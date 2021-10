Risultati Elezioni Suppletive Camera 2021/ Diretta affluenza: Siena e Roma Primavalle

RISULTATI ELEZIONI SUPPLETIVE 2021: CHI VOTA IN ATTESA DELL’AFFLUENZA

Nella due giorni di ritorno alle urne il 3-4 ottobre 2021 vanno in scena anche le due Elezioni Politiche Suppletive alla Camera dei Deputati: gli elettori chiamati al voto sono quelli della XII Circoscrizione Toscana-Collegio uninominale 12 (la città di Siena) e della XV Circoscrizione Lazio 1-Collegio uninominale 11 (Roma-Quartiere Primavalle). Con modalità uguali alle contemporanee Elezioni Comunali e Regionali, anche per le Suppletive si vota la domenica 3 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 4 ottobre dalle 7 alle 15.

Si vota per rinnovare rispettivamente il seggio lasciato da Pier Carlo Padoan a Siena e da Emanuela Del Re a Roma-Primavalle: nel primo caso, le Suppletive servono per sostituire l’ex deputato Pd dimessosi il 4 novembre 2020 dopo essere entrato nel consiglio di amministrazione di UniCredit. Nel caso di Del Re, il voto serve a sostituire l’ex deputata M5s dimessasi il 4 giugno 2021 dopo essere stata nominata rappresentante speciale dell’Unione europea per il Sahel.

RISULTATI ELEZIONI COLLEGIO SIENA: LETTA E MARCO RIZZO

Nella sfida politicamente più “chiacchierata” e intrigante di queste Elezioni Suppletive 2021, la città di Siena vede tra i candidati spiccare il nome di Enrico Letta, attuale Segretario del Partito Democratico. Una situazione piuttosto complessa che vede il n.1 del Pd candidarsi al posto dell’ex Ministro MEF andato ad occupare il ruolo di presidente Unicredit, la stessa banca in procinto di rilevare la Monte dei Paschi di Siena: le polemiche sulla gestione Mps in passato dei dirigenti locali di centrosinistra non hanno mai smesso di “soffiare” anche su questa campagna elettorale per le Suppletive, aumentate dalla scelta di Letta di candidarsi come “nome del Csx” senza simboli del proprio partito e degli altri a sostegno. Sono in tutto 12 i candidati per il collegio toscano, eccoli: Enrico Letta (Pd-M5s-Italia Viva-alti Csx); Elena Golini (Potere al Popolo); Angelina Rappuoli (Movimento Nazionale Italiano); Marco Rizzo (Partito Comunista); Tommaso Agostini (3V Verità Libertà); Tommaso Marrocchesi Marzi (Lega-FdI-Forza Italia-Udc-Noi con l’Italia); Mauro Aurigi (Per l’Italia con Paragone Italexit).

RISULTATI ELEZIONI COLLEGIO ROMA PRIMAVALLE: I CANDIDATI

A sostituire invece l’ex deputata grillina Del Re, alle Elezioni Suppletive per il collegio di Roma Primavalle (Il collegio elettorale è formato anche da Suburbio Gianicolense, Suburbio Aurelio, Zona Casalotti, Suburbio Trionfale, Quartiere Primavalle e Zona La Pisana) hanno spiccato le “assenze” in campagna elettorale: doveva infatti essere il collegio dove candidare il Presidente M5s Giuseppe Conte, ma ha declinato in corsa l’offerta; doveva essere il momento di Elisabetta Trenta, ex Ministra della Difesa nel primo Governo Conte, ma per un problema di poche firme presentate è saltata anche la sua candidatura. Sta di fatto che così a Roma il M5s non presenta alcun candidato, lasciando la “contesa” agli sfidanti di Centrodestra e Centrosinistra. Sono in tutti 11 i nomi che si sfidano per il Collegio Lazio-1, tra cui spicca l’ex magistrato Luca Palamara candidato con i Radicali dopo aver denunciato il “sistema” di potere in seno a Csm e Anm. Ecco i nomi: Giampaolo Bocci (Per l’Italia con Paragone Italexit); Luca Palamara; Danilo Ballanti (Partito Comunista); Pasquale Calzetta (Lega, FdI, Forza Italia, Udc, Noi con l’Italia); Andrea Casu (Pd); Giovanni Antonio Cocco (Partito Liberale Europea-Sgarbi Rinascimento Italia).

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI SUPPLETIVE 2021

Candidati, territori e collegi differenti, ma le operazioni per capire come si vota alle Elezioni Suppletive 2021 restano le medesime di tutte le ultime tornate elettorali per le Politiche italiane: urne aperte oggi e domani (fino alle 15), si vota con mascherina sempre indossata, regole stringenti anti-Covid (obbligo Green Pass solo per gli addetti alle operazioni di voto, non per gli elettori) e tessera elettorale con carta d’identità appresso. Sulla scheda elettorale basterà contrassegnare con una “X” il proprio candidato prescelto: in quanto collegi uninominali, il sistema elettorale resta di tipo maggioritario, vince il candidato che otterrà anche un solo voto in più degli sfidanti. Gli elettori dovranno consegnare la scheda dopo il voto, piegata, al presidente di seggio il quale è tenuto a staccare il tagliando antifrode dalla scheda e a collocarla subito nell’urna. In caso di quarantena o ricovero in ospedale per motivi Covid, è permesso il voto a domicilio ma per questo deve esser stato fatto pervenire al sindaco tra i 10 e 5 giorni prima delle votazioni una dichiarazione che attesi tale impossibilità a recarsi alle urne normali.

