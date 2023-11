Risultati Europa League, classifiche/ Diretta gol live score: c’è l’Atalanta, via! (20 novembre 2023)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: SI COMINCIA!

Finalmente si gioca per i risultati di Europa League: facciamo allora un rapido approfondimento sul gruppo C, nel quale può ancora succedere di tutto. Le partite di oggi sono Sparta Praga Betis e Rangers Aris Limassol: gli andalusi comandano con 9 punti ma hanno perso ad Ibrox Park, contro i Rangers finalisti del 2022 che possono sognare il sorpasso giocando contro un Aris che tuttavia non è ancora tagliato fuori dalla corsa, avendo 3 punti che arrivano dalla splendida vittoria contro gli scozzesi. Lo Sparta Praga di punti ne ha 4, e ha ottenuto un ottimo pareggio contro i Rangers per poi perdere a Glasgow.

Un aggancio a quota 7 punti lascerebbe i cechi al terzo posto, poi diventerebbe decisiva l’ultima giornata con Betis Rangers che potrebbe essere sfruttata dallo Sparta Praga, impegnato nella trasferta di Limassol. Qui insomma è davvero tutto in divenire, e allora attenzione a cosa succederà sui due campi tra poco: finalmente noi siamo pronti a metterci comodi e lasciare che a parlare siano i tanti protagonisti di questa intensa serata dedicata alla quinta giornata dei gironi, perché per i risultati di Europa League si può davvero iniziare a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

GLI ITALIANI IMPEGNATI

Nel parlare dei risultati di Europa League abbiamo fatto il focus sulle due squadre italiane, ma ci sono altri rappresentanti del nostro Paese impegnati questa sera. Nel gruppo B, Gennaro Gattuso e Roberto De Zerbi vanno a caccia della qualificazione: il Marsiglia del calabrese è primo in classifica con 8 punti e ospita un Ajax in crisi totale e sostanzialmente eliminato, mentre il Brighton del bresciano va sul campo dell’Aek Atene che all’andata aveva vinto in trasferta, e ripetendosi si prenderebbe il secondo posto per il vantaggio nella doppia sfida diretta. Dunque, possiamo dire che Gattuso è molto vicino alla qualificazione e anche al primato che gli farebbe evitare i playoff, De Zerbi invece dovrà soffrire.

All’ultima giornata, attenzione: Brighton Marsiglia potrebbe valere parecchio. Nel gruppo F invece c’è Alberto Brignoli, portiere del Panathinaikos: nel dicembre 2017 era salito agli onori della cronaca per il gol in pieno recupero con cui il Benevento, contro il Milan aveva ottenuto il primo punto di sempre in Serie A. Oggi, con i greci, cerca la qualificazione nei risultati di Europa League: a corredo del tutto, va ricordato che il giorno in cui Brignoli si è trasformato in goleador sulla panchina del Benevento sedeva Roberto De Zerbi, su quella del Milan invece c’era Gennaro Gattuso. I destini dei due allenatori si incrociano di nuovo, il portiere sarà comunque protagonista con loro nei risultati di Europa League anche se a distanza, per la precisione a Villarreal. (agg. di Claudio Franceschini)

PENULTIMA GIORNATA DEI GIRONI!

I risultati di Europa League tornano a farci compagnia giovedì 30 novembre, con le partite che si giocano per la quinta e penultima giornata dei gironi: ricordiamo che come sempre le fasce orarie sono quelle delle ore 18:45 e delle ore 21:00, nella prima avremo Atalanta Sporting Lisbona e nella seconda Servette Roma. Due gare di tipo diverso, perché la Dea ha già conquistato la qualificazione al prossimo turno ed è molto vicina a timbrare anche il primo posto aritmetico, mentre la Roma con la sconfitta di Praga si è leggermente complicata la vita, è comunque ad un passo dal superare il girone ma rischia di dover giocare il playoff.

Una delusione ovviamente: il girone era abbordabile per i giallorossi, e soprattutto il turno di spareggio significa dover disputare due partite in più ma, soprattutto, avere un impegno comunque tosto perché l’avversaria sarà una delle squadre in arrivo dalla Champions League. Ad ogni modo, questa sera Atalanta e Roma nei risultati di Europa League possono centrare gli obiettivi, anche se poi José Mourinho dovrà appunto aspettare per il primato nel gruppo G; vedremo cosa succederà sui vari campi, nel frattempo facciamo ancora qualche rapida valutazione sul giovedì sera dedicato ai risultati di Europa League.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Europa League ci dicono che, entrando nella penultima giornata dei gironi, abbiamo una sola squadra a punteggio pieno: si tratta del Bayer Leverkusen, che in questa stagione è primo in Bundesliga con 11 vittorie e unpareggio, è imbattuto da 18 partite e in Europa League ha dominato, prendendosi anche una vittoria sul filo di lana in Azerbaijan e costringendo il Qarabag a lottare con ilMolde (stasera la delicata sfida diretta) per passare il turno, mentre il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso tecnicamente non è ancora certo del primo posto ma gli basta un punto, che cercherà questa sera sul campo dell’Hacken, a quota zero e tagliato fuori.

A punteggio pieno dopo quattro giornate della fase a gironi di Europa League non c’è nemmeno il Liverpool, tornato protagonista dei risultati di Europa League dopo parecchi anni: i Reds infatti nell’ultimo impegno hanno perso a Tolosa in maniera incredibile, dunque vanno ancora alla ricerca di una qualificazione che comunque non dovrebbe sfuggire, anche se chiaramente non va data per scontata. Jurgen Klopp può chiudere stasera contro il Lask, avvicinando anche il primo posto che contende proprio al Tolosa. Tra poche ore i campi coinvolti con i risultati di Europa League forniranno i loro verdetti…

RISULTATI EUROPA LEAGUE: 5^ GIORNATA GIRONI

GIRONE A

Ore 18:45 Backa Topola West Ham

Ore 18:45 Friburgo Olympiacos

CLASSIFICA: West Ham 9, Friburgo 9, Olympiacos 4, Backa Topola 1

GIRONE B

Ore 18:45 Aek Atene Brighton

Ore 21:00 Marsiglia Ajax

CLASSIFICA: Marsiglia 8, Brighton 7, Aek Atene 7, Ajax 2

GIRONE C

Ore 18:45 Sparta Praga Betis

Ore 21:00 Rangers Aris Limassol

CLASSIFICA: Betis 9, Rangers 7, Sparta Praga 4, Aris 3

GIRONE D

Ore 18:45 Atalanta Sporting Lisbona

Ore 18:45 Sturm Graz Rakow

CLASSIFICA: Atalanta 10, Sporting Lisbona 7, Sturm Graz 4, Rakow 1

GIRONE E

Ore 21:00 Liverpool Lask

Ore 21:00 Tolosa Union Saint Gilloise

CLASSIFICA: Liverpool 9, Tolosa 7, Union Saint Gilloise 4, Lask 3

GIRONE F

Ore 18:45 Maccabi Haifa Rennes

Ore 21:00 Villarreal Panathinaikos

CLASSIFICA: Rennes 9, Villarreal 6, Panathinaikos 4, Maccabi Haifa 3

GIRONE G

Ore 21:00 Servette Roma

Ore 21:00 Sheriff Slavia Praga

CLASSIFICA: Slavia Praga 9, Roma 9, Servette 4, Sheriff 1

GIRONE H

Ore 21:00 Hacken Bayer Leverkusen

Ore 21:00 Molde Qarabag

CLASSIFICA: Bayer Leverkusen 12, Qarabag 6, Molde 6, Hacken 0











