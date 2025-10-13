I risultati delle Elezioni Regionali Toscana 2025: exit poll, proiezioni e seggi eletti. Chi vince tra Giani, Tomasi o Bundu: lo spoglio in diretta

IL “BIGINO” PER LE REGIONALI TOSCANA 2025: FINO A CHE ORA SI PUÒ VOTARE E QUANDO ESCONO GLI EXIT POLL

Con un’affluenza così bassa come quella registrata ieri nella prima giornata di voto per le Elezioni Regionali Toscana 2025, l’attenzione è doppiamente puntata sui risultati in arrivo oggi 13 ottobre 2025 dopo la chiusura dei seggi alle ore 15 in tutte le 13 circoscrizioni: la vittoria del nuovo Presidente tra i tre candidati in corsa – Eugenio Giani per il campo largo, Alessandro Tomasi per il Centrodestra e Antonella Bundu per Toscana Rossa – ma anche la tenuta dell’affluenza in una regione che nel 2020 vide un’alta partecipazione al voto con quasi il 65% di votanti finali.

ELEZIONI REGIONALI TOSCANA 2025, DIRETTA VOTO/ Affluenza ore 23 al 35,7%: nel 2022 fu del 45,89%

È tutto pronto per questa terza ed ultima – nel mese di ottobre – “maratona” elettorale in diretta dalle 3922 sezioni elettorali suddivise tra le 4 circoscrizioni di Firenze e le 9 restanti corrispondenti alle province della Toscana, ovvero Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena.

Quando ci sarà spoglio Elezioni Regionali Toscana 2025/ Quando si sanno i risultati, c'è ballottaggio?

Nel rapido “bigino” verso i risultati delle Elezioni Regionali Toscana 2025 occorre fissare due elementi chiave: in primo luogo gli orari, con la possibilità di votare dalle 7 alle 15 di oggi. Nel pomeriggio si apre subito lo spoglio in diretta con i primi exit poll appena dopo la chiusura dei seggi, con poi proiezioni e voti reali in arrivo dopo le ore 16, per la proclamazione del Presidente vincitore di norma entro fine pomeriggio.

Secondo tema rilevante, è permesso in Toscana il voto disgiunto – a differenza di Calabria e Marche, dove ha trionfato il Centrodestra nelle ultime due Elezioni Regionali di questo ottobre 2025: è possibile per tutti gli elettori segnare un candidato Presidente e una lista (con relativi candidati consiglieri, qui tutti i nomi per lista) legati ad un altro candidato Governatore. Per conoscere tutte le regole e le info su come si vota alle Elezioni Regionali Toscana 2025 vi lasciamo il nostro focus approfondito, e qui con l’aggiunta delle schede informative sui tre candidati che si sfidano per il rinnovo del Consiglio Regionale al termine dei 5 anni di giunta Giani a guida Pd-Italia Viva.

Elezioni Regionali Toscana 2025: è possibile il voto disgiunto?/ Tutte le info sulle modalità di voto

SEGGI E RIPARTIZIONE: COME FUNZIONA LA LEGGE ELETTORALE IN TOSCANA

In attesa degli exit poll e degli Instant poll che potranno dare già i primi risultati delle Elezioni Regionali Toscana 2025 (o almeno delle prime indicazioni già piuttosto direzionate, ndr) dalle 15 in poi – attesi i dati Opinio con la Rai, Swg con La7 e YouTrend su SkyTG24 – la corsa del Campo largo progressista verso la preventivata prima vittoria in questo autunno dovrà essere verificata anche per equilibri interni e singoli risultati delle liste.

Se infatti i sondaggi prima del silenzio elettorale vedevano comunque favorito il Presidente uscente Giani – con una forbice di 10-13 punti di vantaggio sul Centrodestra compatto accanto al sindaco di Pistoia Tomasi – resta da capire come la campagna elettorale vissuta in chiaroscuro dal Centrosinistra si ripercuoterà nei voti di lista. Con l’ingresso di M5s e AVS in coalizione, il Presidente Giani ha allargato il campo del suo Centrosinistra spostandosi dalla linea filo-renziana di cinque anni fa verso una più progressista e “spinta” sui temi internazionali contro le destre, tanto in Italia quanto in UE e USA: resta da capire dunque quanto otterrà il Partito Democratico che nel 2020 riuscì a strappare 22 seggi sui 24 totali della coalizione vincente.

Detto che in teoria le Elezioni Regionali in Toscana prevedono l’utilizzo del ballottaggio qualora nessun candidato arrivasse al 40% oggi nei risultati del primo turno, molto difficilmente si assisterà ad uno scenario del genere vista la forte polarizzazione dei due candidati, con l’outsider Bundu di Rifondazione-Potere al Popolo-Possibile che dovrà “sgomitare” per provare ad entrare in Consiglio. La legge elettorale delle Elezioni Regionali Toscana 2025 prevede l’assegnazione di 40 seggi totali, con una doppia soglia di sbarramento: 3% per le singole liste interne alla coalizione (che abbia ottenuto almeno il 10% delle preferenze finali), mentre 5% per il singolo partito che si presenti da solo, in questo caso dunque solo Toscana Rossa.

Il sistema proporzionale prevede un premio di maggioranza per dare stabilità alla nuova giunta del Consiglio Regionale: oltre infatti agli eletti in proporzione, ogni lista circoscrizionale può a livello facoltativo includere fino a 3 candidati regionali che avranno priorità, in caso di elezione della stessa coalizione, rispetto agli altri candidati. Se il Presidente eletto avrà più del 45% delle preferenze allora la coalizione otterrà almeno 24 seggi senza però poter andare oltre i 26: se la soglia di vittoria è tra il 40 e il 45%, allora i seggi saranno tra i 23 e i 26. In caso di ballottaggio, la coalizione vincitrice avrà in dote “solo” 23 seggi eletti per guidare il Consiglio Regionale della Toscana.