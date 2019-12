Risultati Europa League, classifica: diretta gol live score dei gironi (6^ giornata)

I risultati di Europa League per la sesta giornata della fase a gironi sono quelli che riguardano le partite di giovedì 12 dicembre: sono due le fasce orarie attraverso le quali si dipanano le 48 partite previste, nessun anticipo e partenza alle ore 18:55 con i gironi A, B, C, D, E, F mentre a partire dalle ore 21:00 avremo le gare che rientrano nei gironi G, H, I, J, K, L. Due squadre italiane vanno alla ricerca della qualificazione ai sedicesimi di finale, nel cui tabellone compariranno anche le otto eliminate dalla Champions League: situazione diversa per Roma e Lazio ma entrambe potrebbero comunque centrare il pass. Iniziamo proprio a ricordare che le due partite che riguardano le capitoline sono Rennes Lazio, alle ore 18:55, e Roma Wolfsberger che si giocherà alle ore 21:00, la speranza appunto è che sia Paulo Fonseca che Simone Inzaghi possano proseguire il loro percorso. Lo scopriremo tra poco, quando finalmente per i risultati di Europa League si tornerà a giocare.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: LA SITUAZIONE

Aspettando i risultati di Europa League, dobbiamo dire che le sorprese di questa fase a gironi sono state sostanzialmente poche: certo un’eliminazione della Lazio farebbe notizia, ma in termini generali non ci sono stati eventi che meritassero una copertina a caratteri cubitali. Potrebbe uscire di scena il Porto, che però gioca in casa contro il Feyenoord mentre lo Young Boys è ad Ibrox contro i Rangers; per il momento ha fatto scalpore l’uscita di scena del Psv Eindhoven a favore del Lask Linz, che è ovviamente la grande rivelazione di questo primo turno. Se non altro possiamo invece notare come la situazione sia decisamente aperta in tanti gironi, e allora anche in questa ultima giornata ci potremo divertire; vedremo quello che succederà, adesso possiamo andare a leggere l’elenco delle 48 partite con la classifica dei 12 gironi per questi risultati di Europa League.

RISULTATI EUROPA LEAGUE E CLASSIFICA: 6^ GIORNATA

GIRONE A

ore 18:55 Apoel Siviglia

ore 18:55 Qarabag Dudelange

CLASSIFICA: Siviglia 15, Apoel 7, Qarabag 4, Dudelange 3

GIRONE B

ore 18:55 Copenaghen Malmoe

ore 18:55 Dinamo Kiev Lugano

CLASSIFICA: Copenaghen 9, Malmoe 8, Dinamo Kiev 6, Lugano 2

GIRONE C

ore 18:55 Basilea Trabzonspor

ore 18:55 Getafe Krasnodar

CLASSIFICA: Basilea 10, Krasnodar 9, Getafe 9, Trabzonspor 1

GIRONE D

ore 18:55 Lask Sporting Lisbona

ore 18:55 Psv Rosenborg

CLASSIFICA: Sporting Lisbona 12, Lask 10, Psv 7, Rosenborg 0

GIRONE E

ore 18:55 Cluj Celtic

ore 18:55 Rennes Lazio

CLASSIFICA: Celtic 13, Cluj 9, Lazio 6, Rennes 1

GIRONE F

ore 18:55 Standard Liegi Arsenal

ore 18:55 Eintracht Vitoria Guimaraes

CLASSIFICA: Arsenal 10, Eintracht 9, Standard Liegi 7, Vitoria Guimaraes 2

GIRONE G

ore 21:00 Rangers Young Boys

ore 21:00 Porto Feyenoord

CLASSIFICA: Rangers 8, Porto 7, Young Boys 7, Feyenoord 5

GIRONE H

ore 21:00 Espanyol Cska Mosca

ore 21:00 Ludogorets Ferencvaros

CLASSIFICA: Espanyol 11, Ludogorets 7, Ferencvaros 6, Cska Mosca 2

GIRONE I

ore 21:00 Wolfsburg St. Etienne

ore 21:00 Gent Olexandriya

CLASSIFICA: Gent 9, Wolfsburg 8, St. Etienne 4, Olexandriya 3

GIRONE J

ore 21:00 Borussia Monchengladbach Basaksehir

ore 21:00 Roma Wolfsberger

CLASSIFICA: Borussia Monchengladbach 8, Roma 8, Basaksehir 7, Wolfsberger 4

GIRONE K

ore 21:00 Wolverhampton Besitkas

ore 21:00 Slovan Bratislava Braga

CLASSIFICA: Braga 11, Wolverhampton 10, Slovan Bratislava 4, Besitkas 3

GIRONE L

ore 21:00 Manchester United Az Alkmaar

ore 21:00 Partizan Astana

CLASSIFICA: Manchester United 10, Az Alkmaar 9, Partizan 5, Astana 3



