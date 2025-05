SI ANDRÀ AL BALLOTTAGGIO IN ROMANIA: SIMION (CON GEORGESCU) SBARAGLIA I PRO-UE, DAN BATTE IL CANDIDATO GOVERNATIVO ANTONESCU

«I rumeni si sono sollevati»: così il leader della destra sovranista euroscettica, George Simion, commenta i risultati definitivi delle Elezioni Presidenziali Romania 2025 che hanno visto l’AUR trionfare al primo turno assicurandosi non solo la presenza al ballottaggio di domenica 18 maggio prossimo ma anche la possibilità di sperare in una incredibile vittoria contro i partiti di Centrosinistra del Governo Ciolacu. Dopo il caos Georgescu e dopo l’esclusione dalla ripetizione delle Elezioni Presidenziali, l’insieme di AUR, POT ed elettori euroscettici ha portato un 40% di preferenze per Simion: «nonostante le manipolazioni, oggi il popolo ha parlato».

Per il giovane leader che ha preso il posto di Georgescu alla corsa per la successione al Presidente uscente Iohannis, la vittoria al secondo turno è possibile se si riescono ad unire tutte le forze contrarie e scettiche alla “gestione” della democrazia in questi convulsi mesi in Romania: i risultati delle Elezioni Presidenziali arrivano, come noto, dopo l’annullamento del primo turno avvenuto lo scorso novembre 2024 per presunte interferenze russe a sostegno del candidato indipendente Georgescu (comparso ieri a sorpresa al seggio elettorale assieme allo stesso George Simion).

Le indagini e le esclusioni finali dal voto ripetuto ieri – dopo le pressioni da Bruxelles – hanno ulteriormente spaccato l’opzione pubblica rumena creando una sorta di battaglia “civile” tra l’area europeista e il fronte scettico con la Commissione Von der Leyen: il costo della vita, la vicina guerra in Ucraina e l’economia in crisi hanno poi creato il resto del risentimento popolare contro il Governo di Centrosinistra, tanto che appunto il candidato Antonescu (anche se per poco) non riesce ad accedere al secondo turno, superato dal centrista liberale sindaco di Bucarest.

Male anche la candidata Elena Lasconi che pure 5 mesi fa era riuscita ad accedere al ballottaggio contro Georgescu: la Romania in pochi mesi insomma è letteralmente stata sparigliata dalle sentenze della Corte Costituzionale, preparando ora un secondo turno dalla fortissima tensione socio-politica.

TUTTI I RISULTATI DEI PARTITI (CON ANCHE IL VOTO DALL’ESTERO): IL CONSENSO PER LA DESTRA EUROSCETTICA SI ALLARGA

In attesa di capire cosa potrà succedere tra due settimane e se vi saranno alleanze o apparentamenti, specie nell’area governativa con il possibile accordo tra Dan e Antonescu, il monolite della destra di Simion viene (nuovamente) dipinta come il male da abbattere secondo il Governo rumeno e pure secondo i principali partiti presenti a Bruxelles.

I risultati intanto di questo primo turno di Elezioni Presidenziali in Romania vedono appunto il trionfo di Simion anche ben oltre i sondaggi della vigilia: quasi 4 milioni di rumeni, il 40,9% per il candidato Presidente in quota Conservatori-ECR (lo stesso partito di Fratelli d’Italia, ndr) sbaraglia il Centrosinistra, a cominciare dal candidato governativo Antonescu che riuniva PSD-PNL-UDMR che chiude al 20%, superato al fotofinish dal sindaco Dan al 20,9%. Il ballottaggio del 18 maggio vedrà dunque la sfida diretta tra il blocco pro-Georgescu e la “nuova” proposta per giovani e ambienti europeisti, il sindaco di Bucarest.

Non recupera l’ex Premier ponta che col 13% rimane fuori dalla contesa, così come Lasconi al 2,6% non conferma il buon primo turno “annullato” a novembre: i risultati del voto all’estero vedono un trionfo ancora più netto per Simion e la destra euroscettica, con addirittura il 61% di rumeni che vivono all’estero che puntano sull’Alleanza per l’Unione dei Rumeni.

Al secondo posto sempre Dan con il 25,4% mentre Antonescu subisce una batosta politica non da poco, prendendo solo il 6,7% (-48% rispetto alle ultime Elezioni Presidenziali) e probabilmente qui compromettendo la possibilità di andare al ballottaggio. Al terzo posto nel voto all’estero sale Lasconi con il 3,2% mentre Ponte al 2,4% tiene dietro poi tutti gli altri candidati che hanno preso tutti meno dell’1% su base nazionale.

Romania, Preliminary final results: Presidential election, first round today Simion (AUR-ECR): 40.9% (+0.6)

Dan (*-RE): 20.9% (+0.1)

Antonescu (PSD/PNL/UDMR-S&D|EPP): 20% (-0.4)

Ponta (*-S&D): 13% (-0.3)

Lasconi (USR-RE): 2.6%

Şandru (PUSL~S&D): 0.6%

Funeriu (*-EPP): 0.5%… pic.twitter.com/4tbFFFPxh3 — Europe Elects (@EuropeElects) May 5, 2025