Risultati Europa League, classifica: diretta gol live score delle partite della seconda giornata, si va in campo giovedì 2 ottobre.

RISULTATI EUROPA LEAGUE, CLASSIFICA: SI TORNA A GIOCARE!

Seconda giornata con i risultati Europa League, che sono ancora protagonisti in questa serata che giovedì 2 ottobre ci fa vivere la seconda giornata del super girone, come sempre le due fasce orarie (18:45 e 21:00) e sarà nella prima che troveremo sia Bologna Friburgo che Roma Lille, con le due italiane subito in campo.

Naturalmente proveremo ad approfondire il discorso su di loro, ma intanto si possono dire tante altre cose su questi risultati Europa League: la competizione ovviamente non è difesa perché il Tottenham che l’ha vinta lo scorso maggio è stato promosso in Champions League come da regolamento varato dalla Uefa.

Non ci sono gli Spurs né il Manchester United battuto in finale, ci sono però tante altre realtà parecchio intriganti: dal Celtic che l’anno scorso aveva sfiorato gli ottavi di Champions League all’Aston Villa che ha in panchina quell’Unai Emery specialista a queste latitudini, e poi ancora il sempre temibile Lione.

Insomma, magari i risultati Europa League non sono una sorta di seconda Champions League ma sicuramente sono una competizione davvero molto complicata da superare, lo sanno bene anche le nostre rappresentanti anche se finalmente l’Atalanta l’ha vinta nel 2024. Ora però spazio a quello che potrebbe succedere questa sera sui campi…

RISULTATI EUROPA LEAGUE, CLASSIFICA: LE DUE ITALIANE

Ecco allora che Bologna e Roma tornano a giocare nei risultati Europa League, partendo da un esordio che è stato diverso. Molto bene i giallorossi, che sono riusciti a piegare il Nizza prendendosi tre punti in trasferta; Gian Piero Gasperini, artefice del miracolo Atalanta, sogna ovviamente di rivivere un percorso che lo riporti a vivere una notte come quella di Dublino, intanto questa sera ospita il Lille che lo scorso anno era in Champions League e aveva fatto vedere ottime cose, ma cui la Juventus nell’ultima sessione di calciomercato ha soffiato due dei calciatori più rappresentativi, anche se il Lille sa sempre reinventarsi.

Il Bologna invece, come era già avvenuto lo scorso anno ma al piano di sopra, ha perso sul campo dell’Aston Villa: non è bastato che Skorupski parasse un rigore, il ko è arrivato comunque e adesso Vincenzo Italiano va a caccia di riscatto immediato, non sarà semplice perché il Friburgo è una squadra sempre ostica da affrontare e per di più sta anche vivendo un momento positivo. La speranza in questi risultati Europa League è quella di portare a casa due vittorie, le due partite non sono certamente impossibili pur nascondendo insidie e allora che siano i campi a emettere il loro verdetto…

RISULTATI EUROPA LEAGUE: 2^ GIORNATA

Ore 18:45 Bologna Friburgo

Ore 18:45 Brann Utrecht

Ore 21:00 Celtic Braga

Ore 18:45 FCSB Young Boys

Ore 18:45 Fenerbahçe Nizza

Ore 18:45 Ludogorets Betis

Ore 18:45 Panathinaikos Go Ahead Eagles

Ore 18:45 Roma Lille

Ore 18:45 Viktoria Plzen Malmoe

Ore 21:00 Basilea Stoccarda

Ore 21:00 Celta Vigo Paok Salonicco

Ore 21:00 Porto Stella Rossa

Ore 21:00 Feyenoord Aston Villa

Ore 21:00 Genk Ferencvaros

Ore 21:00 Lione Salisburgo

Ore 21:00 Maccabi Tel Aviv Dinamo Zagabria

Ore 21:00 Nottingham Forest Midtjylland

Ore 21:00 Sturm Graz Rangers

CLASSIFICA EUROPA LEAGUE

Panathinaikos, Dinamo Zagabria, Midtjylland, Roma, Ludogorets, Friburgo, Stoccarda, Genk, Lione, Porto, FCSB, Aston Villa, Braga 3

Nottingham Forest, Betis, Celtic, Ferencvaros, Paok Salonicco, Maccabi Tel Aviv, Stella Rossa, Viktoria Plzen 1

Celta Vigo, Brann, Basilea, Nizza, Malmoe, Bologna, Salisburgo, Feyenoord, Utrecht, Rangers, Go Ahead Eagles, Fenerbahçe, Sturm Graz, Young Boys 0