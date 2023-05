Risultati Elezioni Turchia 2023/ Diretta spoglio: Erdogan in testa ma Kilicdaroglu…

ELEZIONI TURCHIA 2023, I PRIMI RISULTATI IN DIRETTA PREMIANO ERDOGAN MA…

Le urne sono chiuse ma per i risultati definitivi non si è ancora minimamente vicini: le Elezioni Turchia 2023 – sia Presidenziali che parlamentari – vivono da mesi della sfida inedita tra la coalizione ultra-nazionalista schierata con il Presidente uscente Recep Tayyip Erdogan e la coalizione delle opposizioni guidate da Kemal Kilicdaroglu. Ebbene, dopo che la Commissione elettorale ha tolto il “silenzio” sulla diffusione dei risultati (in anticipo rispetto alle 21 ora locale inizialmente previste, ndr) i primi risultati in arrivo dalla Cnn Turk vedono Erdogan in vantaggio – dopo il 52,6% dei voti scrutinati- con il 51,96% contro il 42,19% dello sfidante (5,33% per il terzo outsider Sinan Ogan).

Occhi però puntati sui dati in arrivo dall’Agenzia Anadolu (l’agenzia di stato in Turchia, ndr) che prima dava larga maggioranza ad Erdogan poi però, col passare delle ore, si è visto assottigliarsi sempre più il vantaggio fino a giungere al momento ad un ipotetico ballottaggio con entrambi i candidati Presidente attorno al 47%. «Con l’avanzare dello scrutinio il vantaggio di Erdoğan sulla soglia del 50% (decisiva per vincere al primo turno) si assottiglia. Nel 2018 a questo punto dello scrutinio era intorno al 58% e alla fine ottenne il 52,3%», spiegano da YouTrend leggendo i risultati che via via arrivano da Istanbul e Ankara.

RISULTATI ELEZIONI TURCHIA, ATTACCO DI KILICDAROGLU ALL’AGENZIA DI STATO: “SIAMO DAVANTI”

Per essere eletti al primo turno serve il 50%+1 dei voti, altrimenti tra due settimane sono già previste le Elezioni Turchia 2023 con il ballottaggio decisivo: in attesa dei risultati finali, la sfida a distanza tra Erdogan e l’opposizione si fa tesa: «Mi auguro che dopo la conta dei voti ci siano benefici per la democrazia turca. Dalla mattina, il processo elettorale è andato avanti senza incidenti o problemi», ha detto il Presidente dopo aver votato alle elezioni di oggi in Turchia nel distretto di Uskudar, sulla sponda anatolica di Istanbul. «Abbiamo tutti perso la democrazia. A tutti noi è mancata la democrazia. Ci è mancato stare insieme, ci è mancato abbracciarci. Vedrete, la primavera tornerà in questo Paese se Dio vorrà e durerà per sempre», ha risposto per le rime Kilicdaroglu.

Con 64milioni e rotti di aventi diritto di voto, l’affluenza finale si attesta attorno al risultato record del 90% complessivo: l’88,44% degli aventi diritto ha votato alle Elezioni per il rinnovo della Presidenza della Repubblica Turchia mentre per le elezioni parlamentari l’affluenza è arrivata a quasi il 90%%, rende noto la tv di Stato turca Trt. Ricordiamo che i membri eletti dell’assemblea parlamentare, composta da 600 deputati, vengono scelti tramite un sistema proporzionale in cui gli aventi diritto votano per un partito, non per un candidato: per entrare in Parlamento ad Ankara una lista politica deve superare la soglia del 7% delle preferenze o fare parte di un’alleanza che la supera. «Siamo in testa»: lo ha detto il leader dell’opposizione turca Kemal Kiliçdaroglu su Twitter mentre è ancora in corso lo spoglio per le presidenziali. Questo perché i risultati parziali che si susseguono variano e di molto a seconda dell’area dove giungono. «Crediamo che stasera Kemal Kilicdaroglu sarà dichiarato il 13mo presidente della Turchia», ha sottolineato il sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu (potenziale vice Presidente se dovesse perdere Erdogan), dopo aver annunciato che i voti pro-Kilicdaroglu hanno superato Erdogan nella città più importante della Turchia. Imamoglu e Yavas, sindaci di Istanbul e Ankara, hanno tenuto una breve conferenza stampa nel quartier generale del Chp (coalizione dell’opposizione). Il sindaco di Istanbul in particolare ha aggiunto: «Non credete ad Anadolu. Abbiamo i dati di circa il 23.8% dei voti scrutinati e sono buone notizie per noi. Diffonderemo i numeri quando avremo superato il 50% dei voti scrutinati». Faik Oztrak, portavoce di CHP, ha poi aggiunto quando ancora i risultati delle Elezioni date da Anadolu premiavano Erdogan «L’agenzia Anadolu sta facendo la sua tradizionale manipolazione per l’ultima volta. La partecipazione sarà a un livello record. Chiediamo ai nostri cittadini di seguire le nostre dichiarazioni».

