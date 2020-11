Risultati Europa League, classifiche/ Diretta gol live score (26 novembre)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: TUTTO FACILE PER MILAN, ROMA E NAPOLI?

Tornano protagonisti oggi i risultati Europa League: dopo la pausa imposta dagli impegni delle Nazionali, eccoci infatti alla quarta giornata della fase a gironi della Europa League 2020-2021 con la quale appunto oggi, giovedì 26 novembre, comincia una “volata” con tre partite in quindici giorni che determineranno tutti i verdetti di questa fase della competizione. Sarà dunque un giovedì ricchissimo di calcio in ogni angolo del Vecchio Continente, come da tradizione quando sono protagonisti i risultati Europa League, in particolare nella fase a gironi che prevede infatti la bellezza di ventiquattro partite ad ogni giornata. Rimandiamo allora agli schemini a fondo pagina l’elenco di tutte le partite con la classifica di ogni girone, però sicuramente dobbiamo evidenziare subito gli impegni delle tre squadre italiane: alle ore 18.55 è in programma Lilla Milan, mentre alle ore 21.00 è fissato il fischio d’inizio per le partite Cluj Roma e Napoli Rijeka, dal momento che pure quest’anno nella quarta giornata si disputano le stesse partite del terzo turno, naturalmente a campi invertiti.

RISULTATI EUROPA LEAGUE E CLASSIFICHE: LE ITALIANE

In sede di presentazione dei risultati Europa League attesi per oggi, andiamo dunque a presentare più nel dettaglio che cosa attende Milan, Napoli e Roma. La sfida più delicata dovrebbe essere quella che tocca ai rossoneri di Stefano Pioli, perché tre settimane fa il Milan ha incassato una inattesa batosta casalinga perdendo per 0-3 a San Siro proprio contro il Lilla, che adesso è il grande favorito per la vittoria del girone. Il Milan resta in ottima posizione per raggiungere almeno la qualificazione, ma è chiaro che una seconda sconfitta renderebbe complicato il finale del girone di Europa League: una insidia che sarebbe meglio evitare. Il Napoli invece aveva vinto all’andata in Croazia, sia pure in rimonta e con una prestazione che non aveva convinto Gattuso: oggi serve il bis, perché la situazione del girone è ancora intricato e con il fanalino di coda Rijeka serve fare bottino pieno. Al momento la situazione migliore è quella della Roma, che con la vittoria per 5-0 all’andata con il Cluj si è presa il primo posto solitario: fare il bis in Romania vorrebbe dire blindare di fatto la qualificazione con due turni d’anticipo, il che sarebbe davvero eccellente per i giallorossi.

RISULTATI EUROPA LEAGUE, 4^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 18.55

Cska Sofia Young Boys

Ore 21.00

Cluj Roma

CLASSIFICA: Roma 7, Cluj 4, Young Boys 4, Cska Sofia 1

GIRONE B

Ore 18.55

Molde Arsenal

Ore 21.00

Dundalk Rapid Vienna

CLASSIFICA: Arsenal 9, Molde 6, Rapid Vienna 3, Molde 0

GIRONE C

Ore 21.00

Bayer Leverkusen Hapoel Beer Sheva

Nizza Slavia Praga

CLASSIFICA: Slavia Praga 6, Bayer Leverkusen 6, Nizza 3, Hapoel Beer Sheva 3

GIRONE D

Ore 21.00

Rangers Benfica

Standard Liegi Lech Poznan

CLASSIFICA: Benfica 7, Rangers 7, Lech Poznan 3, Standard Liegi 0

GIRONE E

Ore 21.00

Granada Omonia

Psv Paok

CLASSIFICA: Granada 7, Paok 5, Psv 3, Omonia 1

GIRONE F

Ore 21.00

Az Alkmaar Real Sociedad

Napoli Rijeka

CLASSIFICA: Az Alkmaar 6, Napoli 6, Real Sociedad 6, Rijeka 0

GIRONE G

Ore 18.55

Aek Zorya

Braga Leicester

CLASSIFICA: Leicester 9, Braga 6, Aek 3, Zorya 0

GIRONE H

Ore 18.55

Lilla Milan

Sparta Praga Celtic

CLASSIFICA: Lilla 7, Milan 6, Sparta Praga 3 Celtic 1

GIRONE I

Ore 18.55

Maccabi Tel Aviv Villarreal

Qarabag Sivasspor

CLASSIFICA: Villarreal 9, Maccabi Tel Aviv 6, Sivasspor 3, Qarabag 0

GIRONE J

Ore 18.55

Lask Anversa

Ore 21.00

Tottenham Ludogorets

CLASSIFICA: Anversa 6, Tottenham 6, Lask 6, Ludogorets 0

GIRONE K

Ore 18.55

Cska Mosca Feyenoord

Wolfsberger Dinamo Zagabria

CLASSIFICA: Dinamo Zagabria 5, Wolfsberger 4, Feyenoord 4, CSKA Mosca 2

GIRONE L

Ore 18.55

Gent Stella Rossa

Slovan Liberec Hoffenheim

CLASSIFICA: Hoffenheim 9, Stella Rossa 3, Slovan Liberec 3, Gent 0



