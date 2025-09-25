Risultati Europa League, classifica: diretta gol live score delle partite di giovedì 25 settembre, sempre per la prima giornata.

RISULTATI EUROPA LEAGUE, CLASSIFICA: STASERA IL BOLOGNA!

I risultati Europa League animano anche la serata di giovedì 25 settembre, si comincia alle ore 18:45 con due “anticipi” e poi spazio alle altre sette partite delle ore 21:00, in quella che è la seconda parte della prima giornata e dunque l’esordio del Bologna, che dopo un anno ritrova l’Aston Villa a Birmingham.

Felsinei a parte, di carne al fuoco ne abbiamo davvero tanta: c’è quello che possiamo considerare un potenziale big match come Salisburgo Porto, tra due squadre che hanno partecipato al Mondiale per Club, ci sono società storiche anche vincitrici in Europa (lo Steaua Bucarest) ma anche piacevoli curiosità tutte da scoprire.

Ad esempio il ritorno del Celta Vigo, una società che alla fine degli anni Novanta poteva mettere paura alle grandi (ne sa qualcosa la Juventus) ma anche il Go Ahead Eagles che insieme all’Utrecht rappresenta un calcio olandese che vuole tornare grande anche in Europa; e poi altro ancora.

Proveremo a mettere tutto insieme nel presentare i risultati Europa League per questa seconda metà della prima giornata, accomodiamoci e stiamo a vedere quello che succederà sui campi non prima di aver fatto qualche rapido discorso ulteriore sulle partite che ci attendono.

RISULTATI EUROPA LEAGUE, CLASSIFICA: ECCO LE ALTRE PARTITE

Stiamo per vivere una bella serata in compagnia dei risultati Europa League: il Bologna come detto riparte dal Villa Park, dove nell’ottobre di un anno fa aveva perso in Champions League, questa volta forse ci sono maggiori possibilità perché da una parte i felsinei hanno più esperienza internazionale, dall’altra l’Aston Villa ha iniziato molto male la sua stagione e quindi può concedere qualcosa dovendo innanzitutto pensare a sistemare le cose in Premier League. Staremo a vedere, certamente come già detto quella del Bologna non è l’unica partita interessante questa sera perché ne avremo altre ad animare il giovedì.

I risultati Europa League infatti ci presentano anche Lille e Rangers, due squadre che in questa competizione possono pensare di arrivare in fondo e giocarsi le loro carte; poi anche lo Stoccarda, altra realtà che si può dire torni dal passato e che, nonostante abbia perso il suo bomber Woltemade, rimane una formazione capace di ottime cose, intrigante il suo esordio contro il già citato Celta Vigo. Poi il Lione, che era incredibilmente retrocesso d’ufficio ma è stato salvato, tra l’altro spingendo in Conference League il Crystal Palace per la regola della multiproprietà: i francesi potrebbero realmente approfittarne, intanto nella prima giornata fanno il loro esordio sul campo dell’Utrecht.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: 1^ GIORNATA

Ore 18:45 Go Ahead Eagles FCSB

Ore 18:45 Lille Brann

Ore 21:00 Aston Villa Bologna

Ore 21:00 Ferencvaros Viktoria Plzen

Ore 21:00 Rangers Genk

Ore 21:00 Salisburgo Porto

Ore 21:00 Stoccarda Celta Vigo

Ore 21:00 Utrecht Lione

Ore 21:00 Young Boys Panathinaikos