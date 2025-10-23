Risultati Europa League, classifica: diretta gol live score delle partite che giovedì 23 ottobre si giocano per la terza giornata.

RISULTATI EUROPA LEAGUE, CLASSIFICA: SI TORNA A GIOCARE!

Ci ritroviamo in compagnia dei risultati Europa League che, giovedì 23 ottobre con il consueto inizio alle ore 18:45, ci fanno vivere le partite che sono valide per la terza giornata: ci stiamo avvicinando alla metà del percorso e citiamo subito FCSB Bologna e Roma Viktoria Pzlen per le nostre due rappresentanti nel torneo.

Va ricordato che dopo due turni il Bologna di Vincenzo Italiano, che sta volando in campionato dove addirittura è in quota scudetto – per quanto poco sia passato – deve ancora vincere la sua prima partita e ha dunque il dovere di uscire dalle secche di una classifica che porterebbe all’eliminazione immediata.

La Roma invece aveva vinto a Nizza, ma poi è stata battuta all’Olimpico dal Lille: per i giallorossi ci sono già tre 0-1 casalinghi in stagione, ultimo dei quali contro l’Inter in quella che poteva essere la partita della maturità, ma in ogni caso la corsa verso gli ottavi di finale è ancora più che possibile.

Tanto più che questa sera l’avversaria è abbordabile, pur se il Viktoria Plzen merita comunque rispetto; adesso comunque vedremo cosa succederà sui campi con questi risultati Europa League, rispetto ai quali possiamo ancora fare qualche disamina con le altre partite in programma.

RISULTATI EUROPA LEAGUE, CLASSIFICA: TANTE SORPRESE!

Certamente entrando nella terza giornata di questi risultati Europa League non possiamo fare a meno di citare alcune sorprese parecchio interessanti: chi si aspettava di vedere a punteggio pieno squadre come Dinamo Zagabria e Midtjylland? Eppure eccole lì, certamente sfruttando il calendario ma adesso con una bella occasione per blindare almeno i playoff, perché la Dinamo Zagabria è ospite di un Malmoe battibile mentre i danesi vanno a fare visita al Maccabi Tel Aviv solo formalmente, visto che la partita per ovvie ragioni si gioca in campo neutro. Per contro, ci sono anche le delusioni nei risultati Europa League.

Impossibile non citare il Feyenoord e i Rangers Glasgow che dopo due giornate hanno ancora zero punti, anche dall’Utrecht forse aspettavamo qualcosa di più e allora attenzione ai risultati di questa sera, intanto noi con piacere possiamo indicare Francesco Farioli al comando della classifica con il suo Porto e oggi impegnato sul campo del Nottingham Forest, che ha appena annunciato Sean Dyche come nuovo allenatore in una stagione che si sta rivelando drammatica, contrariamente a tutte le premesse. Tra poco saremo in campo per i risultati Europa League, e assisteremo a un’altra entusiasmante serata di calcio…

RISULTATI EUROPA LEAGUE: 3^ GIORNATA

Ore 18:45 Braga Stella Rossa

Ore 18:45 Brann Rangers

Ore 18:45 FCSB Bologna

Ore 18:45 Fenerbahçe Stoccarda

Ore 18:45 Feyenoord Panathinaikos

Ore 18:45 Go Ahead Eagles Aston Villa

Ore 18:45 Genk Betis

Ore 18:45 Lione Basilea

Ore 18:45 Salisburgo Ferencvaros

Ore 21:00 Celta Vigo Nizza

Ore 21:00 Celtic Sturm Graz

Ore 21:00 Friburgo Utrecht

Ore 21:00 Lille Paok Salonicco

Ore 21:00 Maccabi Tel Aviv Midtjylland

Ore 21:00 Malmoe Dinamo Zagabria

Ore 21:00 Nottingham Forest Porto

Ore 21:00 Roma Viktoria Plzen

Ore 21:00 Young Boys Ludogorets

CLASSIFICA EUROPA LEAGUE

Dinamo Zagabria, Midtjylland, Aston Villa, Braga, Lione, Lille, Porto 6

Viktoria Plzen, Betis, Friburgo, Ferencvaros 4

Panathinaikos, Celta Vigo, Basilea, Roma, Go Ahead Eagles, Brann, Genk, Young Boys, Ferencvaros, Ludogorets, Sturm Graz, Stoccarda, FCSB 3

Nottingham Forest, Stella Rossa, Bologna, Paok Salonicco, Celtic, Maccabi Tel Aviv 1

Nizza, Rangers, Utrecht, Salisburgo, Feyenoord, Malmoe 0