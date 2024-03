Risultati Elezioni Senegal 2024/ Spoglio Presidenziali: l’ex funzionario Diomaye Faye in vantaggio

I primi spogli delle elezioni presidenziali del 24 marzo in Senegal vedono in vantaggio Bassirou Diomaye Faye, un ex funzionario dell’agenzia delle imposte. Faye, 43 anni, è visto come l’alter ego di Ousmane Sonko, il leader dell’opposizione escluso dal voto per una condanna per diffamazione, spiega Il Sole 24 Ore. Nel suo programma sono contenute innovazioni che potrebbero far balzare in avanti il Paese, come la revisione dei contratti energetici con gli investitori in Senegal e l’uscita dal franco Cfa. I candidati in lizza sono 19 ma l’intera competizione è ridotta tra due: da una parte c’è il tandem Faye-Sonko contro Amadou Ba, ex primo ministro 62enne, schierato dal presidente in uscita Macky Sall.

Juncker "Conte infastidiva leader Ue"/ "Con Renzi quasi alle mani. Trattative con Napolitano e Mattarella..."

A meno che Faye non si aggiudichi una soglia di consensi oltre il 50%, potrebbe esserci un secondo turno ad aprile. Il Sole 24 Ore spiega che alcuni sondaggi proiettavano Faye oltre il 55% nei primi conteggi della notte fra il 24 e il 25 marzo. Secondo la coalizione che appoggia Ba, invece, sarà necessario un secondo voto. Solamente dopo lo spoglio completo si capirà se il nuovo presidente verrà eletto già adesso o se sarà necessario attendere aprile.

Primo trapianto di rene di maiale su un uomo/ Intervento record a Boston: “Ma non farà scomparire la dialisi"

Bassirou Diomaye Faye, aria di cambiamento

Il Senegal si è recato alle urne per il rinnovo della presidenza dopo i due mandati di Sall e il “golpe istituzionale” del presidente in uscita, che aveva cercato di “dilatare” le scadenze del secondo mandato scatenando proteste e repressione, infiammando inoltre i toni della campagna elettorale. I risultati delle elezioni sanciranno il quarto passaggio di potere del Senegal dalla sua indipendenza a oggi. Alle urne si sono recati circa sette milioni di elettori iscritti e la commissione elettorale parla di tassi “alti” di affluenza.

Nigeria, rilasciati i 287 studenti rapiti/ Erano stati sequestrati nella scuola Kuriga il 7 marzo

Il vantaggio di Faye sembra netto e sta scaturendo una serie di reazioni. Nella sua coalizione si parla di un “cambiamento” necessario rispetto agli anni di Sall, a maggior ragione dopo il tentato golpe. Dagli investitori, però, Ba viene considerato come una garanzia di stabilità visti i progetti energetici che dovrebbero trasformare il Senegal in un produttore di petrolio e gas entro il 2024. Ba, che è già stato in passato primo ministro, viene visto come una figura esperta e di garanzia. Al momento, però, i risultati dello spoglio sembrano sorridere a Bassirou Diomaye Faye.











© RIPRODUZIONE RISERVATA