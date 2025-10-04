Risultati Elezioni Repubblica Ceca 2025: trionfo di Andrej Babis col 35%, ma ANO è senza maggioranza, quindi via ai colloqui per formare il nuovo governo

IL RITORNO DI BABIS AL POTERE IN REPUBBLICA CECA

C’è una nuova spina in Europa e porta il nome di Andrej Babis, il vincitore delle Elezioni Repubblica Ceca 2025. Il miliardario populista però non ha la maggioranza assoluta al momento, motivo per il quale dovrà ragionare sulle alleanze per formare il nuovo governo. Intanto, con questo risultato sancisce il suo ritorno politico, visto che è stato primo ministro dal 2017 al 2021.

Con i risultati quasi definitivi (99,5% dei seggi elettorali scrutinati), il partito ANO ha raggiunto il 34,7% dei voti, a seguire la coalizione filo-occidentale del primo ministro uscente Petr Fiala con il 23,2%. Questi si è congratulato con il rivale, affermando che i risultati sono chiari e che vanno accettati. Il partito STAN ha ottenuto l’11,1%, invece il partito dei Pirati è arrivato all’8,7%.

Per quanto riguarda l’affluenza alle urne è stata di quasi il 69%. Ora per la Repubblica Ceca si apre la fase dei colloqui: a tal riguardo, Babis ha già escluso di voler collaborare con i partiti che hanno fatto parte dell’ultima coalizione di governo.

Tra i suoi partner potenziali ci sono Libertà e Democrazia Diretta (SPD), un partito anti-immigrazione che ha ottenuto il 7,9% dei voti, e il gruppo di destra chiamato Motoristé sobě, che ha ottenuto il 6,8%.

RISULTATI ELEZIONI REPUBBLICA CECA 2025: GLI SCENARI

“Guideremo sicuramente i colloqui con l’SPD e Motoristé sobě e cercheremo un governo monopartitico guidato da ANO“, ha anticipato Babis, che durante la sua campagna elettorale ha parlato di aumento della spesa sociale e riduzione degli aiuti esteri, comprese le donazioni all’Ucraina. Ma ha anche promesso salari e pensioni più alti, tasse più basse e agevolazioni fiscali per studenti e giovani famiglie, con l’obiettivo di porre fine all’austerità.

Alleato in Europa del leader ungherese Viktor Orbán, Babis ha collaborato con diversi partiti di estrema destra nel gruppo Patrioti per l’Europa al Parlamento europeo contro la direzione dominante delle politiche europee, tra cui la decarbonizzazione. “Vogliamo che la Repubblica Ceca diventi il ​​posto migliore in cui vivere nell’Unione Europea e faremo di tutto per realizzarlo“, ha dichiarato il futuro premier.

LE PROIEZIONI SUI SEGGI ALLA CAMERA

In ballo c’erano 200 seggi nella Camera dei Deputati: i Democratici Civici (ODS) avranno 27 deputati, i Sindaci e Indipendenti (STAN) 22, i Pirati 18, i Cristiano Democratici (KDU-ČSL) 16, Libertà e Democrazia Diretta (SPD) 15, Motoristé sobě 13 e TOP 09 9. Insieme, ANO, SPD e Motoristé sobě controlleranno 108 dei 200 seggi, lo stesso numero che la coalizione a cinque partiti uscente aveva dopo le elezioni del 2021.

ANO, che prevede di formare un governo monopartitico, potrebbe raggiungere la maggioranza solo attraverso la cooperazione con SPD e Motoristé, a patto di trovarne un accordo. Gli attuali partiti di governo avranno ora 74 seggi, 92 se si considerano i Pirati.