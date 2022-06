Risultati Elezioni Taranto 2022/ Diretta Comunali: sondaggi, exit poll e proiezioni

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI TARANTO 2022: DIRETTA VOTO AMMINISTRATIVE E AFFLUENZA

Una corsa per la carica di sindaco che alla vigilia aveva, almeno secondo i pronostici, già un vincitore: in attesa dei risultati alle Elezioni Comunali Taranto 2022 ci sono quattro candidati, ma il favorito assoluto è quello uscente. Rinaldo Melucci, che rappresenta il centrosinistra, sembrerebbe infatti destinato a ottenere il secondo mandato. L’elezione potrebbe arrivare senza necessità di ballottaggio. L’unico sfidante di rilievo è Walter Musillo, che rappresenta il centrodestra. Da capire però se riuscirà a riportare gli elettori nuovamente alle urne oppure se dovrà arrendersi a primo turno. Per scoprirlo sarà necessario attendere i primi dati.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2022/ Il centrodestra (unito) è davanti, per il Pd incubo M5S

I seggi in occasione dell’Election Day sono rimasti aperti nel corso di tutta la giornata di ieri, domenica 12 giugno 2022, dalle 7.00 alle 23.00. Oltre che per la poltrona di primo cittadino, si è votato anche per il consiglio comunale, per le circoscrizioni e per i cinque Referendum sulla Giustizia. I risultati parziali sono arrivati in diretta già dopo la chiusura delle urne con i primi exit poll sulle elezioni Comunali di Taranto 2022 e degli altri 977 Comuni al voto. Per avere però dati reali e proiezioni è necessario fissare l’orologio per il pomeriggio della giornata di oggi, lunedì 13 giugno: lo spoglio dei risultati delle Elezioni Comunali Taranto 2022 comincerà infatti alle ore 14.00. Il ballottaggio, nell’improbabile caso in cui ce ne fosse necessità, sarebbe in programma domenica 26 giugno nei medesimi orari.

Risultati Elezioni Messina 2022/ Diretta Comunali: sondaggi, exit poll e proiezioni

DIRETTA ELEZIONI TARANTO 2022: MELUCCI SUPER FAVORITO, TUTTI I CANDIDATI ALLE COMUNALI

I candidati alle Elezioni Comunali Taranto 2022 per la carica di sindaco in totale erano quattro. Il super favorito, come abbiamo detto, è l’esponente del centrosinistra nonché primo cittadino uscente Rinaldo Melucci. A sostenerlo ci sono Partito democratico, M5S e diverse altre liste (Europa verde, Pri-Psi, Con Taranto, Autonomi e partite Iva, Taranto crea, Più centrosinistra Taranto Emiliano, Taranto 2030, Taranto mediterranea, Taranto popolare). Il suo diretto sfidante è Walter Musillo che corre con il centrodestra. A suo sostegno ci sono Fratelli d’Italia, Forza Italia e diverse altre liste (Noi con l’Italia, Prima l’Italia, Patto popolare, AT6, Insieme, Movimento sportivo, Patto per Taranto, Taranto davvero).

Exit Poll Genova Risultati Elezioni Comunali 2022/ Sondaggi: Bucci vicino al bis ma…

Gli altri due candidati sono due civici. Uno è il giornalista Luigi Abbate (Partito meridionalista, Taranto next generation, Taranto senza Ilva), l’altro è l’attuale consigliere comunale e operario dell’Ilva Massimo Battista (Una citta per cambiare, Periferie al centro, Taranto città normale).

TARANTO, RISULTATI ELEZIONI 2022: UN OCCHIO AI SONDAGGI

In attesa di vedere i primi risultati per le Elezioni Comunali 2022 a Taranto, gli ultimi sondaggi utili – disponibili prima del silenzio elettorale imposto per legge – confermavano che il candidato favorito è l’uscente Rinaldo Melucci. Una inchiesta effettuata da Winpoll per Scenari Politici nei giorni antecedenti a venerdì 27 maggio, ovvero la data della chiusura, ha rivelato che potrebbe esserci un vero e proprio plebiscito. Il candidato del centrosinistra infatti dovrebbe ottenere addirittura il 61,7% delle preferenze. Un dato che gli permetterebbe di andare al secondo mandato già attraverso il primo turno.

Al candidato del centrodestra Walter Musillo, secondo il medesimo sondaggio, dovrebbero andare infatti il 25,4% delle preferenze. La restante piccola parte di voti, invece, rimarrebbe ai due civici: Luigi Abbate (7,1%) e Massimo Battista (5,8%). Anche in caso di innalzamento delle percentuali dei tre sfidanti del sindaco uscente e dunque di ballottaggio, comunque, difficilmente ci sarebbero sorprese.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI TARANTO 2022, COME ANDÒ NEL 2017

Per scoprire chi sarà il prossimo sindaco occorrerà attendere i primi risultati delle Elezioni Comunali Taranto 2022 nel pomeriggio di lunedì. Alle Amministrative del 2017, a differenza di quanto dovrebbe accadere quest’anno, la situazione era molto equilibrata. Il candidato del centrosinistra Rinaldo Melucci andò al ballottaggio contro la candidata del centrodestra Stefania Baldassarri e vinse per soli mille voti.

A primo turno, tra l’altro, ad avere la meglio era stata proprio Stefania Baldassarri con il 22,7% dei voti, mentre Rinaldo Melucci aveva ottenuto il 17,9% delle preferenze. I candidati in quel momento erano però ben dieci. Gli altri, nel dettaglio, erano: il civico Mario Cito (12,4%); Francesco Nevoli del M5S (12,4%); Vincenzo Fornaro dei Verdi (9,7%); Francesco Sebastio di PRC (9,2%); il civico Pietro Bitetti (8,1%); il civico Massimo Brandimarte (3,6%); il civico Luigi Romandini (2,9%); il civico Giuseppe Lessa (1,1%).











© RIPRODUZIONE RISERVATA