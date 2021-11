Risultati Europa League, classifiche/ Diretta gol live score (5^ giornata gironi)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: C’È LOKOMOTIV MOSCA LAZIO

I risultati di Europa League per la quinta giornata della fase a gironi riguardano giovedì 25 novembre: la prima tornata di partite sarà come sempre alle ore 18;45, poi avremo alle ore 21:00 la seconda fascia dei match. In campo oggi una sola italiana, cioè la Lazio che fa visita alla Lokomotiv Mosca: ricordiamo infatti che il Napoli ha anticipato a ieri sera la sua trasferta in terra russa, sempre nella capitale ma contro lo Spartak. Mancano 180 minuti al termine dei gironi, e al momento abbiamo una sola squadra certa della qualificazione ai sedicesimi.

Tuttavia, ce ne sono altre che hanno ormai archiviato la pratica e cercano solo l’aritmetico passaggio del turno; in più va detto che da quest’anno i risultati di Europa League concederanno anche alle terze di ciascun girone di continuare in Europa, visto che retrocederanno nella neonata Conference League. Dunque adesso si tratta di scoprire quello che succederà nelle partite di questa sera, e possiamo immediatamente tracciare un quadro legato alle classifiche dei gironi parlando in maniera più approfondita dei risultati di Europa League.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Nei risultati di Europa League per la penultima giornata della fase a gironi cerca gloria la Lazio: la situazione dei biancocelesti è ancora in bilico dopo il doppio pareggio contro il Marsiglia, il girone è assolutamente equilibrato perché in testa troviamo il Galatasaray con 8 punti, sono tre in meno per i biancocelesti che precedono di una lunghezza l’Olympique, e anche la Lokomotiv Mosca avendo pareggiato due volte è ancora in corsa. La Lazio deve vincere in Russia questa sera, sfruttando anche il fatto che le due avversarie principali si ruberanno inevitabilmente punti.

Sulla carta però sarebbe meglio una vittoria del Galatasaray, anche perché questo unito a 3 punti per la compagine di Maurizio Sarri significherebbe qualificazione aritmetica, per poi ospitare i turchi all’Olimpico nel tentativo di strappare loro il primo posto nel gruppo E. Per il resto, i risultati di Europa League ci dicono che l’unica squadra già aritmeticamente qualificata ai sedicesimi è il Lione, che è anche l’unica ad aver sempre vinto; altre come detto sono messe molto bene ed è il caso di Bayer Leverkusen e West Ham, ma potrebbe ancora succedere di tutto e allora tra poco lasceremo che come sempre siano i campi a dire la loro…

RISULTATI EUROPA LEAGUE: 5^ GIORNATA

GRUPPO A

Ore 21:00 Brondby Lione

Ore 21:00 Rangers Sparta Praga

CLASSIFICA: Lione 12, Sparta Praga 4, Rangers 4, Brondby 2

GRUPPO B

Ore 21:00 Psv Sturm Graz

Ore 21:00 Monaco Real Sociedad

CLASSIFICA: Monaco 8, Real Sociedad 6, Psv 5, Sturm Graz 1

GRUPPO C

Ore 21:00 Leicester Legia Varsavia

CLASSIFICA: Napoli 7, Legia Varsavia 6, Leicester 5, Spartak Mosca 4

GRUPPO D

Ore 21:00 Olympiacos Fenerbahçe

Ore 21:00 Eintracht Anversa

CLASSIFICA: Eintracht 10, Olympiacos 6, Fenerbahçe 5, Anversa 1

GRUPPO E

Ore 18:45 Lokomotiv Mosca Lazio

Ore 18:45 Galatasaray Marsiglia

CLASSIFICA: Galatasaray 8, Lazio 5, Marsiglia 4, Lokomotiv Mosca 2

GRUPPO F

Ore 18:45 Stella Rossa Ludogorets

Ore 18:45 Midtjylland Braga

CLASSIFICA: Braga 9, Stella Rossa 7, Midtjylland 5, Ludogorets 1

GRUPPO G

Ore 18:45 Betis Ferencvaros

Ore 18:45 Bayer Leverkusen Celtic

CLASSIFICA: Bayer Leverkusen 10, Betis 7, Celtic 6, Ferencvaros 0

GRUPPO H

Ore 18:45 Dinamo Zagabria Genk

Ore 18:45 Rapid Vienna West Ham

CLASSIFICA: West Ham 10, Dinamo Zagabria 6, Genk 4, Rapid Vienna 3



