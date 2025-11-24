Diretta spoglio Elezioni Regionali Veneto 2025: dati affluenza, exit poll, proiezioni presidente. Alberto Stefani nuovo Presidente, Lega primo partito

PRIME PROIEZIONI SULLE LISTE, È TRIONFO PER LA LEGA IN VENETO: I RISULTATI DELLE REGIONALI CON “DELUSIONE” IN CASA FDI

Rispetto alle previsioni della vigilia, non c’è stato alcun testa a testa nei risultati sui voti di lista in Veneto: la Lega ha ampiamente trionfato nelle proiezioni diffuse da Swg per La7 (con errore statistico attorno all’1%) arrivando a doppiare gli alleati di Fratelli d’Italia e risultando primo partito nel prossimo Consiglio Regionale a guida Alberto Stefani.

Il nuovo Governatore dopo i 15 anni di Luca Zaia ottiene anche nelle seconde proiezioni sui risultati delle Elezioni Regionali Veneto 2025 un amplissimo vantaggio sul centrosinistra di Manildo: 61,8% per il vicesegretario della Lega contro il 31,2% dell’ex sindaco di Treviso. Osservando però i dati sulle liste emerge appunto un vantaggio enorme del Carroccio su tutti, alleati e rivali insieme: la proiezione Swg sul Veneto vede la Lega al 36,4% delle preferenze totali, con FdI al 17,5% e Forza Italia al 5,3%. Tenuto conto che alle Europee il partito di Meloni prendeva quasi il 40% e la Lega appena il 13% significa che davvero in casa Centrodestra persiste un andamento da “vasi comunicanti”, senza un dato fisso sui radicamenti territoriali.

Liga Veneta al 2,2%, Udc 1,4% e Noi Moderati all’1,1% compongono il resto della coalizione pro-Stefani, in crescita al 63,9% a livello generale: per il campo largo invece ci si ferma al 30,4%, con il Pd al 18,2% che fa la voce grossa rispetto agli altri alleati, tutti sotto quota 5%. AVS al 4,6% batte sia il M5s che le altre liste civiche, con Volt Europa che invece rimane a basso consenso con lo 0,4%.

LE PRIME PROIEZIONI SUI RISULTATI DEL VENETO: IL TRIONFO DI STEFANI

Alberto Stefani doppia Giovanni Manildo nella prima proiezione Swg realizzata per La7, in attesa che i Risultati Elezioni Regionali Veneto 2025 prendano forma con i dati reali, quelli che stanno arrivando dallo scrutinio alle urne. Con un campione dell’11%, il candidato del centrodestra è al 62,50%, mentre Giovanni Manildo del centrodestra proprio a metà, visto che gli è attribuito il 31,1%.

Una proiezione che non sorprende, mentre lo fa Riccardo Szumski, visto che sfiora il 5%, fermandosi al momento al 4,8%, decisamente meglio del più noto (a livello nazionale) Marco Rizzo, che invece non riesce ad andare oltre l’1%. Invece, l’istant poll Swg per La7 con il 96% del campione assegnava a Stefani la forbice del 59-63% contro il 31-35% di Manildo.

Ma c’è anche la prima proiezione di Opinio Rai, che non si discosta molto nei numeri, visto che Stefani è dato al 60,5%, contro il 30,8% di Manildo, mentre Szumski sarebbe addirittura al 6,6%. Per quanto riguarda i voti alle liste, l’unica indiscrezione emersa riguarda il vantaggio della Lega, che è davanti a Fratelli d’Italia. (agg. di Silvana Palazzo)

VENETO SENZA PARTITA: STEFANI VERSO IL RUOLO DI “DOPO ZAIA” GIÀ DOPO I PRIMI EXIT POLL

Non sembra esserci alcun tipo di partita neanche in Veneto: i risultati delle Elezioni Regionali 2025 con i primi exit poll mesi dopo le ore 15 vedono la vittoria ormai instradata per Alberto Stefani, in serata proclamato nuovo Governatore di Regione Veneto per i prossimi 5 anni con la conferma dei sondaggi pre-silenzio elettorale. Secondo gli exit poll di Opinio Rai e gli instant poll di Swg e YouTrend il dato è pressoché unanime: Stefani con il Centrodestra trionfa con preferenze di poco sopra il 60%, mentre l’ex sindaco di Treviso Manildo trova il flop annunciato del campo largo tra il 30 e 34%.

Entrando nelle pieghe dei numeri, gli exit poll per la Rai vedono il vicesegretario della Lega trionfare con il 59-63% contro il 30-34% di Manildo, mentre per gli istant di Swg danno Stefani tra il 58 e 62% contro il candidato del Centrosinistra al 32-36%. Alto il numero di Szumski che raccoglierebbe con Resistere Veneto un dato tra il 3,5% e il 5,5% degli elettori votanti: cala tanto l’affluenza in Regione Veneto ma i risultati finali che saranno attorno al 44-45% – ovvero 16 punti in meno rispetto a cinque anni fa – si spiegano solo in parte con la sfiducia generale. Tanto ha contato una partita mai nemmeno entrata in atto, con il Centrodestra ampiamente preventivato della vittoria e questo può aver scoraggiato alcuni elettori nel recarsi alle urne.

Primissimi exit poll sulle liste fatto da YouTrend per Sky danno una battaglia fino all’ultimo voto tra FdI e Lega per il ruolo di partito più votato e rappresentato in Consiglio Regionale: 24-28% per il partito di Giorgia Meloni, 22,5-26,5% per l’area Lega-Zaia, mentre in casa Pd non si andrebbe oltre il 19% su scala regionale.

SI VOTA FINO ALLE 15 PER LE REGIONALI IN VENETO: AFFLUENZA, EXIT POLL E PROIEZIONI, LA CORSA VERSO I RISULTATI

Il tempo rimane fino alle ore 15, poi per i risultati delle Elezioni Regionali Veneto 2025 il passo sarà brevissimo: affluenza finale ed exit poll alla chiusura dei seggi, proiezioni (da dopo le ore 16) e proclamazione del nuovo Presidente in Consiglio Regionale, tutto entro la sera di oggi 24 novembre 2025.

Dopo che la prima giornata di votazioni ha visto calare e di molto l’affluenza rispetto al 2020 (attorno ai 6-7 punti totali), l’attesa è ora tutta per i risultati che daranno al Veneto dopo 15 anni un nuovo Governatore dopo Luca Zaia.

Se il Presidente sarà Alberto Stefani con il Centrodestra o Giovanni Manido con il campo largo, non resta che attendere ancora poche ore, anche se già i sondaggi prima della campagna elettorale delineavano uno scenario tutt’altro che “aperto”.

I risultati in diretta arriveranno prima sotto forma di sondaggi exit poll dalle urne, con Opinio-Rai, Swg-La7 e YouTrend-SkyTG24 pronti a dare in diretta le prime “forbici” di distanza tra i 5 candidati alla Presidenza: poi le proiezioni e i voti reali faranno il resto, ricordando che così come in Campania e Puglia anche nella due giorni di Elezioni Regionali Veneto 2025 non sono previsti ricorsi al ballottaggio.

Vince oggi il candidato che prenderà anche solo un voto più degli avversari: per tutte le altre regole su come si vota in Veneto oggi dalle 7 fino alle ore 15 (voto disgiunto sì, così come l’alternanza di genere nel caso si scrivano due candidati consiglieri sulla scheda elettorale) vi lasciamo il nostro focus con tutti i dettagli.

I DATI SULL’AFFLUENZA DI DOMENICA

La prima giornata di voto in Veneto si è chiusa con un’affluenza sensibilmente più bassa rispetto a cinque anni fa, pari al 33,88% degli aventi diritto, una quota ben lontana dal 46,13% del 2020, quindi solo un elettore su tre si è recato ai seggi.

Il calo è generalizzato, ma alcune province mostrano contrazioni particolarmente marcate: il caso più evidente è quello di Rovigo, dove la partecipazione scende al 30,60%, a fronte del 44,66% della precedente tornata. Poco distante Belluno, che registra appena il 25,96% di affluenza, contro il 34,93% di cinque anni fa.

Padova guida la classifica regionale, e persino nazionale tra le tre regioni al voto, con un’affluenza del 37,67%, comunque molto inferiore al 49,49% registrato cinque anni prima. Seguono Vicenza con il 34,40% (a fronte del 46,98% della precedente elezione), Verona al 33,74% (46,91% cinque anni fa), Treviso con il 33,35% (44,13% nel caso precedente) e infine Venezia, dove si attesta al 33,25%, anche qui in forte diminuzione rispetto al 46,73% precedente.

STEFANI VS MANILDO, I SONDAGGI “SENZA STORIA”. OCCHI SUI RISULTATI DI LEGA E FDI ALLE REGIONALI 2025

In tutto sono 5 i candidati in campo per la vittoria alle Elezioni Regionali del Veneto, anche se come da pronostico due i soli veri contendenti secondo le analisi pre-silenzio elettorale: il Centrodestra viaggia compatto con Alberto Stefani, giovane n.2 della Lega nonché responsabile della Liga Veneta, mentre il campo largo punta su Giovanni Manildo assieme a tutto il parterre progressista (Pd, M5s, AVS, Volt, centristi e Rifondazione).

Con Riccardo Szumski si schiera la lista civica Resistere Veneto, mentre Marco Rizzo punta su Democrazia Sovrana Popolare (di cui è anche leader nazionale): infine il candidato outsider, Fabio Bui con i Popolari per il Veneto. I sondaggi raccolti prima dei 15 giorni di canonico silenzio elettorale per il rush finale della campagna elettorale davano un ampio vantaggio per l’erede politico di Luca Zaia in Regione, addirittura tra i 25 e i 35 punti di distacco sull’ex sindaco Dem di Treviso, Manildo.

Salvo grandi sussulti e clamorosi colpi di scena in questi ultimi giorni, gli exit poll dovrebbero già confermare una netta distanza tra i due principali contendenti per la vittoria in Consiglio Regionale: se così non fosse sarebbe un risultato inatteso per entrambe le coalizioni, che invece si apprestano a contare più che altro i risultati interni sulle singole liste.

Occhi soprattutto sulla sfida diretta tra Lega e Fratelli d’Italia per capire come sarà “redistribuito” quel 40% ottenuto appena cinque anni fa dalla Lista Zaia in appoggio al Carroccio. Va detto che proprio il Governatore uscente si è candidato capolista in tutte le province, e punta dritto ad essere il potenziale campione di preferenze nei seggi totali.

QUANTI ELETTI IN CONSIGLIO REGIONALE VENETO DOPO LE TRE LEGISLATURA A GUIDA ZAIA

In attesa dei primi exit poll e dei successivi risultati definitivi per le Elezioni Regionali Veneto 2025, occorre ricordare come la nomina del nuovo Presidente regionale (il primo post tre mandati consecutivi di Luca Zaia) avviene con maggioranza semplice: chi ottiene più consensi vince e governerà per i prossimi 5 anni, con l’aggiunta in Veneto di una clausola del sistema elettorale che prevede un premio di maggioranza con controllo del 60% del Consiglio qualora la coalizione vincitrice riesca ad avere più del 40% delle preferenze valide.

Il Consiglio Regionale è composto in tutto da 50 consiglieri eletti, suddivisi nelle 7 circoscrizioni coincidenti alle rispettive province del Veneto: si tratta nell’effettivo di Venezia, Vicenza, Verona, Rovigo, Belluno, Treviso e Padova. Sebbene il numero dei seggi nelle 6 circoscrizioni dipenda dal numero di rappresentanti con peso demografico e con sistema dei quozienti interi, va ricordato come di diritto spetta l’elezione del candidato Presidente che si classificherà secondo nella disputa finale per le Elezioni Regionali Veneto 2025.