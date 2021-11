RISULTATI ELEZIONI USA 2021/ Virginia trionfo Gop, Adams sindaco New York. Flop Biden

Era temuto il passaggio elettorale negli States dal Presidente Joe Biden in quanto primo vero “test” in vista del MidTerm del 2022, e alcuni timori si sono rivelati indigesti per il Partito Democratico: alle Elezioni Usa del “Super Tuesday”in Virginia ha infatti trionfato il candidato repubblicano, contro ogni pronostico e sondaggio della vigilia, mentre in New Jersey la vittoria Dem sta sfumando con un testa a testa all’ultimo voto tra Murphy e Ciattarelli, con il repubblicano però in vantaggio.

Dipendenti Facebook “caos Capitol Hill colpa nostra”/ Documenti choc: cosa è successo

E non bastano le vittorie nelle città della costa Est come New York e Boston per invertire il “fragore” delle Elezioni in casa Democratici: per Biden lo scontro interno al partito, che già gli ha azzoppato il maxi piano economico, ha portato confusione e perdita di voti nei ‘feudi’ di Virginia e New Jersey. Glenn Youngkin, 54enne imprenditore “trumpiano”, è stato eletto nuovo Governatore della Virginia battendo in volata lo strafavorito candidato Terry McAuliffe: un risultato clamoroso, visto che qui nel 2020 Biden vinse con 10 punti di vantaggio su Trump e che soprattutto Presidente e vice (Kamala Harris) si sono spesi in diversi comizi durante la campagna elettorale. «Insieme cambieremo la traiettoria di questo Commonwealth, e amici, inizieremo questa trasformazione il primo giorno. Non c’è tempo da perdere. I nostri figli non vedono l’ora. Lavoriamo in tempo reale, non coi tempi del Governo», le prime parole del neo Governatore Youngkin. A sorpresa i Repubblicani sono testa a testa nel New Jersey: Jack Ciattarelli nel Super Tuesday è al 49,3 contro il favorito della vigilia, Paul Murphy nonché governatore uscente (49,9%): manca il 7% di sezioni da scrutinare e il risultato è tutt’altro che deciso.

Comunione a Biden, ok Papa: ira vescovi Usa/ “Francesco, l'aborto è sacrilegio!”

ELEZIONI USA 2021, TUTTI GLI ALTRI RISULTATI

Le maggiori soddisfazioni per i Democratici Usa arrivano dalle Elezioni di alcune grandi metropoli, a cominciare dalla scontata vittoria a New York: vegano, afroamericano ed ex poliziotto, il nuovo sindaco della Grande Mela è Eric Adams. Sconfitto il repubblicano e fondatore dei Guardian Angels Curtis Sliwa. A Boston invece una prima volta, con l’elezione di un’asiatica Dem come Michelle Wu (figlia di immigrati da Taiwan): battuta con ampio distacco Annissa Essaibi George. «Da ogni angolo della nostra città, Boston ha parlato. Siamo pronti ad affrontare questo momento. Siamo pronti a diventare una Boston per tutti, che non respinge le persone ma accoglie chiunque definisca casa questa città», le prime parole da neo-sindaca di Boston. A Pittsburgh si fa invece la storia con l’elezione del primo sindaco afroamericano: si tratta del Dem Ed Gainey, candidato dopo le proteste per la morte di George Floyd e “spinto” dai voti del movimento Black Lives Matter.

LEGGI ANCHE:

Jen Psaki, positiva al Covid (e vaccinata) portavoce Joe Biden/ "Ma ho sintomi lievi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA