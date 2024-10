RISULTATI EUROPA LEAGUE: SI TORNA A GIOCARE

Per i risultati Europa League torniamo a vivere il grande appuntamento del girone unico a 36 squadre: due anticipi della terza giornata sono andati in scena ieri, oggi giovedì 24 ottobre invece avremo il resto delle 16 partite, ricordando che le due fasce orarie sono quelle delle 18:45 e delle 21:00 e che nella prima avremo soprattutto Roma Dinamo Kiev, mentre nella seconda la nostra concentrazione andrà su Twente Lazio. Di nuovo in campo le due romane per i risultati Europa League, il cui quadro naturalmente è solo all’inizio: essendo che è tutto nuovo è anche difficile capire subito in che modo potrebbero andare le cose, ma qualche considerazione sulla classifica possiamo già farla.

Per esempio dopo due giornate troviamo sei squadre che sono state in grado di vincere entrambe le partite, e non necessariamente stiamo parlando di realtà attese al comando; per contro invece sei club non sono riusciti a fare punti, la cosa interessante che possiamo citare è il fatto che la Lazio sia a quota 6 e veleggi verso gli ottavi di finale mentre il Manchester United abbia pareggiato due volte, anche se in un caso ha incrociato il Porto in una delle partite più affascinanti di questa prima fase. Adesso vedremo cosa porteranno in dote i risultati Europa League per questa terza giornata, la serata naturalmente sarà particolarmente lunga e intensa con tanti temi di interesse.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: LE DUE ITALIANE

Ci avviciniamo al momento in cui si giocherà per i risultati Europa League: le due italiane stanno attraversando momenti decisamente opposti non solo nel torneo. La Lazio vola: al netto della sconfitta di sabato contro la Juventus è una squadra che ha trovato le sue certezze e la propria solidità, come appunto dimostrato nei risultati Europa League dove sono arrivate due vittorie nette, la trasferta olandese sul campo del Twente è sicuramente tosta ma Marco Baroni sa bene di potere andare a prendersi la terza vittoria, peraltro senza troppe pressioni visto che anche il pareggio sarebbe un risultato accettabile per come si sono messe le cose.

Deve invece vincere la Roma, caduta due settimane fa sul campo sintetico dell’Elfsborg: una sconfitta incredibile che però purtroppo è in linea con il periodo davvero difficile per una squadra che dopo l’esonero di Daniele De Rossi pensava di aver trovato la spinta giusta, invece in campionato non decolla con la conseguenza che la già poco digeribile scelta di allontanare Capitan Futuro è diventata ora ancora più inspiegabile, non certo per demeriti di Ivan Juric ma forse perché a questa Roma bisognava dare il tempo di lavorare e svilupparsi secondo i dettami di chi l’aveva pensata. I risultati Europa League adesso potrebbero non fare sconti…

RISULTATI EUROPA LEAGUE: 3^ GIORNATA

Ore 18:45 Ferencvaros Nizza

Ore 18:45 Eintracht Rigas

Ore 18:45 Maccabi Tel Aviv Real Sociedad

Ore 18:45 Midtjylland Union Saint Gilloise

Ore 18:45 Paok Salonicco Viktoria Plzen

Ore 18:45 Qarabag Ajax

Ore 18:45 Roma Dinamo Kiev

Ore 21:00 Anderlecht Ludogorets

Ore 21:00 Athletic Bilbao Slavia Praga

Ore 21:00 Porto Hoffenheim

Ore 21:00 Fenerbahçe Manchester United

Ore 21:00 Lione Besiktas

Ore 21:00 Malmoe Olympiakos

Ore 21:00 Rangers Steaua Bucarest

Ore 21:00 Tottenham Az Alkmaar

Ore 21:00 Twente Lazio

CLASSIFICA EUROPA LEAGUE

Lazio, Lione, Tottenham, Steaua Bucarest, Anderlecht 6

Ajax, Eintracht, Galatasaray, Slavia Praga, Midtjylland, Hoffenheim, Athletic Bilbao, Bodo/Glimt 4

Olympiakos, Elfsborg, Rangers, Az Alkmaar, Malmoe, Braga 3

Manchester United, Viktoria Plzen, Twente 2

Porto, Real Sociedad, Union Saint Gilloise, Roma, Ludogorets, Rigas, Nizza 1

Ferencvaros, Paok Salonicco, Maccabi Tel Aviv, Qarabag, Dinamo Kiev, Besiktas 0