Risultati Europa League, classifica e diretta gol live score delle prime nove partite della prima giornata (oggi mercoledì 24 settembre 2025)

RISULTATI EUROPA LEAGUE, CLASSIFICA: SI INIZIA CON LA SETTIMANA ESCLUSIVA

I risultati Europa League tornano a farci compagnia oggi, mercoledì 24 settembre 2025: dopo la lunga campagna dei preliminari estivi, comincia infatti il cammino nel tabellone principale. Per il secondo anno consecutivo questo significa innanzitutto la cosiddetta fase campionato con classifica unica, della quale fra oggi e domani vivremo la prima giornata.

Infatti, come già settimana scorsa in Champions League, questi sono giorni dedicati “in esclusiva” alla Europa League, che è l’unica Coppa europea in programma in questa ultima settimana di settembre. Partite però non spalmate su tre giorni ma solamente fra oggi e domani, si suddividono allora anche gli impegni delle due italiane.

Domani sarà la volta del Bologna, per il momento i risultati Europa League chiamano in campo la Roma di Gian Piero Gasperini, sicuramente con il morale alto dopo la vittoria nel derby: sarebbe importante cominciare anche il cammino europeo con il piede giusto, staremo a vedere cosa ci dirà alle ore 21.00 Nizza Roma, trasferta in terra francese per i giallorossi.

Il meccanismo è ormai noto: otto giornate e altrettante avversarie diverse da affrontare una sola volta, con quattro partite in casa e altrettante fuori. La Roma l’anno scorso aveva fatto abbastanza fatica e d’altronde l’autunno era stato pessimo anche in campionato, stavolta l’obiettivo sarà di essere fin da subito protagonisti dei risultati Europa League…

RISULTATI EUROPA LEAGUE, CLASSIFICA: QUALI PARTITE OGGI?

Avremo quindi soprattutto la Roma da seguire con interesse stasera nei risultati Europa League, ricordando che le prime due partite saranno giocate alle ore 18.45 mentre le altre sette saranno alle ore 21.00. Forse proprio Nizza Roma potrebbe essere il big-match del mercoledì, anche se non sono da sottovalutare altre sfide, come ad esempio Betis Siviglia Nottingham Forest, perché naturalmente tra una squadra spagnola e una inglese ci si attende un livello sempre piuttosto alto – caso curioso è quello del Nottingham Forest, che in bacheca ha due Coppe dei Campioni, ma non giocava in Europa da 30 anni.

A proposito di squadre che hanno Coppe dei Campioni nelle loro bacheche, si potrebbe citare Stella Rossa Celtic, due grandi potenze a livello nazionale che in tempi ormai lontani ebbero la gioia di raggiungere anche la vetta d’Europa. Adesso tutto è cambiato, ma il match di Belgrado avrà sicuramente un fascino particolare nel mercoledì dedicato ai risultati Europa League: per completare il discorso su chi è stato campione d’Europa nella storia, ecco pure Sporting Braga Feyenoord, con gli olandesi impegnati quindi in terra portoghese oggi.

RISULTATI EUROPA LEAGUE, 1^ GIORNATA

ore 18.45

Midtjylland Sturm Graz

Paok Salonicco Maccabi Tel Aviv

ore 21.00

Betis Siviglia Nottingham Forest

Dinamo Zagabria Fenerbahce

Friburgo Basilea

Malmoe Ludogorets

Nizza Roma

Sporting Braga Feyenoord

Stella Rossa Celtic