Risultati Europa League, classifiche/ Diretta gol live score, 6^ giornata gironi

Ultima giornata della fase a gironi per i risultati di Europa League: giovedì 10 dicembre si giocano le ultime 24 partite che compongono la prima fase di questo torneo internazionale, che vedrà in campo ovviamente le nostre tre rappresentanti. Situazione però diversa per tutte: la Roma è già qualificata e certa del primo posto nel gruppo A, il Milan ha timbrato il pass per i sedicesimi e ora proverà a vincere il gruppo H dovendo scalzare il Lille, infine il Napoli resta l’unica squadra che non ha ancora ottenuto la qualificazione ma gli basterà non perdere in casa contro la Real Sociedad per centrare il traguardo. Poi ci sono gli altri gironi, nei quali alcune situazioni sono ancora in divenire; ci attende quindi un piatto davvero ricco nella serata odierna, come sempre le due fasce orarie nelle quali si gioca sono quelle delle ore 18:55 e delle ore 21:00 e quindi andiamo subito a vedere quello che ci aspetta per i risultati di Europa League legati alla sesta giornata della prima fase.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: LA SITUAZIONE

Nei risultati di Europa League legati alla sesta giornata siamo dunque molto vicini a ottenere il 100% delle qualificazioni ai sedicesimi: un risultato che certamente era nell’aria anche nel momento in cui sapevamo quali fossero le italiane partecipanti al torneo ma che, come abbiamo imparato negli anni scorsi, non era affatto scontato visto che non abbiamo mai vinto questa competizione, giocando per la prima volta la finale in agosto – con l’Inter. Oggi il Napoli ha la possibilità di fare tre su tre, e magari le nostre rappresentanti potranno qualificarsi anche con il primo posto nel girone; obiettivo già archiviato dalla Roma e che per Milan e partenopei è ancora alla portata, con la squadra di Gennaro Gattuso che peraltro è anche padrona del suo destino. Sarà poi interessante valutare come si chiuderanno gli altri gironi: possiamo dire in termini generali che le big hanno compiuto il loro dovere e le rivedremo dunque nei sedicesimi, insieme alle squadre in arrivo dalla Champions League e che faranno di questa competizione un evento ancora più interessante. Prima però vedremo quello che succederà nella sesta e ultima giornata della fase a gironi…

RISULTATI EUROPA LEAGUE: 6^ GIORNATA

GRUPPO A

Ore 18:55 Cska Sofia Roma

Ore 18:55 Young Boys Cluj

CLASSIFICA: Roma 13, Young Boys 7, Cluj 5, Cska Sofia 2

GRUPPO B

Ore 18:55 Dundalk Arsenal

Ore 18:55 Rapid Vienna Molde

CLASSIFICA: Arsenal 15, Molde 9, Rapid Vienna 6, Dundalk 0

GRUPPO C

Ore 18:55 Bayer Leverkusen Slavia Praga

Ore 18:55 Hapoel Beer-Sheva Nizza

CLASSIFICA: Slavia Praga 12, Bayer Leverkusen 12, Nizza 3, Hapoel Beer-Sheva 3

GRUPPO D

Ore 18:55 Standard Liegi Benfica

Ore 18:55 Lech Poznan Rangers

CLASSIFICA: Rangers 11, Benfica 11, Lech Poznan 3, Standard Liegi 3

GRUPPO E

Ore 18:55 Psv Omonoia

Ore 18:55 Paok Granada

CLASSIFICA: Granada 10, Psv 9, Paok 5, Omonoia 4

GRUPPO F

Ore 18:55 Napoli Real Sociedad

Ore 18:55 Rijeka Az Alkmaar

CLASSIFICA: Napoli 10, Real Sociedad 8, Az Alkmaar 8, Rijeka 1

GRUPPO G

Ore 21:00 Braga Zorya

Ore 21:00 Leicester Aek Atene

CLASSIFICA: Leicester 10, Braga 10, Zorya 6, Aek Atene 3

GRUPPO H

Ore 21:00 Sparta Praga Milan

Ore 21:00 Celtic Lille

CLASSIFICA: Lille 11, Milan 10, Sparta Praga 6, Celtic 1

GRUPPO I

Ore 21:00 Maccabi Tel Aviv Sivasspor

Ore 21:00 Villarreal Qarabag

CLASSIFICA: Villarreal 13, Maccabi Tel Aviv 8, Sivasspor 6, Qarabag 1

GRUPPO J

Ore 21:00 Tottenham Anversa

Ore 21:00 Ludogorets Lask

CLASSIFICA: Anversa 12, Tottenham 10, Lask 7, Ludogorets 0

GRUPPO K

Ore 21:00 Wolfsberger Feyenoord

Ore 21:00 Dinamo Zagabria Cska Mosca

CLASSIFICA: Dinamo Zagabria 11, Wolfsberger 7, Feyenoord 5, Cska Mosca 3

GRUPPO L

Ore 21:00 Slovan Liberec Stella Rossa

Ore 21:00 Hoffenheim Gent

CLASSIFICA: Hoffenheim 13, Stella Rossa 10, Slovan Liberec 6, Gent 0



