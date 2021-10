Risultati elezioni Roma 2021/ Diretta Comunali: affluenza, exit poll, proiezioni

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI ROMA 2021: TESTA A TESTA?

La sfida forse più imprevedibile è nei risultati delle Elezioni Comunali di Roma 2021: Urne aperte anche oggi, lunedì 4 ottobre (dalle 7 alle 15) per rinnovare Sindaco, Consiglio Comunale (Campidoglio) e 15 Municipi con relativi Consigli. Nella giornata di ieri, l’affluenza a Roma si è attestata al 36,82%, sotto l’affluenza media nazionale del 41%.

5 anni dopo la “rivoluzione” del M5s con Virginia Raggi, la sindaca uscente prova la riconferma con la concorrenza però agguerrita di almeno altri 3 candidati in lizza per conquistare un posto al ballottaggio fissato domenica 17 ottobre (dalle 7 alle 23) e lunedì 18 ottobre (dalle 7 alle 15), ovviamente qualora nessuno ottenesse il 50% più uno dei voti già al primo turno.

Una campagna elettorale a colpi di attacchi e polemiche tra i 4 candidati più in lizza, ma con un numero record di liste presentate su 21 candidati sindaco totali che rendono assai probabile il ricorso al secondo turno per stabilire chi governerà nei prossimi 5 anni nella città più complicata e importante d’Italia. Alle Amministrative 2021 il Centrosinistra si presenta separato in tre “tronconi” che potrebbe favorire al primo turno il candidato unico del Centrodestra (Michetti): situazione che però potrebbe ribaltarsi al ballottaggio, con la coalizione Lega-FdI-FI tutt’altro che compatta al proprio interno sulla scelta del candidato civico speaker delle radio romane. In vista della due giorni di diretta con tutti i risultati, l’affluenza parziale e finale e gli eletti, qui sotto un utile vademecum con le informazioni necessarie per “muoversi” nelle intricate Elezioni Comunali a Roma.

RISULTATI ELEZIONI ROMA: I DATI DELLE COMUNALI 2016

Fu un’autentica sorpresa vedere i risultati delle Elezioni Comunali a Roma nel 2016 dopo il “suicidio politico” del Centrodestra che si presentò divisa al voto delle Amministrative perdendo la possibilità assai concreta di finire al ballottaggio. Al primo turno infatti la candidata e consigliera comunale uscente in quota M5s Virginia Raggi ottenne il 35,26%, staccando il candidato del Centrosinistra Roberto Giachetti (24,91%): Giorgia Meloni (FdI-Lega) non andò oltre al 20,62%, con il candidato di Forza Italia e dei civici di centro Alfio Marchini che chiuse al 10,99%.

Al secondo turno fu invece trionfo grillino con la Raggi eletta sindaca col 67,15% dei voti contro il 32,85% dello sfidante Dem. Sul fronte eletti e seggi, al Movimento 5 Stelle andranno ben 29 posti in Campidoglio: 6 al Pd, 1 per la lista Civica RomaTornaRoma. All’opposizione invece rimasero i 4 seggi di FdI, 1 per Lista Civica Giorgia Meloni sindaco, 2 per Lista Civica Alfio Marchini Sindaco, 1 per Forza Italia.

SONDAGGI ELEZIONI COMUNALI ROMA 2021: I CANDIDATI SINDACO

21 candidati in tutto, un’infinità di liste a sostegno e una “partita” tutt’altro che già decisa per le Elezioni Amministrative Roma 2021: eccoli qui di seguito nel dettaglio tutti i nomi dei candidati sindaco che si contendono la poltrona del Campidoglio, nel tentativo di risollevare la città di Roma dopo decenni di difficoltà, scandali e ‘ribaltoni’ nelle diverse giunte che si sono susseguite.

Enrico Michetti (Centrodestra: Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, UdC, Rinascimento e Cambiamo, Partito Popolare Europeo, Civica per Marchetti Sindaco); Roberto Gualtieri (Partito Democratico, Sinistra Civica Ecologista, Roma Futura, Civica per Gualtieri Sindaco, Demos, Europa Verde, PSI); Virginia Raggi (M5s, Civica per Virginia, Ecodigital, Roma Decide, Donne per Roma, Sportivi per Roma); Carlo Calenda (Azione, Calenda Sindaco); Rosario Trefiletti (Italia dei Valori); Luca Teodori (Movimento 3V); Francesco Grisolia (Sinistra Rivoluzionaria); Cristina Cirillo (Partito Comunista Italiano); Fabrizio Marrazzo (Partito Gay); Margherita Corrado (Attiva Roma); Gianluca Gismondi (Movimento Idea Sociale); Paolo Berdini (Roma Ti riguarda); Andrea Bernaudo (Liberisti Italiani); Giuseppe Cirillo (Partito delle Buone Maniere); Paolo Oronzo Mogli (Movimento Popolare Libertas); Fabiola Cenciotti (Popolo della Famiglia); Micaela Quintavalle (Partito Comunista); Elisabetta Canitano (Potere al Popolo); Carlo Priolo (Figli d’Italia, Bambini nel Mondo); Sergio Iacomoni (Movimento Storico Romano); Monica Lozzi (rEvoluzione Civica); Gilberto Trombetta (Riconquistare l’Italia).

Negli ultimi sondaggi disponibili prima del silenzio elettorale, la situazione appariva alquanto “intricata” con nessun candidato in grado di ottenere la vittoria al primo turno: Michetti e Gualtieri erano i favoriti della vigilia nell’accesso al ballottaggio, con la media tra i sondaggi ufficiali pre-silenzio che vedevano Michetti 31,1%, Gualtieri 26,8, Raggi 19,3 e Calenda 18.

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI DI ROMA 2021: SINDACO E MUNICIPIO

Esattamente come tutte le altre grandi città al voto, per capire come si vota a Roma nelle odierne Elezioni Comunali 2021 non serve altro che ricordare il sistema elettorale vigente con l’elezione diretta del sindaco: via libera già al primo turno al candidato che dovesse ricevere la maggioranza assoluta dei voti, ossia il 50 per cento più uno, in alterativa ricorso al ballottaggio tra due settimane.

Le regole sono le medesime di tutte le ultime votazioni in pandemia: obbligo mascherina, oltre che scheda elettorale attiva e documento d’identità, non necessario invece il Green Pass né per elettori né per scrutatori. Si vota con una croce sul candidato sindaco, sul simbolo di una lista (e il voto va al candidato collegato), oppure facendo due simboli su un candidato sindaco e su una lista.

Concesso il voto disgiunto (voto al candidato e ad una lista non collegata): la scheda elettorale per l’elezione diretta del sindaco e del Consiglio Comunale sarà di colore azzurro, con possibilità di esprimere fino a 2 preferenze (ma di genere opposto); la scheda sarà invece grigia per l’elezione del Presidente e consiglieri dei 15 Municipi in cui è suddivisa Roma Capitale. In alcuni municipi sarà consegnata agli elettori anche la scheda di colore rosa per le Elezioni Suppletive alla Camera dei Deputati.



