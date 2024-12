RISULTATI EUROPA LEAGUE, CLASSIFICA: LA LAZIO NEL BIG-MATCH DELLA SESTA GIORNATA

I risultati Europa League torneranno naturalmente protagonisti oggi, giovedì 12 dicembre 2024, con le partite valide per la sesta giornata del girone unica, formula ormai nota. La classifica comincia ad emettere verità significative, che in ottica italiana ci dicono che la Lazio è in una posizione di forza, mentre la Roma potrebbe rischiare decisamente di più. Citiamo subito le partite delle due italiane: alle ore 18.45 avremo Roma Braga, mentre l’appuntamento sarà alle ore 21.00 con Ajax Lazio.

Risultati Europa League, classifica/ Pari della Roma a Londra! Diretta gol live score (oggi 28 novembre 2024)

Proprio la partita dei biancocelesti ad Amsterdam potrebbe essere il match-clou di tutto il programma per quanto riguarda i risultati Europa League di oggi. La Lazio ha 13 punti, quindi viaggia spedita verso l’obiettivo della qualificazione immediata per gli ottavi di finale senza passare dai precedenti playoff, anche se il pareggio casalingo contro il Ludogorets è stata una frenata imprevista in un cammino fino a quel momento perfetto. Nulla di grave, però stasera sarà fondamentale fare un bel risultato in casa dell’Ajax per non rischiare problemi verso un traguardo che sembrava certo dopo le prime quattro vittorie consecutive.

RISULTATI EUROPA LEAGUE, CLASSIFICA/ Lazio prima da sola! Diretta gol live score (oggi 7 novembre 2024)

RISULTATI EUROPA LEAGUE, CLASSIFICA: LA ROMA DEVE RISALIRE

C’è comunque fiducia in una Lazio reduce da due vittorie consecutive contro il Napoli, mentre è senza dubbio più delicata la posizione della Roma per quanto riguarda i risultati Europa League. L’arrivo di Claudio Ranieri ha portato un ottimo pareggio in casa del Tottenham, nella scorsa giornata il segno X sicuramente è stato ben più gradito alla Roma, tuttavia i giallorossi hanno bisogno di vincere dal momento che la classifica attualmente non fornisce garanzie, nemmeno per l’obiettivo dei playoff di febbraio, per i quali basterà entrare fra le prime 24.

RISULTATI EUROPA LEAGUE, CLASSIFICA/ Lazio davanti a tutti! Diretta gol live score (oggi 24 ottobre 2024)

L’avversario odierno della Roma per i risultati Europa League saranno i portoghesi dello Sporting Braga, che arriveranno all’Olimpico con un punto di vantaggio sui giallorossi, che quindi hanno il dovere di sfruttare il fattore campo per operare il sorpasso, consolidarsi in classifica e più in generale avere la conferma che con mister Ranieri sia stata imboccata la direzione giusta dopo la netta vittoria per 4-1 sabato sera in campionato contro il Lecce.

RISULTATI EUROPA LEAGUE, 6^ GIORNATA

Ore 18.45

Hoffenheim Steaua Bucarest

Ludogorets Az Alkmaar

Malmoe Galatasaray

Olympiakos Twente

Paok Salonicco Ferencvaros

Roma Braga

Viktoria Plzen Manchester United

Union Saint Gilloise Nizza

Ore 21.00

Ajax Lazio

Bodo/Glimt Besiktas

Elfsborg Qarabag

Lione Eintracht

Maccabi Tel Aviv Rigas

Porto Midtjylland

Rangers Tottenham

Real Sociedad Dinamo Kiev

Slavia Praga Anderlecht

CLASSIFICA EUROPA LEAGUE

Lazio, Athletic Bilbao, Eintracht 13

Galatasaray, Anderlecht 11

Ajax, Lione, Steaua Bucarest, Rangers, Tottenham 10

Viktoria Plzen, Ferencvaros, Manchester United 9

Olympiakos, Fenerbahçe 8

Bodo/Glimt, Midtjylland, Az Alkmaar, Braga, Real Sociedad 7

Besiktas, Roma 6

Porto, Hoffenheim, Union Saint Gilloise 5

Slavia Praga, Paok Salonicco, Elfsborg 4

Twente, Malmoe, Maccabi Tel Aviv, Qarabag 3

Nizza, Ludogorets, Rigas 2

Dinamo Kiev 0