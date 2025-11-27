Risultati Europa League, classifica: diretta gol live score delle partite che giovedì 27 novembre si giocano per la quinta giornata del girone.

RISULTATI EUROPA LEAGUE, CLASSIFICA: PUNTI PESANTI IN PALIO!

I risultati Europa League sono molto importanti per la quinta giornata, che si gioca giovedì 27 novembre come sempre con le due fasce orarie che sono le ore 18:45 e le 21:00, scolliniamo oltre la metà del super girone da 36 squadre e dunque i punti in palio cominciano a diventare realmente pesanti.

Lo erano già prima, ma adesso inevitabilmente ci sarà meno margine per recuperare una situazione eventualmente negativa; lo sanno bene anche le nostre due rappresentanti, a proposito si giocano Roma Midtjylland nel tardo pomeriggio e Bologna Salisburgo in serata, dunque occhi su queste due gare in particolare.

Intanto la classifica formata dalle prime quattro giornate nei risultati Europa League ci dice che incredibilmente in testa c’è il Midtjylland, proprio l’avversario della Roma questa sera, che ha sempre vinto, ma forse ancor più sorprendente è trovare Friburgo e Ferencvaros all’inseguimento dei danesi.

Con 12 punti a disposizione dagli ultimi quattro turni il clima si fa davvero incandescente, adesso proveremo a capire quale sia il reale scenario che riguarda soprattutto le due italiane impegnate questa sera nei risultati Europa League perché la situazione, per quanto non drammatica, non è ancora straordinaria.

RISULTATI EUROPA LEAGUE, CLASSIFICA: LE SPERANZE DELLE ITALIANE

Ecco dunque che nei risultati Europa League la Roma, prima in classifica in Serie A, affronta la capolista del girone unico con 6 punti in classifica, tornata a vincere dopo due sconfitte consecutive la squadra di Gian Piero Gasperini è attualmente diciottesima e sarebbe qualificata ai playoff, ma bisogna anche dire che la prima delle escluse (lo Sturm Graz) di punti ne ha 4 e quindi la classifica è inevitabilmente molto corta, soggetta a cambiamenti anche radicali dopo i 90 minuti di oggi. Lo stesso vale per il Bologna: giovedì scorso Vincenzo Italiano ha mancato una bella occasione pareggiando contro il Brann.

Attualmente i felsinei sarebbero l’ultima delle squadre qualificate ai playoff: tecnicamente dunque sono padroni del proprio destino e non devono sbagliare contro il Salisburgo, che ha vinto l’ultima partita ma in precedenza aveva perso le altre tre e deve ancora lanciarsi nel girone. Staremo a vedere: sicuramente per i risultati Europa League sarà un’altra giornata ricca di spunti, noi non possiamo fare altro che presentare nel dettaglio il quadro delle 18 partite che ci attendono con la relativa classifica, e poi aspettare che per i risultati Europa League arrivi davvero il momento di giocare.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: 5^ GIORNATA

Ore 18:45 Aston Villa Young Boys

Ore 18:45 Porto Nizza

Ore 18:45 Fenerbahçe Ferencvaros

Ore 18:45 Feyenoord Celtic

Ore 18:45 Lille Dinamo Zagabria

Ore 18:45 Ludogorets Celta Vigo

Ore 18:45 Paok Salonicco Brann

Ore 18:45 Roma Midtjylland

Ore 18:45 Viktoria Plzen Friburgo

Ore 21:00 Betis Utrecht

Ore 21:00 Bologna Salisburgo

Ore 21:00 Genk Basilea

Ore 21:00 Go Ahead Eagles Stoccarda

Ore 21:00 Maccabi Tel Aviv Lione

Ore 21:00 Nottingham Forest Malmoe

Ore 21:00 Panathinaikos Sturm Graz

Ore 21:00 Rangers Braga

Ore 21:00 Stella Rossa FCSB

CLASSIFICA EUROPA LEAGUE

Midtjylland 12

Friburgo, Ferencvaros 10

Celta Vigo, Braga, Aston Villa, Lione 9

Viktoria Plzen, Betis 8

Paok Salnicco, Brann, Dinamo Zagabria, Genk, Porto, Fenerbahçe 7

Basilea, Roma, Lille, Stoccarda, Go Ahead Eagles, Young Boys 6

Nottingham Forest, Bologna 5

Sturm Graz, Stella Rossa, Celtic 4

Salisburgo, Feyenoord, Ludogorets, FCSB 3

Utrecht, Malmoe, Maccabi Tel Aviv 1

Nizza, Rangers 0