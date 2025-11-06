Risultati Europa League, classifica: diretta gol live score delle partite che si giocano giovedì 6 novembre, per la quarta giornata del girone.

RISULTATI EUROPA LEAGUE, CLASSIFICA: QUALE DESTINO PER LE NOSTRE?

Per quanto riguarda i risultati Europa League siamo arrivati alla quarta giornata di un percorso che ne prevede otto, dunque esattamente a metà strada di una regular season con un girone unico all’interno del quale Bologna e Roma, entrambe in campo alle ore 21:00, cercano il guizzo giusto e magari decisivo.

Difficile ovviamente che sia già così, per quella che è la loro classifica; intanto bisogna dire che anche giovedì 6 novembre si comincia a giocare alle ore 18:45 e che sia i felsinei che i giallorossi si trovano in questo momento in zona playoff, ma il quadro è ben lungi dall’essere chiaro e delineato. Basti pensare che la Roma, impegnata ad Ibrox contro i Rangers incredibilmente ancora a zero punti, condivide quella che sarebbe la ventiduesima posizione con altre sette squadre.

A oggi, tre di queste sarebbero ai playoff e le altre cinque no, l’unica discriminante è quella della differenza reti ma con scenario parziale. Il Bologna invece è ufficialmente diciottesimo, ma mancare la vittoria casalinga contro un Brann che ha vinto le ultime due partite potrebbe significare trovarsi subito fuori dalle ventiquattro; insomma bisogna ancora pedalare, e sarà abbastanza importante vincere le partite di questa sera per entrambe le italiane.

Vedremo allora cosa porteranno in dote i risultati Europa League per le gare della quarta giornata, ovviamente ce ne sono molte altre in programma e, aspettando che i calci d’inizio animino questo giovedì, adesso proveremo a fare luce su qualche altro aspetto e ulteriori protagoniste di questa appassionante competizione.

RISULTATI EUROPA LEAGUE, CLASSIFICA: VOLANO IN TRE

Ci sono tre squadre che approcciandoci ai risultati Europa League per la quarta giornata sono ancora a punteggio pieno: stupisce il Midtjylland nonostante abbia ormai una riconosciuta esperienza in ambito europeo, anche il Braga forse non lo aspettavamo così in alto ma un po’ di sorpresa la può generare anche il Lione, che una volta raggiungeva le semifinali di Champions League ma oggi, con una retrocessione d’ufficio poi revocata e la lunga squalifica comminata a Paulo Fonseca, sta facendo anche più dell’atteso pur se nelle ultime giornate di Ligue 1 ha mancato l’occasione di avvicinare ancor più il primo posto.

Nei risultati Europa League però il Lione viaggia spedito; poi bisogna parlare anche delle squadre alle spalle del terzetto. Qui, davvero tre sorprese: il Viktoria Plzen che è andato a vincere sul campo della Roma nell’ultimo turno, e altre due outsider come Dinamo Zagabria e Ferencvaros che, almeno per questo momento, stanno trovando la loro dimensione e possono realmente puntare a dare fastidio a tante realtà magari con una rosa più consolidata. Per contro, assolute delusioni sono Nizza e soprattutto Salisburgo, ma anche l’Utrecht: tre squadre ancora a zero punti, come i Rangers cui abbiamo già accennato, che in caso di mancata vittoria questa sera nei risultati Europa League sarebbero quasi tagliate fuori. Staremo allora a vedere…

RISULTATI EUROPA LEAGUE: 4^ GIORNATA

Ore 18:45 Basilea FCSB

Ore 18:45 Dinamo Zagabria Celta Vigo

Ore 18:45 Malmoe Panathinaikos

Ore 18:45 Midtjylland Celtic

Ore 18:45 Nizza Friburgo

Ore 18:45 Salisburgo Go Ahead Eagles

Ore 18:45 Stella Rossa Lille

Ore 18:45 Sturm Graz Nottingham Forest

Ore 18:45 Utrecht Porto

Ore 21:00 Aston Villa Maccabi Tel Aviv

Ore 21:00 Betis Lione

Ore 21:00 Bologna Brann

Ore 21:00 Braga Genk

Ore 21:00 Ferencvaros Ludogorets

Ore 21:00 Paok Salonicco Young Boys

Ore 21:00 Rangers Roma

Ore 21:00 Stoccarda Feyenoord

Ore 21:00 Viktoria Plzen Fenerbahçe

CLASSIFICA EUROPA LEAGUE

Midtjylland, Braga, Lione 9

Dinamo Zagabria, Viktoria Plzen, Friburgo, Ferencvaros 7

Brann, Celta Vigo, Aston Villa, Lille, Go Ahead Eagles, Young Boys, Fenerbahçe, Porto 6

Betis 5

Nottingham Forest, Bologna, Genk, Paok Salonicco, Celtic 4

Panathinaikos, Roma, Basilea, Feyenoord, Ludogorets, Sturm Graz, FCSB, Stoccarda 3

Stella Rossa, Malmoe, Maccabi Tel Aviv 1

Nizza, Salisburgo, Utrecht, Rangers 0