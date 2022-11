Risultati Europa League, classifiche/ Diretta gol live score, 6^ giornata

I risultati Europa League saranno di nuovo protagonisti oggi, giovedì 3 novembre 2022, dal momento che nelle prossime ore ci attendono tutte le partite della sesta e ultima giornata della fase a gironi della Uefa Europa League 2022-2023, che naturalmente andranno a rendere definitive le classifiche degli otto gironi della seconda competizione europea per club che vede protagoniste anche Roma e Lazio. Sarà anzi un giovedì di fondamentale importanza per le due compagini capitoline, che a tre giorni dal derby devono ancora scoprire quale sarà il loro destino europeo in questa stagione.

Risultati Europa League, classifiche/ Roma ok ad Helsinki! Diretta gol live score

Mettiamo in copertina per i risultati Europa League allora innanzitutto (in ordine cronologico) il girone F, che alle ore 18.45 proporrà Feyenoord Lazio e Midtjylland Sturm Graz, con i biancocelesti padroni del loro destino dopo la vittoria contro i danesi, ma anche una classifica talmente particolare che, in caso di brutte notizie dall’Olanda, sarà fondamentale anche il match in terra danese. Più semplice la situazione del girone C, che alle ore 21.00 proporrà Betis Siviglia HJK Helsinki e Roma Ludogorets, ma per i giallorossi reduci dalla vittoria in Finlandia tutto dipenderà dalla propria partita: sarà secondo posto in caso di vittoria, terza piazza invece con pareggio o sconfitta.

Risultati Europa League, classifiche/ Diretta gol live: pari Roma, show Friburgo!

RISULTATI EUROPA LEAGUE: TUTTE LE PARTITE DI OGGI

Proseguiamo adesso la presentazione dei risultati Europa League indicando quali saranno tutte le partite di oggi. La prima fascia di incontri vedrà protagonisti alle ore 18.45 anche il girone E con il big-match Real Sociedad Manchester United e in contemporanea Sheriff Tiraspol Omonia Nicosia; anche il girone G scenderà in campo alle ore 18.45 proponendo Qarabag Friburgo e Olympiakos Nantes, infine l’appuntamento sarà alle ore 18.45 pure per quanto riguarda il girone H, che avrà in programma Trabzonspor Ferencvaros e Monaco Stella Rossa.

RISULTATI EUROPA LEAGUE, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: Roma sconfitta in casa

Passando poi alla prima serata, ecco che per i risultati Europa League il girone A proporrà alle ore 21.00 le sue ultime due partite, che saranno Arsenal Zurigo e Bodo/Glimt PSV Eindhoven. Avremo naturalmente alle ore 21.00 anche il girone B, che ci proporrà in contemporanea Dinamo Kiev Fenerbahce e Rennes AEK Larnaca, infine l’appuntamento è fissato anche per quanto riguarda il girone D sempre alle ore 21.00, quando ci sarà il fischio d’inizio per Union Saint Gilloise Union Berlino e Sporting Braga Malmoe.

RISULTATI EUROPA LEAGUE, 6^ GIORNATA

GIRONE A

ore 21.00

Arsenal Zurigo

Bodo/Glimt PSV Eindhoven

CLASSIFICA: Arsenal 12, Psv 10, Bodo/Glimt 4, Zurigo 3

GIRONE B

ore 21.00

Dinamo Kiev Fenerbahce

Rennes AEK Larnaca

CLASSIFICA: Fenerbahçe 11, Rennes 11, Aek Larnaca 4, Dinamo Kiev 1

GIRONE C

ore 21.00

Betis Siviglia HJK Helsinki

Roma Ludogorets

CLASSIFICA: Betis 13, Ludogorets 7, Roma 7, HJK Helsinki 1

GIRONE D

ore 21.00

Union Saint Gilloise Union Berlino

Sporting Braga Malmoe

CLASSIFICA: Union St. Gilloise 13, Union Berlino 9, Braga 7, Malmoe 0

GIRONE E

ore 18.45

Real Sociedad Manchester United

Sheriff Tiraspol Omonia Nicosia

CLASSIFICA: Real Sociedad 15, Manchester United 12, Sheriff 3, Omonia 0

GIRONE F

ore 18.45

Feyenoord Lazio

Midtjylland Sturm Graz

CLASSIFICA: Lazio 8, Sturm Graz 8, Feyenoord 5, Midtjylland 5

GIRONE G

ore 18.45

Qarabag Friburgo

Olympiakos Nantes

CLASSIFICA: Friburgo 13, Qarabag 7, Nantes 6, Olympiacos 2

GIRONE H

ore 18.45

Trabzonspor Ferencvaros

Monaco Stella Rossa

CLASSIFICA: Ferencvaros 10, Monaco 7, Trabzonspor, Stella Rossa 6











© RIPRODUZIONE RISERVATA