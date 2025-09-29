Diretta Risultati Elezioni Regionali Valle d'Aosta 2025: oggi spoglio su Consiglio regionale, domani esito Comunali: dati ufficiali e scenari

DIRETTA RISULTATI ELEZIONI REGIONALI VALLE D’AOSTA 2025: DALL’AFFLUENZA ALLO SPOGLIO

Quella di oggi è la giornata dei Risultati Elezioni Regionali Valle d’Aosta 2025, perché il voto si è tenuto solo nella giornata di ieri, dalle 7 alle 23, per cui si comincia con lo spoglio, che in diretta trasformerà i dati ufficiosi in indicazioni definitive per capire come prenderà forma il nuovo Consiglio regionale.

Ma la domenica è stata elettorale anche per 65 Comuni, ma per i risultati delle amministrative bisognerà aspettare ulteriormente, perché lo scrutinio comincerà domani, al termine appunto delle regionali, visto che la giornata odierna sarà dedicata totalmente allo spoglio che porterà alle elezioni dei consiglieri regionali da cui uscirà il nome del nuovo governatore.

RISULTATI ELEZIONI REGIONALI VALLE D’AOSTA 2025: SCENARI INCERTI

I sondaggi pre-elettorali indicavano ancora una volta l’Union Valdôtaine come forza principale, del resto da anni detiene la guida politica e nell’ultima legislatura ha governato col centrosinistra. Sul fronte opposto, il centrodestra ha scelto di correre unito in un’unica coalizione, riproponendo così lo schema nazionale. Frammentato, invece, il centrosinistra, infatti Pd, Avs e M5s hanno deciso di correre separatamente.

Avrà un ruolo determinante il sistema elettorale valdostano, che è di tipo proporzionale con una soglia di sbarramento variabile, ma soprattutto non prevede l’elezione diretta del governatore, nominato dal Consiglio regionale.

I consiglieri regionali da eleggere sono 35, ma se una lista – o un’alleanza di liste – arriva ad almeno il 42% dei voti, ottiene un premio di maggioranza che corrisponde a 21 seggi. Invece, se nessuno supera quella soglia, i seggi vengono distribuiti solo in base alla proporzione dei voti.

RISULTATI ELEZIONI REGIONALI VALLE D’AOSTA 2025, COME AVVIENE LO SCRUTINIO

Le regole per lo scrutinio dei risultati elezioni regionali valle D’Aosta 2025 prevedono che lo spoglio delle schede inizi subito dopo il conteggio delle schede, senza interruzioni, e concluso entro le ore 24 dello stesso giorno, altrimenti va sospeso, per essere completato dall’Ufficio elettorale regionale al tribunale di Aosta. In tal caso, i plichi vanno chiusi, sigillati e firmati da presidente, scrutatori ed eventualmente anche i rappresentanti di lista, poi tutto va consegnato entro le ore 4 del giorno successivo.

Durante lo scrutinio, uno scrutatore apre le schede e le consegna al presidente, che legge ad alta voce la lista votata e le eventuali preferenze. I voti vengono registrati dal segretario e da uno scrutatore sulle tabelle ufficiali, mentre un altro scrutatore ripone le schede in una scatola. Le schede bianche sono timbrate e lo scrutinio di lista e preferenze deve avvenire contemporaneamente.

Al termine, il presidente conta tutte le schede, distinguendo quelle con preferenze, le nulle, le contestate e le bianche, verificando che i risultati coincidano con le registrazioni nelle tabelle. Successivamente controlla che il numero delle schede scrutinate corrisponda a quello delle schede prese in carico. In caso di differenze, deve darne spiegazione nel verbale. Infine, dopo aver completato i controlli, il presidente dichiara e certifica ufficialmente il risultato dello scrutinio nel verbale.