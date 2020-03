Risultati Elezioni Suppletive Umbria 2020/ Alessandrini eletta Senato, trionfo Lega

Si conclude con una vittoria della Lega il circolo di tre Elezioni Suppletive 2020, questa volta in Umbria dove era in palio il seggio uninominale del Senato “Umbria 2” (provincia di Perugia) dopo l’elezione a Presidente di Regione della candidata del Centrodestra Donatella Tesei: eletta Valeria Alessandrini, esponente della Lega ma sostenuta dalla coalizione vincente pochi mesi fa nelle Elezioni Regionali umbre (ovvero da Fratelli d’Italia e Forza Italia), con ottimi risultati in Suppletive però dominate inevitabilmente dall’emergenza Coronavirus che ha preso l’intero Paese. Dopo la vittoria di Ruotolo (Centrosinistra) a Napoli e con il “raddoppio” del Pd con Gualtieri alla Camera nel collegio di Roma, le terze Suppletive del 2020 finiscono questa volta al Centrodestra, veri favoriti della vigilia con Salvini direttamente sul campo a sostegno della Alessandrini in una campagna elettorale in chiaroscuro proprio per quanto stava avvenendo a livello nazionale nella lotta contro il virus. La Alessandrini conclude con il 53,74% delle preferenze, pari a 23552 voti guadagnati dall’intera coalizione di Centrodestra: battuta la concorrenza di Maria Elisabetta Mascio (Pd-Mascio per l’Umbria) che guadagna “solo” il 38,03% dei voti e si afferma al secondo posto perdendo la sfida per il seggio in Senato (che comunque era già in mano alla Lega prima delle Regionali, non variando così i numeri a Palazzo Madama).

TRIONFO LEGA NELLE URNE SEMIVUOTE

I risultati delle Elezioni Suppletive in Umbria vedono poi il candidato del Movimento 5 Stelle Roberto Alcidi guadagnare solo 3282 voti e prendere così il 7,49% delle preferenze, comunque in aumento rispetto alle ultime Suppletive di Roma e Napoli dove si erano registrati minimi storici. All’ultimo posto della sfida elettorale la candidata di “Riconquistare l’Italia”, Armida Gargani con lo 0,74% delle preferenze; «In Umbria si conferma un centrodestra unito e forte. E’ una grandissima soddisfazione e sono pronta a mettermi a disposizione della Nazione», fa sapere a caldo la candidata vincente del collegio Senato Umbria 2 Valeria Alessandrini. È un trionfo di Matteo Salvini e di tutto il Centrodestra anche se giustamente è stato “rivendicato” con meno enfasi rispetto al passato stante la situazione nazionale che tra l’altro ha reso le urne dell’Umbria nella provincia di Perugia praticamente semi vuote. Affluenza al 4% alle ore 12, al 12% alle ore 19 e con la chiusura dei seggi prima dei risultati il dato si è chiuso ad un mistero 14,51% con al voto solo 44mila aventi diritto in 509 sezioni scrutinate.

