ULTIME ORE PRIMA DELLO SPOGLIO

La regione con il tacco dello stivale sta per eleggere il suo nuovo governatore: oggi è l’ultimo giorno per esprimere il proprio voto, poi arriveranno i Risultati Elezioni Regionali Puglia 2025 e scopriremo se sarà Antonio Decaro il presidente o lo sfidante Luigi Lobuono, anche se in ballo ci sono altri due candidati che però sono relegati al ruolo di outsider in questa corsa per prendere il posto del governatore uscente Michele Emiliano.

Prima di soffermarci sui dati forniti dagli ultimi sondaggi, che hanno delineato il possibile quadro della situazione prima che il silenzio elettorale piombasse mettendo fine a calcoli e ragionamenti, possiamo cominciare ad esaminare i dati relativi all’affluenza, che non sono definitivi, ma rappresentano il primo elemento reale che arriva dalle urne, seppure appunto parziale.

Il primo giorno delle regionali in Puglia si conclude con un’affluenza sensibilmente più bassa rispetto a cinque anni fa. Alle 23 ha votato appena il 29,45% degli aventi diritto, a fronte del 39,88% registrato nel 2020, quando le urne si aprirono in piena emergenza sanitaria e con l’obbligo delle mascherine. Alle 19 la partecipazione era ancora più contenuta, ferma al 23,76%.

Il quadro provinciale riflette la stessa tendenza, seppur con differenze significative tra i vari territori. Bari si attesta al 30,09%, mentre Lecce è la provincia con il dato più alto, raggiungendo il 32,15%. Molto più bassa la partecipazione a Foggia, dove vota solo il 20,44% degli aventi diritto. Seguono Taranto con il 27,81% (543 seggi), la provincia della BAT al 28,81% e infine Brindisi, che si attesta al 29,46%.

CHI SONO I CANDIDATI E GLI ULTIMI SONDAGGI ELEZIONI REGIONALI PUGLIA 2025 PRIMA DEL SILENZIO ELETTORALE

Antonio Decaro, dopo un’esperienza da sindaco di Bari ed eurodeputato del Pd, col sostegno del campo largo (Pd, M5s e Avs) e varie civiche punta a diventare governatore della Regione Puglia, sfidando l’imprenditore barese Luigi Lobuono, scelto in extremis dal centrodestra (FdI, Forza Italia, Lega e Noi Moderati) a cui poi si è aggiunta la civica “La Puglia con Noi”.

Loro i protagonisti di questa tornata elettorale, mentre Ada Donno, docente ed ex giornalista, è l’unica donna in corsa e corre con “Puglia pacifista e popolare”, che unisce forze di sinistra e movimenti femministi. Sabino Mangano, consulente informatico ed ex consigliere comunale M5S, è l’altro outsider, candidato con “Alleanza civica per la Puglia”.

Dalle rilevazioni condotte tra metà settembre e l’inizio di novembre, prima che scattasse il silenzio elettorale, è emerso un quadro uniforme: Decaro aveva un vantaggio ampio e stabile su Lobuono nei vari sondaggi, con una quota varia fra il 59,5% e il 65%, contro Lobuono tra il 32% e il 39%. Ai margini Donno e Mangano, rispettivamente intorno all’1-3% e sotto l’1%.

Il dato più articolato è quello Ipsos-Doxa del 6 novembre, che fotografava Decaro al 63,8%, Lobuono al 33,1%, Donno al 2,2% e Mangano allo 0,9%. Sul fronte delle liste, il sondaggio attribuiva al blocco a sostegno di Decaro un Pd al 23,5%, la lista personale al 13,2%, il M5S all’8,7%, due civiche attorno al 6% e AVS al 5,6%. Nel centrodestra prevaleva FdI (17,3%), seguita da Forza Italia (9,6%) e Lega (4,5%).

Ma il dato più incerto è quello relativo alla partecipazione: secondo i sondaggi, l’affluenza potrebbe scendere dal 56,4% di cinque anni fa a poco sopra il 40%. La rilevazione Ipsos sopracitata registrava solo il 39% di elettori sicuri di recarsi alle urne e una previsione complessiva di circa il 43%.

SEGGI ELETTI E COME SI ENTRA NEL CONSIGLIO REGIONALE PUGLIESE

Chi non ha ancora espresso il proprio voto, è bene che abbia le idee chiare su come si vota. Gli elettori possono scegliere di votare solo il candidato presidente, senza indicare alcuna lista, o esprimere il voto sia per il presidente sia per una delle liste a lui collegate. È anche possibile il cosiddetto voto disgiunto, votando un presidente e una lista non collegata, barrando il nome del candidato e il simbolo della lista scelta.

Per le liste, si possono indicare massimo due preferenze per chi aspira al ruolo di consigliere, indicando il cognome (o anche il nome in caso di omonimia). Se si esprimono due preferenze, devono riguardare candidati di sesso diverso, altrimenti la seconda viene annullata; entrambe devono appartenere alla stessa lista.

Il candidato presidente con più voti diventa presidente della Regione e consigliere regionale. Il Consiglio regionale è composto da 51 membri, tra cui il presidente. La coalizione del presidente vincente riceve un numero di consiglieri proporzionale alla percentuale di voti ottenuti: se ottiene meno del 35%, allora i consiglieri sono 27; tra 35% e 40% si passa a 28, oltre il 40% si arriva a 29. I seggi rimanenti spettano alle minoranze, e il candidato arrivato secondo diventa consigliere regionale. Per entrare in Consiglio, le coalizioni devono superare l’8% dei voti validi e le singole liste il 4%.