Risultati Europa league, Classifica/ Diretta gol live score: 3^ giornata gironi

Dopo una lunga sosta, torniamo a parlare dei risultati di Europa league: oggi giovedi 24 ottobre 2019 infatti assisteremo ai match per il terzo turno della fase a gironi e certo siamo davvero impazienti di conoscere i primi verdetti che ci arriveranno dal campo. Protagoniste di eccezione anche in questa serata per i risultati di Europa league saranno naturalmente i due club italiani, presenti nel tabellone e quindi Roma e Lazio (il Torino ci ha lasciato prima), a cui attenderanno però match complicati. Di certo farà be fatica oggi il club giallorosso di Paulo Fonseca, che non solo farà fronte al Borussia Monchengladbach, ma pure lo farà con una panchina davvero risicata, visto che l’infermeria a Trigoria è tra piena. Pure per la Lazio oggi non sarà un incontro facile: Inzaghi è infatti atteso in Austria contro il Salisburgo, formazione che sta facendo benissimo nella competizione nazionale e di cui bisogna ben temere il gioco fortemente offensivo, che può mettere in crisi anche le difese più solide.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: LE ALTRE SFIDE

Chiaramente non saranno però solo Lazio e Roma a tenerci compagnia in questo giovedi per i risultati di Europa league, ma come al come al solito il programma delle partite sarà fittissimo, anche per questa terza giornata della fase a gironi. Da calendario infatti oggi si comincerà già alle ore 18.55 con ben 13 incontri, tra cui spiccano le sfide Cska Mosca-Ferecvaros, Porto-Rangers e pure Partizan-Manchester United: pure facciamo attenzione alla sfida tra Ludogorets-Espanyol e naturalmente anche alla diretta tra Roma e Borussia Monchengladbach, prevista all’Olimpico. Sarà invece alle ore 21.00 il fischio d’inizio degli altri incontri, in primis per la trasferta austriaca Salisburgo-Lazio. Pure sono di interesse per le ore 21.00 anche le partite Psv-Linz e Eintracht Francoforte-Standard Liegi, oltre che il match tra Siviglia e Dudelange, atteso al Pizjuan.

RISULTATI EUROPA LEAGUE

GIRONE A

Ore 18.55 Qarabag-Apoel

Ore 21.00 Siviglia-Dudelange

CLASSIFICA: Siviglia 6, Qarabag 3, Dudelange 3, Apoel 0

GIRONE B

Ore 21.00 Dinamo Kiev-Copenaghen

Ore 21.00 Malomo-Lugano

CLASSIFICA: Copenaghen 4, Dinamo Kiev 4, Malmo 1, Lugano 1

GIRONE C

Ore 21.00 Getafe-Basilea

Ore 21.00 Trabzonspor-Krasnodar

CLASSIFICA: Getafe 6, Basilea 4, Trabzonspor 1, Krasnodar 0

GIRONE D

Ore 21.00 Psv-Linz

Ore 21.00 Sporting-Rosenborg

CLASSIFICA: Psv 6, Sporting 3, Lask 3, Rosenborg 0

GIRONE E

Ore 21.00 Rennes-Cluj

Ore 21.00 Celtic-Lazio

CLASSIFICA: Celtic 4, Cluj 3, Lazio 3, Rennes 1

GIRONE F

Ore 21.00 Eintracht-St Liegi

Ore 21.00 Arsenal-Vitoria Guimaraes

CLASSIFICA: Arsenal 6, Eintracht 3, Standard Liegi 3, Vitoria Guimaraes 0

GIRONE G

Ore 18.55 Porto-Rangers

Ore 18.55 Young Boys-Feyenoord

CLASSIFICA: Porto 3, Rangers 3, Feyenoord 3, Young Boys 3

GIRONE H

Ore 18.55 Ludogorets-Espanyol

Ore 18.55 Cska Mosca-Feecvaros

CLASSIFICA: Ludogorets 6, Espanyol 4, Ferencvaros 1, Cska Mosca 0

GIRONE I

Ore 18.55 Gent-Wolfsburg

Or 18.55 St Etienne-Olexadrya

CLASSIFICA: Wolfsburg 4, Gent 4, St Etienne 1, Oleksandriya 1

GIRONE J

Ore 18.55 Roma-Borussia Monchengladbach

Ore 18.55 Basaksehir-Wolfsberger

CLASSIFICA: Wolfsberger 4, Roma 4, Borussia Monchengladbach 1, Basaksehir 1

GIRONE K

Ore 18.55 Slovan Bratislava-Wolves

Ore 18.55 Besiktas-Braga

CLASSIFICA: Slovan Bratislava 3, Braga 3, Wolverhampton 3, Besiktas 0

GIRONE L

Ore 18.55 Partizan-Manchester United

Ore 18.55 Az Alkmaar-Astana

CLASSIFICA: Partizan 4, Manchester United 4, Az Alkmaar 2, Astana 0



© RIPRODUZIONE RISERVATA